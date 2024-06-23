Ankara Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yıkama Makinesi Desteği Veriyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yıkama Makinesi Desteği Veriyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvanların dış parazitlerden arındırılması ve verimlerinin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine yıkama makinesi desteği sağlıyor. Makine kurulumu ve temizlik işlemleri ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

23.06.2024 12:52  Güncelleme: 13:02
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvanların dış parazitlerden arındırılması, et-süt ve yapağı veriminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine ilaçlı, basınçlı ve püskürtmeli yıkama yapabilen 'Küçükbaş Hayvan Yıkama Makinesi' desteği vermeye başladı. Muhtarlar tarafından yapılan talebin ardından ekipler yetiştiricilerin işletmelerine giderek makine kurulumunu ve temizlik işlemini gerçekleştiriyor.

Başkentli çiftçilere tohum, mazot, fide gibi çeşitli desteklerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, küçükbaş hayvanların dış parazitlerden arındırılması, et-süt ve yapağı veriminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricileri için ilaçlı, basınçlı ve püskürtmeli yıkama yapabilen 'Küçükbaş Hayvan Yıkama Makinesi' desteğinde bulunmaya başladı.

Makine işletmelere kuruluyor

Muhtarlık Bilgi Sistemi üzerinden ya da muhtarların yazılı talebinin ardından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yetiştiricilerin işletmelerine giderek makine kurulumunu yapıyor. Kurulumun ardından hayvanların üzerinde bulunan parazit ve kirler basınçlı su ile temizleniyor.

Ağılların giriş veya çıkış kapısına kurulan makineden hayvanların geçişi sırasında ilaçlı suyun uygun basınçla püskürtülmesiyle parazitlerin uzaklaştırılması sağlanıyor.

Toplam 2 bin 511 hayvan yıkandı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde 450, Kalecik ilçesi Hacıköy Mahallesi'nde 925 ve Haymana ilçesi Yurtbeyli Mahallesi'nde 586 hayvanın yıkama işlemini gerçekleştirdi.

Son olarak Haymana ilçesinde Yaprakbayırı Mahallesi'nde 550 küçükbaş hayvan yıkanırken toplamda 2 bin 511 küçükbaş hayvanın yıkama çalışması gerçekleştirildi.

Yetiştiricilerden Büyükşehir'e teşekkür

Haymana ilçesi Yaprakbayırı Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan muhtar ve vatandaşlar, uygulamayla ilgili düşüncelerini şöyle aktardı:

-Muzaffer Aydoğan (Yaprakbayırı Mahalle Muhtarı):  "Ağıllarda pire ve kene olduğu için hayvanların yıkanması gerekiyor. Yaz aylarında daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Hayvanlarımız yıkandı ve sonuç çok iyi. Eskiden adam topluyorduk, leğenler kuruyorduk, zor oluyordu. Makineyle daha kolay yıkıyoruz. Hem su hem zaman tasarrufu sağlıyoruz."

-Bekir Ergül:  "Hayvanları daha önce elle yıkıyorduk ve çok zor oluyordu. Sistem çok güzel. İlaçlı su ile yıkıyor. Koyunun kulakları yara oluyor, uyuz oluyor, kene var üzerlerinde ama şimdi makineyle yıkanınca hiçbir şey kalmaz. Biz muhtara söyledik, muhtarda Büyükşehir Belediyesinden talep etti. Hayvanlarımızı yıkadık, teşekkür ediyoruz."

-Nofer Sütçü:  "Elle yıkıyorduk önceden. İki, üç kişi gerekiyor yıkarken. Yarısını yıkayabiliyorduk, yarısını yıkayamıyorduk. Dengeli yıkama yapamıyorduk. Makineyle yıkamak daha iktisatlı oluyor."

Ankara Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yıkama Makinesi Desteği Veriyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yıkama Makinesi Desteği Veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yıkama Makinesi Desteği Veriyor - Son Dakika
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