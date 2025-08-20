Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Merhum sanatçı Neşet Ertaş\'ın kardeşi Ali Ertaş\'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu
20.08.2025 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Merhum sanatçı Neşet Ertaş\'ın kardeşi Ali Ertaş\'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu
Haber Videosu

Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de yaşadığı barınma sorununa Kırşehir Koruma Platformu'nun desteğiyle çözüm buldu. Dernek üyelerinin kiraladığı eve taşınan Ertaş, hayırseverlere teşekkür ederek en büyük isteğinin maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrı kaldığı çocuklarıyla yeniden aynı çatı altında yaşamak olduğunu söyledi.

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de yaşadığı barınma sorununa Kırşehir Koruma Platformu sahip çıktı. Kentsel dönüşüm nedeniyle evsiz kalan Ertaş için dernek üyeleri yeni bir daire kiraladı ve tüm masraflarını üstlendi.

YENİ EVİNE KAVUŞTU

Üç çocuk babası olan Ali Ertaş, oturduğu binanın yıkılacak olması üzerine kalacak yer arayışına girmişti. Zor durumda olduğu öğrenilen Ertaş'a Kırşehir Koruma Platformu devreye girerek İzmir'de bir daire kiraladı. Yeni yuvasına taşınan Ertaş, kendisine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Ertaş, en büyük isteğinin maddi imkânsızlıklar nedeniyle ayrı kaldığı çocuklarıyla yeniden bir arada yaşamak olduğunu belirterek, "Kaldığım ev yıkılacaktı, uygun bir yer arıyordum. Kırşehirliler bana sahip çıktı. Şimdilik bu evdeyim, ileride daha geniş bir ev bulursak çocuklarımı yanıma almak istiyorum" dedi.

"AĞABEYİMLE AYNI ÇATIYI PAYLAŞTIK"

Ağabeyi Neşet Ertaş ile birlikte yıllarca konserlere katıldıklarını hatırlatan Ali Ertaş, "Aynı evde yaşadık, köylere, şehirlere birlikte gittik. O İzmir'de vefat etti, ardından Kırşehir'e götürdük. Türküleri hâlâ dillerde" sözleriyle anılarını paylaştı.

Neşet Ertaş'ın Kardeşi Ali Ertaş'a Kırşehir Koruma Platformu'ndan Ev

"NEŞET ERTAŞ'IN MİRASINA SAHİP ÇIKILMALI"

Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger ise, Neşet Ertaş'ın yalnızca Kırşehir'in değil, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurduğunu belirterek, "Onun emanetine sahip çıkmak görevimiz. Ali ağabeyimizin zor durumda olduğunu öğrenince hemen harekete geçtik. Bundan sonraki yaşamını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Neşet Ertaş'ın Kardeşi Ali Ertaş'a Kırşehir Koruma Platformu'ndan Ev

Hayırseverlere de çağrıda bulunan Düger, tüm Kırşehirlilerin ihtiyaç sahiplerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Neşet Ertaş, Ali Ertaş, Kırşehir, Magazin, Çocuk, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:56:33. #7.12#
SON DAKİKA: Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.