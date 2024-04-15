Antalya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Mama Desteği Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve bebek besinlerine erişmekte zorluk çeken ailelere destek olmak amacıyla başlattığı 'Halk Mama' projesi kapsamında 6-24 ay arası bebekleri olan ihtiyaç sahibi ailelere mama desteği sağlıyor. Proje başvurularında yoğun talep yaşanıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekonomik sıkıntılarla boğuşan ailelere önemli destekler vermeye devam ediyor. Başkan Muhittin Böcek, göreve geldiği ilk günden bu yana hayata geçirdiği sosyal projelerle vatandaşların yükünü hafifletmek adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Halk Mama projesi bebeklerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunarak ekonomik zorluklar çeken ailelere katkıda bulunuyor.
HALK MAMAYA YOĞUN TALEP
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar için sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak görülen Halk Mama projesi yoğun talep alıyor. Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğinden yola çıkarak 6'ncı aydan itibaren verilen tamamlayıcı beslenme statüsündeki Halk Mama'ya başvuran ihtiyaç sahibi aileler faydalanmaya başladı. Ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların başvuruları kısa sürede değerlendirilerek, mamalar evlerine teslim ediliyor.
BAŞKAN BÖCEK'TEN BEBEKLERE DESTEK
Ev hanımlığı yaptığını ve çocuklarına baktığını söyleyen Tuğba Olcay halk mama için başvuru yaptıklarını ve başvurularına hızlı bir şekilde yanıt bulduğunu söyledi. Olcay, "19 aylık ikiz çocuklarım var. Başvuru yapar yapmaz bizi dikkate aldılar. Her ay evime kadar mamaları getirip teslim ediyorlar. Bizim gibi annelere destek olduğu için Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederim" dedi.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama projesine başvurmak isteyen aileler, ilçelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe hizmet birimi veya ATASEM kurs merkezlerine, Antalya merkezde ise Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Aile Eğitim Merkezlerine bizzat başvurabiliyor. Belediye sitesinden online başvuru da yapabilecek. Büyükşehir'in sosyal hizmet uzmanlarının yapacağı inceleme sonrasında 6-24 ay çocuklara her ay mama desteği sağlanacak.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Mama Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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