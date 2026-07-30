Aksaray'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika
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Aksaray'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası

Aksaray\'da Otizmli Çocuğa Şiddet İddiası
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Aksaray'da otizmli çocuğu darbetmekle suçlanan G.A., iddiaları reddetti, soruşturma sürüyor.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY)  - Aksaray'da otizmli çocuğu darbetmekle suçlanan komşu G.A. iddiaları reddetti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturmanın sürdüğünü, "yoğun bakım" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aksaray'da otizmli Elmas Yağmur Ö'nün komşuları tarafından darbedildiği iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, suçlamaların hedefindeki komşu G.A. açıklama yaptı. Suçlamayı reddeden G.A, olayla ilgisi olmadığını savundu. Yaklaşık bir yıldır Emine Ö. ile aralarında husumet bulunduğunu iddia eden G.A, olay günü evde olmadığını, eve döndüğünde çocuğun yüzündeki morlukları gördüğünü öne sürdü.

G.A, "Komşular bana 'Yağmur'un suratını gördün mü?' diye sordu. Ben de kapının arkasından baktım. Çocuğun yüzünde zaten morluklar vardı" dedi.

G.A, komşuların çocuğun yüzündeki morlukları sorması üzerine annenin farklı açıklamalar yaptığını ileri sürerek, "Birine 'Kapı çarptı', bir başkasına ise 'Diş çıkarıyor' dediğini duydum. Ayrıca oğlunun da markette bir kişiye 'Babam kardeşimi dövdü' dediğini öğrendim" iddiasında bulundu.

"OLAYI GÖRMEDİM"

Olay anına tanık olmadığını söyleyen G.A, yeğeninin sokakta oyun oynadığı sırada Elmas Yağmur Ö'yü, yoldan geçen aracın çarpmaması için ittiğini öne sürdü.

G.A, "Ben içerideydim. Olayı görmedim. Daha sonra Emine Ö. gelip çocuğumu suçladı. Balkondan sadece 'Yeğenim yapmadığını söylüyor' dedim. Bunun dışında fiziksel bir müdahalem olmadı" ifadelerini kullandı.

Şikayetin ardından polis ekiplerinin eve gelerek ifadesini aldığını belirten G.A, daha sonra parkta bulundukları sırada çocuğun bayıldığı yönünde haber aldıklarını ancak bu durumunun gerçeği yansıtmadığını anlattı.

G.A, "Balkonda otururken babasının çocuğu dövdüğünü, hakaret ettiğini ve çocuğu istemediğini duyuyordum" iddiasında bulundu.

BAŞSAVCILIK: "YOĞUN BAKIM İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Öte yandan Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "otizmli çocuğun darbedildiği, yoğun bakımda tedavi gördüğü ve annesinin tehdit edildiği" yönündeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, mağdur çocuğun yoğun bakımda tedavi gördüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, müşteki E.Ö'nün 23 Temmuz'da polise başvurarak komşusunun 7-8 yaşındaki çocuğunun otizmli kızı E.Y.Ö'ye tokat attığını iddia ettiği ancak bu olay nedeniyle değil, komşusunun kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirtildi.

ADLİ RAPORUN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Başsavcılık açıklamasında, mağdur çocuk hakkında düzenlenen geçici adli raporda gözdeki hassasiyetin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, müştekinin beyanına göre gözdeki hassasiyetin olaydan önce diş çıkarma sürecine bağlı olarak oluştuğunun kayıt altına alındığı ifade edilen açıklamada, müştekinin daha sonra yeniden polise başvurarak komşuları G.A. ve B.Z. hakkında hakaret, tehdit ve yaralamaya teşebbüs iddiasıyla da şikayetçi olduğu bildirildi.

Başsavcılık, dosya kapsamındaki taraf ve tanık beyanları ile adli raporların birlikte değerlendirildiğini belirterek, mağdur çocuğun yalnızca adli rapor düzenlenmesi amacıyla hastaneye götürüldüğünü, ayakta muayene edildikten sonra taburcu edildiğini kaydetti.

Açıklamada, "Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımızca öğrenilmesi üzerine ivedilikle soruşturmaya başlanmış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

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