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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Diş Muayenesi Hizmeti - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Diş Muayenesi Hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez'de hizmet veren Sağlık Merkezi bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 7 yaş ve üstü çocuk ile yetişkinlere sosyal güvence aranmadan ücretsiz olarak verdiği diş muayenesi hizmeti yüzleri güldürüyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 2023 yılı sonu itibarıyla 42 bin 764 hastanın diş tedavisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Diş Muayenesi Hizmeti
14.01.2024 - 11:26,  Güncelleme: 11:28
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez'de hizmet veren Sağlık Merkezi bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 7 yaş ve üstü çocuk ile yetişkinlere sosyal güvence aranmadan ücretsiz olarak verdiği diş muayenesi hizmeti yüzleri güldürüyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde 2023 yılı sonu itibarıyla 42 bin 764 hastanın diş tedavisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle Antalyalı vatandaşların hayatlarına dokunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde hizmete açtığı Sağlık Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hizmetiyle vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Merkezde, 7 yaş ve üstü çocuk ile yetişkinlere sosyal güvence aranmadan tamamen ücretsiz olarak ağız ve diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği hizmeti verilirken, diş tedavisinden korkan, çekinen hastalara da psikolog desteği sağlanıyor.

ÜCRETSİZ DİŞ TEDAVİSİ

Ağız Diş Sağlığı Polikliniği'nde 2023 yılında 4 bin 263 çocuğa toplam 17 bin 96 işlem yapıldı. 2023 yılında 5 bin 945 yetişkin hasta ücretsiz diş muayenesi olurken, 22 bin 856 işlem uygulandı. 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla 2023 yılı sonuna kadar Büyükşehir Belediyesi Ağız Diş Sağlığı Polikliniği'nde toplam 42 bin 764 hastaya toplam 115 bin 186 diş tedavisi işlemi yapıldı. Poliklinikte sadece randevu ile hasta kabulü yapılarak, hastalar bekletilmeden ve yığılma yaşanmadan diş tedavileri yapılıyor. Büyükşehir'in ücretsiz diş tedavisi Antalyalı vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde muayene ve tedavi olmak isteyen vatandaşlar mesai saatlerinde 0242 361 39 18 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Kaynak: ANKA
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