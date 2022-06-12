Antakya Expo Alanında 'İpeğin Yolu' Semineri Düzenlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve DOĞAKA iş birliği ile yapılan Hatay İpek Sürdürülebilir Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi projesi kapsamında, 'İpeğin Yeni Yolu' semineri Antakya- Defne EXPO alanında düzenlendi. Seminere HBB Başkan Vekili Adnan Özkaya, EXPO Genel Sekreteri İhsan Çakar, daire başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İki panelli oturum şeklinde düzenlenen seminerin ilk oturumunda tarihsel süreçte ipekli kumaş tasarımı hakkında bilgiler verilirken ikinci oturumda ise ipek ve ipekli kumaşın katma değere dönüştürülmesi için yapılması gerekenler ele alındı. Öğretim görevlisi Dr. Bünyamin Üzümcü moderatörlüğünde yapılan seminerin ilk oturumunda ünlü modacı İvana Sert, Doç. Dr. Sevim Tuğba Arabalıkoşar ve öğretim görevlisi Handan Demir, katılımcılarla ipeğin tarihi, tasarım süreçleri, dünya ve ülkemizde kullanım alanları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Jülide Konukoğlu, öğretim görevlisi Dr. Yelda Gezicioğlu ve Tevfik Paklacı'nın katıldığı ikinci oturumda ise markalaşma süreçleri, ipeğin katma değerli ürüne dönüştürülmesi ve süreçlerde tasarımın önemi vurgulandı.

İPEK BÖCEKÇİLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN LABARATUVARLARIN OLUŞTURULMASI GEREK

Avrupa ve Türkiye'deki ipek kullanımı hakkında katılımcılara bilgiler veren Doç. Dr. Sevim Tuğba Arabalıkoşar, ipek endüstrisinin önemine değinerek ipek üreticiliğinin gelecek nesillere aktarılması ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. İpek böceklerinin çok hassas varlıklar olduğunu ifade eden Handan Demir, ipek ve ipek böcekçiliğinin artırılması konusunda laboratuvarların oluşturulması gerektiğini ve ilaçlamadan büyütülen dut ağaçlarının geniş arazilerde ekiminin yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

Hatay'da olmaktan oldukça mutlu olduğunu ifade eden ünlü moda tasarımcısı İvane Sert de ipek üretiminin atalarımızdan kalan en önemli bir miras olduğunu ve üreticilere de sürdürülebilirlik anlamında destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Geçmiş yıllardaki yaşadığı birçok tecrübeleri katılımcılar ile paylaşan Hataylı Tevfik Paklacı, ipek böceği üretiminin geleceğe aktarılması için herkese önemli roller düştüğünü ifade etti.

SORU CEVAP YAPILDI

İpek üretimi konusunda tasarımcılara önemli roller düştüğünü belirten Jülide Konukoğlu, kurucusu olduğu şirket hakkında bilgiler verdi. Panelin sonunda Yelda Gezicioğlu da sürdürebilirlik amacıyla kooperatifleşme konusunda düzenlenen çalışmaları katılımcılar ile paylaştı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı ve soru cevap ile sonlanan seminerin ardından tüm misafirlerin katıldığı bir yemek organize edildi ve konuklar ayrıca İhsan Çakar'ın eşliğinde EXPO alanlarını gezdi.

Hatay İpek Sürdürülebilir Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi projesi kapsamında Expo fuar alanına kurulan tesiste, baskı atölyesi, tasarım atölyesi, takı atölyesi, ebru atölyesi, konfeksiyon atölyesi ve keçe atölyesi bulunuyor. İpeğin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için kullanılacak olan atölyelerde tüm ekipman, makine ve sarf malzemeler yer almakla birlikte atölyeler, eğitim ve üretim amaçlı olarak kullanılacak. Ayrıca tesiste her atölyede yapılacak AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ile ipek farklı ürünlerle hibritlenecek, bu şekilde elde edilecek farklı, özel ve katma değerli ürünlerin Hatay'a özel marka tescilleri alınacak.

Sorumlu uzmanların görev alacağı, yerel tasarımlar ve özel üretimlerin de yapılacağı tesis, bölgedeki ipek üreticilerine özellikle tasarım konusunda hizmet verecek.