AKUT Manisa gönüllüsü 4 bin 135 metrede orman şehitlerini andı - Son Dakika
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AKUT Manisa gönüllüsü 4 bin 135 metrede orman şehitlerini andı

AKUT Manisa gönüllüsü 4 bin 135 metrede orman şehitlerini andı
06.08.2025 19:05
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerini anmak için Türkiye'nin en büyük vadi buzulunun bulunduğu Cilo Dağı'ndaki Reşko Zirvesi'ne tırmanan Manisa AKUT gönüllüsü, zirvede açtığı pankartla şehit arkadaşlarını andı22...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybeden AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllülerini anmak için Türkiye'nin en büyük vadi buzulunun bulunduğu Cilo Dağı'ndaki Reşko Zirvesi'ne tırmanan Manisa AKUT gönüllüsü, zirvede açtığı pankartla şehit arkadaşlarını andı

22 Temmuz tarihinde Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen AKUT Arama Kurtarma Derneği Ankara Ekibi gönüllüleri Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın fotoğrafını sırt çantasında zirveye taşıyan Cem Koca, "Zirveyi AKUT gönüllüsü şehitlerimize adıyorum" paylaşımıyla 4 bin 135 metre yükseklikteki Reşko Dağı zirvesinden arkadaşlarına selam gönderdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği'nde Temel Kampçılık Asistanı olarak gönüllülük yapan Koca, aynı zamanda Manisa Dağcılık Spor Kulübü sporcusu olarak Reşko zirvesine tırmandığını söylerken, zorlu tırmanışın ilk bölümü olan 2 bin 930 rakımlı Hakkari Yüksekova'daki kamp alanından başladıkları 4 bin 135 metrelik zirve yolculuğunu 11 saatte tamamladıklarını ifade etti.

Koca, yeşil vatan için büyük bir özveriyle çalışarak, elim şekilde hayatlarını kaybeden AKUT gönüllüsü arkadaşlarının hatırasını zirveye çıkarmanın kendisi için büyük bir gurur ve bir vefa borcu olduğunu belirterek, "AKUT gönüllüsü 5 arkadaşımızı orman yangınlarıyla mücadele verirken kaybettik. Onların aziz ruhu, şimdi burada çok sevdikleri doğanın, tabiatın, ormanların ve dağların en yükseğinde. Ruhları şad olsun. Bu ülke onlar gibi vatanseverleri asla unutmaz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AKUT Manisa gönüllüsü 4 bin 135 metrede orman şehitlerini andı - Son Dakika

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