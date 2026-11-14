AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Emeklilerimizin bir kesimi maaşını yetersiz bulmaktadır. Ben onlara katılıyorum. Haklılar" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Emeklilerimizin bir kesimi maaşını yetersiz bulmaktadır. Ben onlara katılıyorum. Haklılar"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Emeklilerimizin bir kesimi maaşını yetersiz bulmaktadır. Ben onlara katılıyorum. Haklılar"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: "Emeklilerimizin bir kesimi maaşını yetersiz bulmaktadır. Ben onlara katılıyorum. Haklılar"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Emeklilerimizin bir kesimi maaşını yetersiz bulmaktadır. Ben onlara katılıyorum. Haklılar. Keza asgari ücretle çalışan bir kısım çalışanlarımız asgari ücret miktarını yeterli bulmamaktadır. Onlara da katılıyorum. İnşallah halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde nşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek" dedi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Emeklilerimizin bir kesimi maaşını yetersiz bulmaktadır. Ben onlara katılıyorum. Haklılar. Keza asgari ücretle çalışan bir kısım çalışanlarımız asgari ücret miktarını yeterli bulmamaktadır. Onlara da katılıyorum. İnşallah halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde nşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Muğla'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın buluşmasına AK Parti'nin Isparta Milletvekili Osman Zabun, Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ve Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan da katıldı.

Gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, emekli aylığı ve asgari ücrete değindi. Şen, şunları kaydetti:

"Emeklilerimizin bir kesimi maaşını yetersiz bulmaktadır. Ben onlara katılıyorum. Haklılar. Keza asgari ücretle çalışan bir kısım çalışanlarımız asgari ücret miktarını yeterli bulmamaktadır. Onlara da katılıyorum. İnşallah halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde o kesimdeki emeklilerimizin inşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek. Keza asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın da daha memnun olacakları bir ücret miktarı ortaya çıkacak bu sene. Seneye bunları biraz daha yükselteceğiz. Daha da memnun olacakları seviyeye inşallah yükselteceğiz. Bu da devam eden bir süreç olacak."

"HİÇ KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAZ"

Şen, fon kriziyle ilgili de suç işleyenin cezasını çekeceğini dile getirerek, "Fon krizi konusunda size doğrudan Cumhurbaşkanımızın söylediği cümleyi söylemek isterim. Çok net. 'Biz başkalarına benzemeyiz. Bizde kol kırılır, yen içinde kalır, yoktur, o kol kangren olur, onu keseriz. Adalet beklemez, gereğini yapar. Adaletin verdiği karara da herkes razı olur'. Biz de o şekildeyiz. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz Tayyip Erdoğan. Suçu işlediysen cezasını çekeceksin. Bu kadar. Nitekim biz başkalarına benzemeyiz derken Cumhurbaşkanımız bir gerçeğin de altını çizmiştir. Biz öyle bir hırsız gördüğümüz zaman ona, cumhurbaşkanı adaylığı ofisi kurmayız. Götürür yargıya teslim ederiz. Biz hırsız olduğunu düşündüğümüz birisi olursa şehir şehir gezip ona meydan meydan miting düzenlemeyiz. Alır yargıya teslim ederiz. Yargıda gereğini yapar. Biz farklıyız. Biz başkalarına benzemeyiz. Öyledir. Öyle bir hata varsa alır yargıya teslim ederiz, beraber çalıştığımız arkadaşımız dahi olsa. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bu böyledir. Bunu da bu şekilde kayıtlara geçelim" diye konuştu.

"YENİ BİR ANAYASA YAPILMALI"

Türkiye'nin sivil özgürlükçü bir anayasa ihtiyacı olduğunu söyleyen Şen, "Darbe anayasası artık olmamalı. Bir kelimesi dahi kalsa geri, o dahi değişmelidir ama komple değişmeli. Yeni bir anayasa yapılmalı. 'Yahu bir kelime kaldı. Bununla devam edelim'. Hayır. O kelime dahi olmak üzere o da darbeciler tarafından yazıldı. Olmaz. Bize yakışmaz. Milli iradeye hakarettir. Bunu da inşallah sizlerin de destekleriyle, bütün halkımızın destekleriyle inşallah yeni bir anayasa yapma çalışmasını da tamamına erdireceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YENİDEN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olabileceğini söyleyen Şen, şöyle konuştu:

"Seçimler yaklaşıyor. 2028 baharında milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bir sonraki senede yerel yönetimler seçimi olacak. Biz AK Parti olarak şöyleyizdir, bir seçim yapılır, ertesi gün beş sene sonraki seçim çalışmalarına başlarız. Öyle bekleyelim de seçime altı ay kalsın, çıkarız sahaya, yok. Biz ertesi gün sabah ilk işimiz olur. Mevcut anayasa, Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi için 'Meclis karar verirse olur'. Meclis'in böyle bir karar vereceğine ve Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasına izin vereceğini düşünüyoruz. Biz de buna göre çalışıyoruz. Bu tip bir yaklaşımla, yani Meclis'imiz kabul ederse yaklaşımıyla Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olacağını ve yeniden cumhurbaşkanı olarak seçileceğini düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilebileceğini gösteriyor."

Kaynak: ANKA
Asgari ÜcretMustafa ŞenAK PartiEkonomiAnkaraYerelSon Dakika

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