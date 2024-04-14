Ankara'da Taksi Durakları Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ankara'da Taksi Durakları Yenileniyor

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte eskiyen ya da kullanılamayacak durumda olan taksi duraklarını teker teker yenilemeye devam ediyor. Kent genelinde 46 tane taksi durağının yenileme çalışması tamamlanırken, 18 durağın daha ihalesi gerçekleştirildi.

14.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte eskiyen ya da kullanılamayacak durumda olan taksi duraklarını teker teker yenilemeye devam ediyor. Kent genelinde 46 tane taksi durağının yenileme çalışması tamamlanırken, 18 durağın daha ihalesi gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara'daki taksi duraklarını daha kullanışlı ve modern bir hale getirmek için 2021 yılında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 25 taksi durağının daha yenileme çalışması tamamlanarak anahtar teslimi yapılırken, 18 durağın ise ihalesi gerçekleştirildi.

EV KONFORUNDA TAKSİ DURAĞI

İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve lavaboların da yer aldığı yeni duraklar, taksici esnafına ev ortamında çalışma olanağı sunuyor. Klimalı ve kaloriferli modern taksi durakları, esnafın hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn ediliyor.

Semte, konuma, taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları 60, 45 ve 30 metrekare olmak üzere 3 tip olarak tasarlandı.

46 TAKSİ DURAĞI YENİLENEREK HİZMETE AÇILDI

Yenileme çalışmalarına taksici esnafından gelen talep ve belediye ekiplerince yapılan incelemeler doğrultusunda karar veriliyor. Ankara'da bugüne kadar 46 taksi durağının yenilendiğini belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bergil Özdemir, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığımız tarafından, kent kimliğini göz önünde bulundurarak kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını karşılayan taksici esnafımızın Konforlu bir ortamda hizmet verebilmesini sağlayabilmek amacıyla kendi tasarladığımız taksi duraklarımızın imalatına devam etmekteyiz. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 25 adet taksi durağı imalatını gerçekleştirerek taksici esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Taksici esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve yeni duraklarımızı kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"GECEKONDUDAN VİLLAYA TAŞINDIK"

Yeni taksi duraklarına kavuşan Başkentli taksici esnafı, hem soğuk kış aylarında hem de kavurucu yaz sıcaklarında olumsuz hava şartlarından etkilenmiyor.  Yakın zamanda yenilenen taksi duraklarından Ihlamur Taksi, Doğukent Taksi ve Farabi Sokak'taki Arsan Taksi Durağı çalışanları hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

-Cemal Beşer:  "44 yıldır taksicilik yapmaktayım. Eskiden böyle duraklar yoktu, villa gibi durağımız var. Kışın sıcak, yazın ise serin… Mansur Başkan'ımıza teşekkür ederiz."

İlyas Murat:  "Eski durağımızın camları küçük olduğu için bunalıyorduk. Kulübe takozların üzerinde duruyordu. Ne kadar soba yaksak da ısınmanın imkanı yoktu. Yazın da sıcaktan kurtulamıyorduk. Biz adeta gecekondudan villaya taşındık. Daha ne isteyelim? Mansur Başkan'a teşekkür ederiz."

- Aydın Kızıldemir:  "30 yıldır taksiciyim. Yeni yapılan duraklarımız ev konforunda çok güzel oldu. Bu duraklarda çok daha güzel koşullarda çalışıyoruz. Diğer durakların da yapılmasını ve esnaf arkadaşların bu konfora kavuşmasını Mansur Başkan'ımızdan bekliyoruz."

-Fikret Kurter:  "Önceki durağımıza göre şimdiki durağımız hem görsellik hem de konfor açısından çok daha güzel. Başkan'ımızdan Allah razı olsun."

-Mustafa Kemal Bozkurt:  "Eski durağımızda elektrik, su ve telefon hattı sorunumuz vardı. Mansur Başkan'ımız bütün mağduriyetimizi giderdi. Mescidimizden mutfağımıza kadar her şeyimiz dört dörtlük."

-İdris Atmaca:  "30 arabamız var, eski durağımıza arkadaşlarla sığmıyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

Ankara\'da Taksi Durakları Yenileniyor
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Taksi Durakları Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Muğla’nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
09:10 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2021 Yılı Zararı 818,2 Milyar TL
08:54 Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı Teleferik kazasına ilişkin tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı
08:25 İran’ın “Gerçek Vaat“ operasyonu ABD’nin uykularını kaçırdı: İsrail’i yok etmeye çalıştılar İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonu ABD'nin uykularını kaçırdı: İsrail'i yok etmeye çalıştılar
07:53 Acil toplanan BMGK’de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz Acil toplanan BMGK'de İran-İsrail tartışması: Batı ülkesine yapılsa intikamdan bahsedersiniz
08:53 Malatya’da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı Malatya'da otomobille çarpışan otobüs devrildi: 19 yaralı
08:12 Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı Kırık soda şişesiyle yolcu otobüsünü rehin aldı
08:09 AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu AK Parti İlçe Başkanı seçim tartışmasında vuruldu
07:17 Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin’de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı Atış poligonunda intihar eden doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 09:31:34. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Taksi Durakları Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement