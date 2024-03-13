Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Cep Terminalleri - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Cep Terminalleri

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası ulaşımda vatandaşların geliş ve gidişlerinde erişim kolaylığı sağlamak amacıyla Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlânâ Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde ve sekiz ayrı noktada cep terminali inşa ediyor.

13.03.2024 13:32  Güncelleme: 13:50
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası ulaşımda vatandaşların geliş ve gidişlerinde erişim kolaylığı sağlamak amacıyla Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde ve sekiz ayrı noktada cep terminali inşa ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte ulaşım kolaylığı sağlayan projelere imza atmaya devam ediyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların AŞTİ'ye gitmeden otobüslere daha kolay erişim sağlayabilmeleri amacıyla Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde ve sekiz ayrı noktada cep terminalleri inşa ediyor.

VATANDAŞLAR İSTEDİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPTI

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, Ankara'ya giriş çıkışlarda şehirlerarası otobüslerin izlediği güzergahlara yolcu indirme ve bindirme noktalarını hizmete sokuyor.

Cep terminallerinin mart ayı içerisinde faaliyete başlayacağını belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bergil Özdemir, "UKOME Genel Kurulunun 09.08.2019 tarih ve 2019/66 sayılı kararı doğrultusunda Anadolu Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı ve Dumlupınar Bulvarı olmak üzere dört ana arter üzerinde sekiz ayrı noktada vatandaşlarımıza şehirlerarası geliş ve gidişlerinde ulaşım ve erişilebilirlik kolaylığı sağlamak amacıyla yolcu indirme-bindirme duraklarını tasarladık. Teknik ekiplerimizle beraber tasarladığımız yolcu indirme - bindirme duraklarında, öncelikli hedefimiz olarak kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza konforlu ve güvenli bir şekilde bekleme alanı imkanı sağlayabilmeyi ve ayrıca kent estetiğine de kimlik kazandırabilmeyi amaçladık" dedi.

YOLCULAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

İnşa edilen cep terminallerinde yolcuların konforu için her şey düşünüldü. İçinde yiyecek ve içecek otomatları, klima, wc, engelli wc ve oturma gruplarının yer aldığı cep terminalleri, 4 ana arter üzerinde şu noktalarda bulunuyor:

-Anadolu Bulvarı üzerinde; Gimat istikametinde 283. Cadde ile 286. Sokak arasındaki kısımda, Çevre Yolu istikametinde ise 286. Sokak ile Mehmet Akif Ersoy Yaya Üst Geçidi arasındaki bölümde,

-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde; İstanbul istikameti Necip Fazıl Caddesi kesişimi ile şehir merkezi istikametinde 2648. Cadde kesişimi,

-Dumlupınar Bulvarı üzerinde; Başkent Üniversitesi giriş yolu ve karşısı,

-Mevlana Bulvarı üzerinde; Konya istikameti ODTÜ Ormanı ile şehir merkezi istikametinde Ata Park.

Ankara Büyükşehir Belediyesi\'nden Cep Terminalleri
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Cep Terminalleri - Son Dakika

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