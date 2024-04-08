Antalya protokolünün Ramazan Bayram mesajları

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Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolü bayram mesajı yayımladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Böcek mesajında, "Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde geçirdiğimiz bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın size ailenize, sağlık, huzur ve barış dolu güzel günler getirmesini diliyorum. Antalyalı hemşehrilerimizin bayram coşkusunu doya doya yaşayabilmesi, sevdikleriyle buluşabilmesi, aileleriyle keyifle vakit geçirebilmesi için bayram geleneğimizden vazgeçmedik. Bu bayramda da 3 gün boyunca resmi plakalı otobüslerimiz, Antray ve nostalji tramvayımız ücretsiz olacak. Antalyalı hemşehrilerimizin ve bayram tatili münasebetiyle şehrimize gelen misafirlerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimizle görev başında olacağız. Tüm hemşehrilerimin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum. Birlik ve beraberlikten, barış ve mutluluktan yana tüm değerlerimizi koruduğumuz, sevgi ve saygıyı el birliğiyle çoğalttığımız nice bayramlar dileğiyle Ramazan Bayramı'nızı kutlarım. Bayramın size, ailenize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur, barış dolu güzel günler getirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

Başkan Uysal'ın mesajı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümir Uysal mesajında şu düşüncelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, içinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal onca güçlüğe rağmen dayanışmayla, kol kola, omuz omuza geleceğimizi güvenle tanzim edebileceğimizi biliyoruz. Küslerin barıştığı, insanlarımızın kucaklaştığı güzel bir bayram olsun. Sevdiklerimizle birlikte bütün Türkiye'mizin bayramı kutlu olsun. Nice güzel bayramlara. Belediye 9 günlük tatilde zabıta ve temizlik işleri müdürlüklerine bağlı ekipler vardiyalı olarak görev başında olacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı evde bakım hizmetleri birimi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü de bayram tatili süresince görevinin başında olacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışmalarına ara vermeyecek birimler arasında yer alırken Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ise olabilecek olumsuzluklara müdahale için nöbetçi ekipler bulunduracak. Dağ Yakası, Deniz Yüzü kafe ve Antalya Lokantası gibi işletmeleri, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe de ilk bayram günü kapalı olacak. 8 Nisan Pazartesi ve bayramın ilk günü kapalı olacak Teneffüs Park ise özel bir tatil programı hazırladı. Saat 10.00'da kapılarını açacak Antalya'nın çocuk oyun dünyasında eğlence saat 13.30'da oyun atölyesiyle başlayacak. Mini disco, interaktif drama, atölyeler ve ödüllü aileler yarışıyor etkinlikleriyle devam edecek gün köpük partisiyle sona eriyor."

ATSO Başkanı Bahar'ın mesajı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar da mesajında, "Ramazan'ın bereketi ve huzuruyla dolu günlerin ardından, birlik ve beraberlik içinde bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'nın tüm güzellikleriyle evlerimizi, işyerlerimizi ve gönüllerimizi süslediği bu özel günlerde işlerinize bereket getirmesini diliyorum" dedi. Antalya'da turizm sezonunu Ramazan Bayramı ile birlikte karşıladıklarını kaydeden Bahar, "9 günlük bayram tatilinde kentimizde ülkemizin dört bir yanından milyonlarca insanı misafir edeceğiz. Antalya'mız Türkiye'nin cari açık ile mücadelesinde itici güç, doğası, güneşi, sahilinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle yabancı turistlerin olduğu kadar yerli turistlerin de vazgeçilmezi olan bir tatil destinasyonu. Tatil süreci sadece sektörün değil, tüm kent ekonomisinin canlanmasına da önemli bir katkı sağlayacaktır. Kardeşlik ve birlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği, bereketin ve sevginin yoğun olduğu Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Kentimizde ve ATSO ailemizde, birlik ve beraberliğin daim olmasını, kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.

ATB Başkanı Çandır'ın mesajı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır mesajında, "Mübarek Ramazan ayının ardından Bayram'a ulaşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Hoşgörünün, umudun, sevginin, bereketin çoğaldığı günler olan bayramlar, farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bu bayramda da farklılıklarımızla sevgiyi, barışı, umudu, dayanışma ve bereketi birlikte çoğaltalım. Büyüklerimizi, kimsesizleri ve ihtiyaç sahiplerini unutmayalım, çocuklarımızı sevindirelim. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz, zor dönemler ancak dayanışmayla aşılır. Ramazan Bayramı'nın ülkemize, tüm insanlığa, huzur, barış, bereket getirmesini, iyiliklere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

MATSO Başkanı Güngör'ün mesajı

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör mesajında, "Bayramlar sevginin, muhabbetin, birlik ve beraberliğin, barışın, huzurun, yardımlaşmanın, milli ve dini duyguların, kaynaşmanın en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Kırgınlıklar ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı bayramlar vesilesiyle birbirimize daha sıkı kenetlenmeli; sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşarak çoğaltmalıyız. Ramazan bayramının bütün mazlumlara, barış, huzur, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Savaş, kan ve gözyaşının olmadığı, kardeşçe kucaklaştığımız bir dünyada farklı coğrafyalardan, dillerden, ırklardan ve kültürlerden milyonlarca Müslümanın bu kutlu günde aynı sevinç etrafında toplanması umudu ile herkesin Ramazan Bayramını kutlar; sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlar geçirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

AESOB Başkanı Dere'nin mesajı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ise mesajında, "Bayramlar toplumumuzda gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı, milli ve dini değerlerimizin korunduğu, sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının en yoğun şekilde yaşandığı, kırılan kalplerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu; dostluk, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun vücut bulduğu en müstesna günlerdir. Büyük-küçük, yaşlı-genç hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm İslam aleminde çok önemli bir yere sahiptir. AESOB olarak Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerle esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya geldik. Aynı sofranın etrafında buluşarak oruçlarımızı açtık, ekmeğimizi aşımızı paylaştık. Daha nice Ramazanlara yine hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde erişmek dileğiyle, Yüce Rabbim bu günlerin devamını nasip etsin" dedi. - ANTALYA