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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 104’üncü yıl dönümüne özel bir dizi etkinlik düzenledi.  Atatürk’ün 27 Aralık 1919 yılında Seğmenler tarafından karşılandığı Dikmen Keklikpınarı’nda tören düzenlenirken, Başkentteki EGO otobüsleri, billboardlar ve kent ekranları Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk\'ün Ankara\'ya gelişinin 104. yıl dönümünü kutladı
28.12.2023 - 11:33,
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümüne özel bir dizi etkinlik düzenledi.  Atatürk'ün 27 Aralık 1919 yılında Seğmenler tarafından karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlenirken, Başkentteki EGO otobüsleri, billboardlar ve kent ekranları Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Ankara Büyükşehir BelediyesiUlu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılında bir dizi etkinlik düzenledi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 kahraman asker ve tüm şehitler dualarla anılırken, kutlamaların iptal edildiği günde sadece Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlendi.

"AYDINLIK YARINLARIN ŞEHRİ, HÜRRİYETİMİZİN SİMGESİ"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde Seğmenler tarafından ilk karşılandığı noktada düzenlenen törene Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Ağa Kurt ile davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'mız; Milli Mücadele'mizin karargahı, aydınlık yarınların şehri, hürriyetimizin simgesi olmuştur. Aynı zamanda Ankara, yokluklar içerisinde kalan bir milletin, ülkesini savunmak uğruna fedakarca verdiği mücadelenin kentidir. Bir milletin, millet olması için en temel hakkı olan toprak bütünlüğü adına verilen bu mücadele, sadece Türkiye'ye değil dünyanın tüm mazlum milletlerine de ışık saçmış, bağımsızlığın kazanılması anlamında öncü olmuştur. Nitekim Atatürk, Ankara'ya gelişi ile ilgili; 'Ankara'ya ayak bastığım zaman samimi ve kalbi tezahürat ile beni kollarınız arasına aldınız. Ankaralı hemşehrilerimizin bu vatan mücadelesinde ayrı bir şerefli yeri vardır' ifadelerini kullanarak Ankara ve Ankaralının milli mücadeledeki önemini vurgulamıştır. 104 yıl sonra bizlere düşen ise aynı şuur, aynı coşku ve aynı sahiplenmeyle Ankara'yı ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunmak; bu bilinci yeni nesillere aktarmak olacaktır. Göreve geldiğimiz andan itibaren böylesine önemli emaneti yani Başkentimiz Ankara'yı bu bilinçle yönetmeye gayret etmekteyiz."

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde Başkent'in cadde ve bulvarlarının yanı sıra ABB iştirak şirketleri ve genel müdürlükleri, EGO otobüsleri, billboardlar ve kent ekranları da kırmızı beyaz Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılırken, EGO Genel Müdürlüğü tarafından metro istasyonlarında da anonslar yapıldı.

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ ÜYESİ ÇOCUKLAR ATA'NIN HUZURUNA ÇIKTI

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Sincan, Altındağ ve Ahmetler Çocuk Etkinlik Merkezlerine üye olan 150 çocuk, 60 Çocuk Kulüpleri idari personeli ve 15 öğrenci velisi; Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzuruna çıktı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Turpçu, "27 Aralık 1919 Atatürk'ün Ankara'ya gelişiminin 104. yılı münasebetiyle Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak Çocuk Kulüplerimiz ve Çocuk Etkinlik Merkezimizin idarecilerinden oluşan 60 kişilik idari kadromuz ve 150 çocuğumuzla birlikte toplam 210 kişilik bir ekiple Ata'mızı ziyaret ettik ve mozoleye çelenk bıraktık. Anı defterine günün anlam ve önemini belirten bir anı yazısı paylaştık. Anıtkabir'i ziyaret ederek çocuklarımızı Ata'mızla buluşturduk" dedi.

Kaynak: ANKA
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