CHP Milletvekili: İktidar Partisi Milletvekilleri Halktan Koptu

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, iktidar partisi milletvekillerinin halktan tamamen koptuklarını belirterek "Saraylarda bir elleri yağda bir elleri balda yaşadıkları için halkın derdini hiçbir zaman anlamadılar. Şimdi hiç anlamıyorlar. Çünkü iyice halktan koptular. Halkın arasına hiçbir milletvekili gidemiyor" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, partisinin Yozgat İl Kadın Kolları seçimine katılarak partililerle bir araya geldi. Ersever, kongre öncesinde yaptığı değerlendirmede, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İktidar partisinin sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini eleştiren Ersever, şunları söyledi:

"Katliam yasası gibi, henüz geçmedi"

"O konuyla ilgili yapılacak aslında çok şey vardı ama kanun gelmeden önce ıslah çalışması yapılabilirdi. Tabii bizim söylediğimiz neydi? Yakala, aşıla, ameliyat et, kısırlaştır, bak, sonra olduğu yere bırak. Bütün hayvanseverlerin ve bizlerin istediği sadece buydu. Ama geldiğimiz noktada ötanazi gibi bir ucube yasaya dönüştürdüler. Aslında katliam yasası gibi, henüz geçmedi. Pazartesi günü de görüşmeler devam edecek ama biz Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer bütün muhalif partilerin hepsi var gücümüzle bu konuda sosyal medyadan ve hayvan hakları savunucularından da destek alarak yasanın geri çekilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Yozgat'ta da belediyesi olan Yeniden Refah Partisi de bu konuda hayvan haklarına sahip çıkıyor. O anlamda da çok teşekkür ediyoruz, Yozgat Belediye Başkanımıza."

"Arada aracılar kazanıyor, çiftçi gene bir şey kazanmıyor"

Tarım alanlarında hasadın devam ettiğini kaydeden Ersever, çiftçinin sorunlarını şöyle özetledi:

"Tarımla ilgili çok büyük sıkıntımız var, tüm Anadolu'da, Yozgat'ta bunlardan bir tanesi. İklim krizi, yağışın az alınması ya da ara ara fırtına ve sel boyutunda yağışların olması, çiftçiyi çok mağdur etmiş durumda. Ürün alabilen de zaten ton başına geçen sene 8 bin 250 lira vermişlerdi. Bu sene de 9 bin 250 verdiler. Söyledikleri Toprak Mahsulleri Ofisi'nde sıra olmayacak ve paranızı bir ay içerisinde ödeyeceğiz demişlerdi. Ankara'da bu konuyla ilgili Bala'daki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne gitmiştim dün değil evvelsi gün, oradaki çiftçilere destek olmak için ama burada anladık ki durum öyle değil. Gene sıraya koymuşlar. Tabii bu ne demek oluyor? Geçen yıl biz bunları yaşamıştık. Çiftçinin ürününü almadığı zaman ürün tabii depolarda belli bir süre bekliyor. O belli bir sürede de özel sektör devreye girip daha az fiyat vererek bütün topluyorlar. Aradan iki, üç ay geçtikten sonra yüksek rakamlarla Toprak Mahsulleri Ofisi'ne tekrar geri satıyorlar. Arada aracılar kazanıyor, çiftçi gene bir şey kazanmıyor."

"Halkın arasında hiçbir milletvekili gidemiyor"

"Hayat o kadar pahalı ki enflasyona daha dur diyemediler ve enflasyonla ilgili herhangi bir şey yapamıyorlar, gittikçe fiyatlar artıyor büyükşehirlerde, burada da öyledir" diyen Ersever, "Gittiğiniz marketlerde dün on liraya aldığınız şey ertesi gün yirmi lira olabiliyor. Denetim yok, bu anlamda sıkıntı çok büyük. Verdikleri emekli maaşına destek olarak yaptıkları zam 2 bin 500 lira ve bunu yüzde 25 zam yaptık diye sevinerek anlatabildiler. 12 bin 500 liraya gerçekten bir ay kendileri bir dayansınlar, halk nasıl dayanıyor onu da görmüş olurlar. Çünkü onlar ne markete gidiyorlar, saraylarda bir elleri yağda bir elleri balda yaşadıkları için halkın derdini hiçbir zaman anlamadılar. Şimdi hiç anlamıyorlar. Çünkü iyice halktan koptular. Halkın arasına hiçbir milletvekili gidemiyor. O anlamda sıkıntımız büyük" diye konuştu.

"15-16 yaşında kız çocuklarımızı yeniden evlendirmeye başladılar"

Ersever, eğitim konusuna da değinerek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Eğitim konusunda onu da gündeme getirdiler. 4+4+4 sistemiyle gelen eğitimdeki değişimler 9 bakan geldi, 9 bakan üst üste sürekli her gelen yeni değişimler yaptı. Bu değişimlerin sonucunda eğitim sisteminde en son geldiğimiz nokta ÇEDES diye Diyanet'le beraber yaptıkları 'çevreme duyarlıyım' diye bir projede her şey ortaya çıktı ki kız çocuklarına, erkek çocuklarına bir mezar maketi yapıp, burada anneniz yatıyor, şimdi bir ağlayın, nasıl ağıt yapıyorsunuz bir görelim diyebildiler. Bunu Kars'ta bir okulda yaptılar. MESEM diye ayrıca ucube bir sistem var. O da meslek liseleriyle ilgili, bir meslek liseleri staj yapıyorlar ya da hani belli bir asgari ücret üzerine ya da daha düşük para alıyorlar. Bu sistemde de dört gün çocuklar çalışma yerine gidiyorlar. Bir gün okulda kalıyorlar. Bu işverenlerin direkt ucuz iş gücü oldu. Çünkü asgari ücretin çok çok altında küçücük bir çocuk orada çalışıyor köle gibi. Geçen sene yedi tane çocuğumuz iş kazalarında öldü. Yaralı sayılarını istediğimizde bakan herhangi bir cevap vermiyor ve biz de bilmiyoruz ne kadar yaralı olduğunu. Çocuklarımız böyle köle gibi orada kullanılıyor. Bu sistemde uzaktan okumaya çok daha fazla çocuklar yönelmiş vaziyetteler. O da tabii gene kız çocuklarında erken evlilikleri getiriyor. 15- 16 yaşında kız çocuklarımızı yeniden evlendirmeye başladılar. Bunların hepsini biliyoruz, hepsiyle ilgili bizim politikalarımız hazır."