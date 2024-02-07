Anadolu Üniversitesi Depremde Hayatını Kaybedenleri Anma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Depremde Hayatını Kaybedenleri Anma Programı Düzenledi

Anadolu Üniversitesi Depremde Hayatını Kaybedenleri Anma Programı Düzenledi

Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için bir program düzenledi. Programda, deprem bölgesinde yaşananlar hakkında bir video gösterimi yapıldı ve anma töreni gerçekleştirildi. Rektör Fuat Erdal, programda yaptığı konuşmada, depremzedelere yardım çalışmalarının devam ettiğini ve çocukların travmalarının önemini vurguladı. Ayrıca, Anadolu Mutfağı'nın deprem sonrası bölgede hizmet verdiği ve 400 gönüllüyle günde 15 bin kişiye yemek dağıttığı belirtildi. Anma programı, fidan dikimiyle sona erdi.

07.02.2024 10:44
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Anadolu Üniversitesi düzenlediği program ile 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Programa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Ali Resul Usül, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen'in yanı sıra Anadolu Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli katılım gösterdi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Programın devamında ise deprem bölgesinde vatandaşlar ve çocukların yanında olan Anadolu Mutfağı ve Anadolu Oyun Evinin yaşadıklarına tanıklık eden 'Anadolu Üniversitesi Deprem Bölgesinde' isimli video gösterildi.

"Kayıplarımızı anmaya devam edeceğiz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, anma programında duygu ve düşüncelerini, "Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Çok büyük bir afetti ancak elimizden geleni yaparak zor durumda olan afetzedelerimizin yaralarını sarmaya başladık ve buna hala da devam ediyoruz. Depremin özellikle çocuklarımız üzerinde oluşturduğu travmaların yıllar boyu devam edebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak Anadolu Üniversitesi olarak gurur duyduğumuz bir iş birliği sürecini başlattık. Akademisyenlerimizle, Üniversite çalışanlarımız ve öğrencilerimizle güzel bir ortak çalışma örneği yürüterek hem yardım kampanyaları topladık hem de bu yardımların bölgeye koordineli olarak ulaşmasını sağladık. Bu noktada tüm gönüllü arkadaşlarımız adına Nihan Hanım ve Esra Hanım'a teşekkür etmek isterim. Ne yazık ki bu yıkıcı afette hem örgün eğitimden hem de açıköğretimden öğrencilerimizi kaybetmenin üzüntüsünü de hala yaşıyoruz. Onların isimlerini yaşatmak ve hatıralarının her zaman bizlerle kalacağını ifade etmek için fidanlar dikeceğiz, onları hep anacağız. Hepinize teşekkür edip sizlerle gurur duyduğumu tekrar ifade etmek isterim. Dilerim bu felaket bir daha hiç yaşanmaz" diyerek aktardı.

"400'ün üstünde gönüllü ile günde 15 bin kişiye hizmet verdik"

Anadolu Mutfağı'nın depremden sonra bir grup gastronomi öğrencisi ile girişimi ile hayata geçtiğini aktaran Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Esra Zıvalı Bilgin, " Hatay'ın Belen ilçesinde yaklaşık 20 günlük bir süreç içerisinde 60 öğrenci ve Eskişehir Aşçılar Derneği'nden 5 aşçı yerli halkla birlikte yoğun çabalar verdi. Organizasyon Hatay'ın farklı farklı ilçelerinde yürütülmeye çalışılırken şartların ağırlığından dolayı üstesinden gelmekte oldukça zorlandık. Bu noktada Anadolu Üniversitesi devreye girerek Anadolu Mutfağı 7 Temmuz 2023 tarihine kadar toplamda 400'ün üzerinde gönüllünün desteğiyle bölgede faaliyetine devam etti. Bu süreçte Belen, İskenderun ve Antakya, Harbiye, Samandağ, Kırıkhan, Arsuz ve Reyhanlı taşra bölgeleri olmak üzere yaklaşık günde 15 bin kişiye kadar yemek hizmeti verdik. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, sevdiklerine sabır diliyor, bu felaketi gönlünde yaşayan herkesin yüreğindeki yaraların sarılmasını diliyorum. Anadolu Mutfağı'nın başlaması konusundaki duyarlılığı için kurumumuz Anadolu Üniversitesine teşekkür ediyorum" dedi.

"Felaketin yıkıcılığını çocuklarda gördük"

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nihan Vural ise, şu şekilde konuştu:

"Öncelikle kurumuma, bütün yöneticilerimize, desteklerini esirgemeyen tüm isimlere ve Anadolu Oyun Evi'nde emeği geçen bütün gönüllülere gönülden teşekkür ederim. İçinde bulunup, gönüllü olarak görev aldığım işlerin en zorunun bu olduğunu ifade etmek isterim. Herkes gibi bu büyük afetin hiç yaşanmamış olmasını dilerdim. Gönüllü olarak sahada yer aldığımız süre zarfında, içinde bulunduğumuz şartlarla birlikte ne denli büyük ve yıkıcı bir felaketin içinde olduğumuzu, Oyun Evi'ne gelen her çocuğun yüzünde hissettik. Böyle bir acının tekrar yaşanmamasını dilerim."

Açılış konuşmalarının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, yardım çalışmaları sırasında emeği geçen Akademik ve İdari Personele teşekkür belgesi takdim etti. Anma programının devamında ise Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda yer alan fotoğraf sergisi ziyarete açıldı. Anma programı, İletişim Bilimleri Fakültesinde hayatını kaybeden Anadolu Üniversiteliler için fidan dikiminin gerçekleştirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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