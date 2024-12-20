Amasya\'da 1942 Depremi Anısına Tatbikat Gerçekleştirildi

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Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'da, 20 Aralık 1942'de saat 17.03'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ve Erbaa ilçesi olan 7.0 ölçeğinde depremin yıl dönümünde tatbikat gerçekleştirildi.

20 Aralık 1942 Erbaa Depremi'nin 82'inci yılında kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında Erbaa'ya komşu olan Amasya'nın Taşova ilçesi merkezinde de 7.2 şiddetinde deprem olduğu senaryosu üzerine tatbikat yapıldı.

Verilen alarm ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Polis, Jandarma, İtfaiye ekipleri, Hava ve Kara Askeri Birliği, AFAD, UMKE, Kızılay gibi bir çok kurum sahada tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

AFAD başta olmak üzere arama ve kurtarma ekipleri, senaryo gereği yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürüttü. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlar enkazdan çıkarıldı. Tatbikatta, enkaz altında yakınları kalanlar tarafından ekiplere zorluk çıkarılarak, senaryo gerçeğe en yakın şekilde icra edildi.

Vali Bakan: Bu tür tatbikatlar toplumsal farkındalık açısından kıymetli

Tatbikatın ardından açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, "AFAD Başkanlığımız tarafından Tokat merkezli yapılan bir deprem tatbikatına biz de Amasya vilayet olarak katıldık. Taşova ilçemiz bu durumdan etkilendi. Bu tatbikat da biz, silahlı kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimiz bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız AFAD koordinasyonunda işbirliği yaparak, sivil toplum kuruluşlarımızı da bir araya alarak bir afet anında, bir deprem anında en güzel şekilde yerimizi aldık. Tam saatinde ve zamanında yerine getirdik. Gerçekten bu tür tatbikatlar toplumsal farkındalık açısından hem de bizim yeniden sürekli zihninizi tazeleyip bu organizasyonu yapabilme açısından çok kıymetliydi. Rabbim inşallah bize bu afetleri göstermez ama olduğu zamanda da hazır olmak için bunların gerekliliğine inanıyorum" dedi.

Deprem tatbikatına Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Tugay Komutanı Tuğg. Kemal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd.Alb. Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve kamu kurum kuruluşların temsilcileri katıldı.