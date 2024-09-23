Akçakoca'da Maden Arama Çalışmalarına Karşı Büyük Eylem - Son Dakika
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Akçakoca'da Maden Arama Çalışmalarına Karşı Büyük Eylem

Akçakoca\'da Maden Arama Çalışmalarına Karşı Büyük Eylem

Akçakoca'nın Kaplandede mevkiinde maden arama faaliyetlerine karşı sivil toplum örgütleri ve köylüler bir araya gelerek eylem düzenledi. Katılımcılar doğa ve su kaynaklarının korunması gerektiğini vurguladı.

23.09.2024 13:27  Güncelleme: 13:35
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Akçakoca'nın Kaplandede mevkiinde maden arama çalışmalarına karşı çok sayıda sivil toplum örgütü ve köylüler bir araya gelerek Akçakoca İçme Suyu Barajı alanında eylem yaptı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "Su bizim her şeyimiz, tabii ki ormanlarımızı koruyacağız, canlılarımızı koruyacağız, su kaynaklarımızı hep beraber koruyacağız" dedi.

Akçakoca ilçesinin Kaplandede mevkiinde maden arama çalışmalarına karşı Akçakoca İçme Suyu Barajı alanında vatandaşlar ve STK temsilcileri bir araya geldi.

"Karadeniz bölgesinde yüzde 60'a yakın bir alan yapılandırıldı"

Yeşil Yaşam İnisiyatifi Plartformu Yöneticisi Avukat Kemal Tuncaelli, "Havamıza suyumuza ve havamıza inanılmaz bir saldırı var. Türkiye'nin her bir tarafında, İliç'inde, Çanakkale'de Karadeniz'de, yapılan bu saldırılara insanlarımız direniyor, biz de bu direnişe destek vermek için her taraftayız, mücadele sürüyor ve zaferiniz olacak" dedi.

Kdz. Ereğli Çevre Platformu Başkanı Önder Öner, "Son zamanlarda özellikleri bu son 10 yılda maden aramalarına karşı yapılan ve TEMA'nın yaptığı araştırmada Karadeniz bölgesinde yüzde 60'a yakın bir alan yapılandırıldı. Gerçekten ülkemiz 1920'lerde nasıl işgale maruz kaldıysa son zamanlarda madencilikle bütün kaynaklarımızın ele geçirildiği ve taarruza uğramış durumda" şeklinde belirtti.

"Anadolu coğrafyası yok ediliyor"

Batı Karadeniz Çevre Plartformu Başkanı Mehmet Toker "Çevremize baktığımızda burası sadece orman yeşillik değil, burası tüm Anadolu coğrafyasının dünü bu günü yarını. Yok edilmek istenen de dünümüz, bugünümüz ve yarınımız... Elbette sahip çıkacağız, biz Türkiye'de tüm gücümüzle sizlerin olduğu yerde mutlaka varız" şeklinde konuştu.

İklim Adaleti Koalisyonu Başkanı Oruç Karacık ise yaptığı açıklamada, "Bir çevre ile ilgili direniş varsa oraya koşmaya çalışıyoruz, iyi ki varsınız, bunun yanında, her tarafa madenler saldırıyor, bunun yanında biz dur diyeceğimize, birlikte kanununu oluşturalım, birlikte çalışmalar yapalım ve birlikte kanuni olarak durdurmaya başlayalım" diye konuştu.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Özkan Atıcı ise yaptığı konuşmada, "Akçakoca'mızı doğa kaynaklarımızı su kaynaklarımızı tüm canlılarımızı korumak için bugün burada toplandık. Hepimiz Akçakocalıyız, bu topraklarda doğduk, bu topraklarda doyduk, bu topraklarda nefes alıyoruz, bu cennet vatan bizlere emanettir ve bu emaneti korumak için buradayız" diye konuştu.

"EKO sistem tehdit altında"

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "Su bizim her şeyimiz, tabii ki ormanlarımızı koruyacağız, canlılarımızı koruyacağız, su kaynaklarımızı hep beraber koruyacağız" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul yaptığı açıklamada "Tehlikenin farkında mıyız evet, bugün burada hep birlikte toplandık. Arkadaşlar ormanlar tehdit altında, talan ediliyor, sularımız tehdit altında, havamız tehdidi altında, eko sistemlerimiz tehdidi altında, yani geleceğimiz tehdit altında, özellikle Batı Karadeniz bölgesi, ormanları, suları talan edilmeye çalışılıyor. Ülkemizde ormanlık bölgelerde ciddi soğuk noktalarda ormanlarımızın özellikleri yarıya yakın ormanların özelliklerini kaybettik. Şöyle bir gerçeklik var, tüm tarihimiz boyunca ormanlık bölgelerde maden arama ruhsatı son 10 yıl içerisinde verildi. Bunlar ormanlarımızın peşkeş çekildiğinin göstergesidir, buna karşı Türkiye'nin dört bir kanadında direniş gerçekleştiriyoruz, bu noktada birlik ve beraberlik içinde olmamız ve uygun hukuki desteği almamız çok önemli" diye konuştu.

"Köyümüze dokunmayın"

Bölge sakini Havva ise yaptığı açıklamada "Sizi gördüğüm için çok mutluyum,nher zaman emek vermeden yemek alamıyoruz, aldığımız yemeği de bize zehir ediyorlar, doğamıza dokunmayın, köyümüze dokunmayın, atalarımızın kurduğu topraklara dokunmayın, ne istiyorsunuz kardeşim ne, zaten yaşadığımız doğru düzgün bir şey yok, bırakın köyümüz bizim olsun, suyumuz bizim olsun, bu kadar" dedi.

Henüz bir buçuk yıldır Akçakoca'da yaşayan bir vatandaş, "Buralı değilim ama bu memleket bizim, ipek gibi bir halıya benzeyen bu topraklar bu cehennem bu cennet bizim, son verelim insanın insana kulluğuna, bu doğa hepimizin" diye konuştu.

Eyleme Katılan tiyatrocu Fahri Bozbaş ise Şair Arif Damar'ın doğa, su ve toprak şeklindeki bir şiirini şarkı olarak söyleyerek alkışlar aldı.

Konuşmaların ardından eylem alkışlarla sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akçakoca'da Maden Arama Çalışmalarına Karşı Büyük Eylem - Son Dakika

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