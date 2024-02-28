Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ANSTOP ile Buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Sivil Toplum Platformu (ANSTOP) yönetimi ve üyeleriyle buluştu. Hizmet ve projeleriyle ilgili katılımcıları aydınlatan Başkan Böcek, "Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yarım kalan projeleri tamamladık. Ranta dönük değil halka dönük olan bütün projelerimizi bitirdik. Benim en büyük rakibim, kendim" dedi.

Başkan Böcek, ANSTOP yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. ANSTOP Kurucu Üyesi ve Sözcüsü Reşat Güney, Kurucu Üyeler Ekonomi İş Geliştirme Derneği Başkanı İzzet Ünlü, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şube Başkanı Gülsüm Kıldan, Antalya Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Funda Yörük, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği Başkanı Mehmet Gem'in katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'nın sorunları konuşuldu, talep ve öneriler dile getirildi.

Ulaşımdan altyapıya, turizmden kültür ve çevreye pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda, yapılacak projeler ile ilgili birlik ve beraberlik içinde hareket edileceği vurgusu yapıldı. Böcek toplantıda hizmet ve projeleri, şöyle anlattı:

"GAZİPAŞA'DAN KAŞ'A KADAR YARIM KALAN PROJELERİ TAMAMLADIK"

"Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yarım kalan projeleri tamamladık. Ranta dönük değil halka dönük olan bütün projelerimizi bitirdik. Benim en büyük rakibim, kendim. Sen ben yok, biz birlikte yaparız anlayışı içerisinde borç edebiyatı yapmadık. Bütçesine göre en borçlu belediyeyi aldık ve yürüdük. 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde çalışanlara en yüksek zammı yaptık. Hiçbir kurum kuruluşa günü geçmiş borcumuz yoktur. Antalya turizm kenti yerli nüfusu ile birlikte sayı 26 milyonu buluyor ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte 26 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Bize 2 milyon 686 bin nüfusa göre para geliyor. Ama buna rağmen hizmet ediyoruz.

"DEPREM MASTER PLANI'NI BAŞLATTIK"

İmar yönetmeliğini değiştirdik. Deprem Master Planı'nı 22 Mayıs 2022 başlattık. Türkiye'de 30 büyükşehir içerisinde en ucuz suyu Antalya'da yaptık. Sur Yapı'da 3 bin 500 daireyi sahiplerine teslim ettik. 570'i de hazır olmak üzere. Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. 545 dairenin kura çekimini yaptık yakında teslim edeceğiz. Oraya cami de yapıyoruz. Korkuteli'nde 110 milyon liraya mal olan kurutma tesisi tamamlandı. Şimdi 250 kişiyi istihdam edeceğiz. Yazları bu sayı 500'e çıkacak.

"ÇEVRECİ ALTYAPI PROJELERİNDE KULLANMAK ÜZERE FİNANSMAN ANLAŞMASI İMZALADIK"

Fransız Kalkınma Ajansı ile Antalya'nın geleceğini kurtaracak çevreci altyapı projelerinde kullanılmak üzere ortak finansman anlaşması imzaladık. Hazine garantisiz 59 milyon 850 bin euro bütçeli krediyle öncelikli olarak Hurma'da atıksu arıtma çamuru yakma ve enerji geri kazanma tesisini yapacağız. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne konu geldiğinde AK Parti grubu ret verdi. ASAT tarafından yıllık 500 milyon lira çamur bertarafına gidiyor. Şimdi çamur yapma tesisini kuruyoruz. Lara arıtmasının kapasitesine de iki kat artıracağız."

Böcek, kentteki nüfus artışının yanı sıra araç sayısında da ciddi artış yaşandığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"'ALTIN ÇAĞ' DİYORLAR, İNSANLAR KURU SOĞANA MUHTAÇ OLDU"

"Pandemi öncesi toplu taşımada 386 bin kişiyi taşıyordu pandemi sonrası 40 bine düştü. Ulaşımla ilgili 2019 yılından itibaren merkezde 186 bin nüfus artışı oldu. 381 bin araç trafiğe girdi. Rus-Ukrayna Savaşı'ndan gelenler, depremden gelen vatandaşlarımız var bunları saymıyorum. 127 tane akıllı kavşak yaptık. Cırnık Köprüsü'nü 4-5 şerite çıkardık yollar genişledi. Batı Çevre Yolu'yla ilgili 5.2 kilometre sorunu çözen bir kardeşinizim. Batı Çevre Yolu'nun mimarı biziz. İktidar olalı 22 yıl olacak, çevre yollarını yapmadığınız sürece trafiği çözemezsiniz. Alanya'ya gittim 71 trafik lambasından geçtim. Altın çağ diyorlar, insanlar kuru soğana muhtaç oldu. Bu altın çağları biz çok gördük."

BÖCEK'E TEŞEKKÜR

ANSTOP Kurucu Üyesi ve Sözcüsü Reşat Güney, düzenlenen toplantı dolayısıyla Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antstop olarak projeler üretmek ve çözümün bir parçası olma yolunda da görev almak isteriz. Kentin turizminden, şehir planından, iş hayatından, engelli gençlerimizden oluşan ciddi bir kompakt bir sivil toplum yapısı olarak kentimizde sorunları çözüme kavuşturmak istiyoruz" diye konuştu.