Anadolu Üniversitesi Azerbaycan'da İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan'da İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan\'da İş Birliği Protokolleri İmzaladı
08.08.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Azerbaycan'da eğitim iş birliklerini güçlendirmek için protokoller imzaladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, uluslararası vizyonu doğrultusunda Endonezya, Irak, Balkanlar ve Kıbrıs'taki temaslarının ardından şimdi de Azerbaycan'da.

Üniversitenin küresel düzeydeki gelişimini desteklemek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla yürütülen bu ziyaretler, Anadolu Üniversitesi'nin dünya üniversiteleri arasında daha etkin bir rol üstlenme hedefinin somut adımlarını oluşturuyor. Gerçekleştirilen ziyarete, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ü ziyaret etti. Görüşmede, Anadolu Üniversitesinin Azerbaycan'da yürüttüğü eğitim faaliyetleri ele alındı. Özellikle Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan Türk Dili ve Kültürü Programı'nın bölgedeki etkisi ve geleceği hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Bakü Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş'de ziyarete katıldı. Heyet, Türkçenin ve Türk kültürünün Azerbaycan'da daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda Bakü temaslarının, iki kardeş ülke arasındaki eğitim iş birliklerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı

Bu kapsamda öncelikle Anadolu Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında uluslararası eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Törene, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eldar Aslanov ve Prof. Dr. Aygün Mikayılqızı ile birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş de katıldı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. C'f?r M'mm'd oğlu C'f?rov arasında imzalanan protokol ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Türkoloji Bölümü ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Kültürü programı arasında yapılacak iş birliklerinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bakü Avrasya Üniversitesi ile iş birliklerin geliştirilmesi hedefleniyor

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in Azerbaycan ziyaretleri kapsamında ayrıca Bakü Avrasya Üniversitesi Rektörü Dr. Sayavuş Gasimov ile imzalanan protokol ile iki üniversite arasında akademik iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İmza törenine Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sevda Rzayeva, Kuramsal Dilcilik ve Türk Dilleri Kürsü Başkanı Doç. Dr. Zemine Rüstembeyli, Doç. Dr. Kemale Elekberova, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yurt Dışı Programları Yöneticisi Öğr. Gör. Salih Gümüş katılım gösterdi.

Anlaşma kapsamında, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yalnızca yurt dışından öğrenci kabul edecek Türk Dili ve Kültürü Programı ile Bakü Avrasya Üniversitesi Türkoloji Bölümü arasında iş birliği yapılması planlanıyor. Anadolu Üniversitesi, "Dünyaya AçıkÖğretim" vizyonuyla Türkçeyi ve kültürel mirasımızı dünya çapında tanıtmaya, öğrenilmesini desteklemeye devam ediyor. Özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve Türkçeye ilgi duyan yabancı öğrencilere yönelik geliştirilen programlar sayesinde, Türkiye'nin dünya çapında tanınırlığının artırılmasına katkı sunulması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Azerbaycan, Rektör, Eğitim, Yerel, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi Azerbaycan'da İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:17:33. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Azerbaycan'da İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.