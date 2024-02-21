Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin\'e destek için kitap ayracı dağıttı

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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören ve Zulme Karşı Duran Doktorlar (ZKDD)-Akdeniz Tıp Genç Destek ekibinde yer alan öğrenciler, 'Tıp fakültesinde aldığımız Tıp Etiği derslerinin gereği' diyerek Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Tıp Fakültesi içerisinde Filistin temalı kitap ayracı dağıttı.

ZKDD Akdeniz Tıp Temsilcisi Hayrunnisa Hacıoğlu, "ZKDD Türkiye'nin dört bir yanından vicdani duyarlılıklarla bir araya gelmiş hekimlerin tamamen gönüllülük esasıyla oluşturmuş oldukları bir inisiyatif. Tıbbiyeliler olarak biz de bu platformun genç destek ekibinde gönüllüyüz. Amacımız başta Filistin olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören tüm insanların sesi olmak, bu zulümlere karşı bir bilinç oluşturmak, aynı zamanda hekimler arasında bu dayanışma ruhunu devam ettirebilmek. Şu an Filistin'de insanların en temel hakkı olan aşama hakkı bu insanların elinden alınmış durumda. Beslenme, barınma, tedavi olma haklarını ne yazık ki kullanamıyorlar. Birçok hastane bombalandı, sağlık ocakları devre dışı bırakıldı, ambulanslar işgal güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi. 100'den fazla sağlık personeli şehit edildi ve şu an halihazırda görevi başındayken suçsuz yere esir alınan 100'den fazla sağlık personeli var ve bunların akıbeti yazık ki bilinemiyor. 7 Ekim'den bu yana 29 bin insan şehit edildi ve 10 binden fazla da çocuk katledildi. Hayatta olanlar ise acılarla mücadele ediyorlar. Tıbbi malzeme yetersizliğinden dolayı çocukların anestezi olmadan uzuvları ampüte ediliyor. İnsanlar acıdan hayatını kaybediyor ve en acısı da küçücük bebekler korkudan kalp krizi geçirerek hayata veda ediyor. Tüm bu vahşet karşısında sessiz kalmak gerçekten mümkün değil. Zaten vicdanımız buna izin vermiyor. ZKDD olarak bu zulmün karşısında sessiz kalmıyoruz" diye konuştu.

"Gönüllü hekimlerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz"

ZKDD'nin yaptığı çalışmalardan da bahseden Hacıoğlu, "ZKDD olarak öncelikle 17 Kasım 2023 tarihinde 5000'in üzerinde hekiminin desteğiyle ortak bir bildiri metni yayınlandı. Aynı zamanda bir yardım kampanyamız oldu. Burada 400 bin üzerinde maddi bir yardım toplandı. Şu an gıda yardımı en yakın zamanda Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'da bekliyor. Gönüllü hekimlerimiz tarafından boykot reçetesi oluşturuldu. Aynı zamanda hekimlerimiz tarafından Güney Afrika iddianamesi incelenmesi yapıldı" ifadelerini kullandı.

Dört yaşında katledilen Rim'i hatırlattılar

ZKDD Genç Destek Ekibi olarak yaptıklarından da bahseden Hacıoğlu, "Öncelikle Filistin haber ajanslarından güncel haberleri araştırıp aynı şekilde Filistin Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verileri takip ederek bizlerle paylaşan bir haber ekibimiz var. Kullandığımız afişleri materyalleri hazırlayan bir tasarım ekibimiz var. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinden tıbbiyelilerle 'Tıp öğrencilerinden boykot'a destek' adlı bir video çalışmamız oldu. Bizler de Akdeniz Tıp Genç Destek ekibi olarak bu çalışmada yer aldık. Şu an hali hazırda arkadaşlarımıza hediye edecek olduğumuz ayraçlarımız var. Bu ayraçlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Ayracımızın bir yüzünde Filistin direnişini temsil eden karpuz dilimleri var. Filistin bayrağını sallamanın yasak olduğu Filistin'de insanlar işgalci İsrail'e karşı karpuz dilimlerini kaldırıyorlar. Karpuz dilimlerinde bildiğimiz gibi Filistin bayrağı renkleri olan kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkleri mevcut. Diğer tarafında ise İsrail tarafından 4 yaşında şehit edilen Rim'e yazılmış mektup var. Rim dedesi tarafından 'Ruhumun Ruhu' diye nazlanan ve dedesinin ona aldığı mandalinayı bile yiyemeden işgalci İsrail tarafından vahşice katledilen bir çocuk. O diğer binlerce çocuktan yalnızca bir tanesi. Bizler ZKDD olarak bu zulme sessiz kalmıyoruz. Her şeyden önce buna vicdanımız izin vermiyor. Elimizden geldiğince bu zulme karşı ses çıkarmaya devam edeceğiz. Tıp fakültelerinde aldığımız Tıp Etiği derslerinin de sadece derslerde kalmaması için hayatımız boyunca bu etiğe sadık kalmak için gayret edeceğiz. Son olarak vicdanı olan herkesi İsrail'i boykota devam etmeye çağırıyoruz" dedi. - ANTALYA