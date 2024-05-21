Ardahan Baro Başkanı, müvekkilin kelepçeli tutulduğu ve darp edildiği iddiasıyla savcıya başvurdu - Son Dakika
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Ardahan Baro Başkanı, müvekkilin kelepçeli tutulduğu ve darp edildiği iddiasıyla savcıya başvurdu

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Ardahan Baro Başkanı Murat Yolcu, Göle Adliyesi'nde bir müvekkilin kelepçeli tutulduğu ve darp edildiği gerekçesiyle savcıya başvurduklarını belirterek, konunun adli ve idari yönünden takipçi olacaklarını açıkladı.

21.05.2024 15:53
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ÖZKAN KARAKAYA

(ARDAHAN)- Ardahan Baro Başkanı Murat Yolcu, Göle Adliyesi'nde bir müvekkilin kelepçeli tutulduğu ve darp edildiği gerekçesiyle savcıya başvurduklarını, ancak savcının adli kolluğun amiri olmasına rağmen gerekeni yapmadığını ileri sürerek "Kolluğun keyfi olarak Ardahanlı hemşehrilerimizi kelepçeli bir şekilde adliyede tuttuklarına defalarca şahit olduk. Biz bu konunun adli ve idari yönünden takipçisi olacağız" dedi.

Ardahan Baro Başkanı Avukat Murat Yolcu, Göle Adliyesi'nde bir müvekkile yönelik kelepçe uygulaması ve darp iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Yolcu, şunları söyledi:

"Cumartesi günü baromuz avukatlarından Fatih Candemir benim telefonumu arama suretiyle Göle Adliyesi'nde bir müvekkilin gözaltında tutulduğunu söyledi. Kendisinin talebine rağmen kelepçesinin adliye içerisinde açılmadığını söylemiştir. Bu durumun tespiti için ve bu durumu tutanak altına almak için bizi adliyeye davet etmesi üzerine ben o gün 12 sularında Göle Adliyesi'ne intikal ettim. Göle Adliyesi'ne gittiğimde bizi çağıran meslektaşımızın savcılık katında olması nedeniyle zemin katta müvekkil olan şüpheliyi gördüm. Yanında 3 tane rütbeli jandarma görevlisi vardı. Şahsı ben de kelepçeli olarak gördüm ve yüzünde çok belirgin şekilde darp, cebir izi, gözünde morluklar olduğunu tespit ettik. Oradaki jandarma görevlilerine kendimi tanıtarak avukat olduğumu belirterek şüpheliyle görüşmek istediğimi söyledim CMK 149. madde gereğince. Jandarma görevlisi savcılık aşamasının bittiğini, görüştürmeyeceğini, gidip istediğimiz yere şikayet edebileceğimizi söyledi. Biz de kanuni zorunluluk olduğunu, onun inisiyatifine bağlı olmadığını söyledik. Hukuki bir açıklamada yaptık ama keyfi bir şekilde, hukuk tanımaz bir şekilde yetkisini aşarak bu talebimizi geri çevirdi. Biz bu sırada şahsın darp cebiri görmemiz üzerine fotoğrafla durumu tespit ettik ve görüşme konusundaki ısrarımız üzerine jandarma görevlileri savcılık ifadesi bitip sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve sorgusunu bekleyen şüpheliyi kaçırmak suretiyle zorla jandarma aracına bindirerek adliyeden çıktılar. Bu belki de Türkiye hukuk tarihinde yaşanan bir ilktir ve bu ne yazık ki Ardahanlı hemşehrilerimize reva gördüler. Biz bunu direkt olarak savcılık makamına bildirdik. Göle Cumhuriyet Savcısı Mehmet Küçük talebimiz üzerine adliyeye geldi ve kendisine durumu ve suç işlendiğini, şahsın bariz şekilde darp edildiğini ve beyanına göre jandarma tarafından darp edildiğini söyledik.

"Görevinin gereğini yerine getirmemiştir"

Buna rağmen doktor raporunda herhangi bir lezyona rastlanılmadığını, darp cebir izi olmadığına buna dair bir rapor vardı. Doktor hakkında da şikayetlerimiz olduğunu söylememize rağmen sayın savcı anlam veremediğimiz ve tedirgin bir şekilde jandarma görevlilerini aradı. Adli kolluk amiri olmasına rağmen, emir verme yetkisi olmasına rağmen rica ve minnetle tedirginlik içinde 'Getirin ya bir şey olmaz görüşsünler tabii ki görüşebilirler' gibi neredeyse rica eder bir tavırla, tedirgin bir tavırla jandarma görevlilerini çağırdı. Çağırması üzerine 10- 15 dakika sonra yani müvekkil şüpheli yarım saat dolaştırıldıktan sonra bilmediğimiz bir yerde Göle Adliyesi'ne getirildi. Biz bu konuyla ilgili tekrar sağlık kuruluşuna sevk edilmesini, raporun alınması sözlü taleplerimiz cumhuriyet savcısı tarafından yerime getirilmedi. Getirilmeyi bir tarafa bırakın neredeyse bizi suçlayacak 'Bizim kim olduğumuzu, siz kimsiniz, siz kendinizi ne sanıyorsunuz' gibi bir cumhuriyet başsavcısına yakışmayacak beyanlarda bulunarak burada görevinin gereğini yerine getirmeden, adaletten hukuktan yana bir tavır sergilemeden adeta kolluğun bir birimi gibi hareket edecek bir tavır sergiledi. Bununla ilgili biz adliyeye intikal eden avukat arkadaşlarımız ile birlikte gerekli tutanakları tuttuk, suç duyurusunda bulunduk. Şu anda herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz, bu münferit bir olay değil. Söz konusu adı geçen savcının sürekli olarak CMK 193. maddenin açık olmasına rağmen kolluğun keyfi olarak Ardahanlı hemşehrilerimizi bağlı ve kelepçeli bir şekilde adliyede tutuklarına defalarca şahit olduk. Biz bu konunun adli ve idari yönünden takipçisi olacağız. Hem ilgili cumhuriyet savcısıyla ilgili tespit HSK bazında bu açık şekilde darp edildiği vatandaşa darp cebir izi yoktur sağlamdır raporu veren hekim hakkında, jandarma görevlileri hakkında gerekli adli ve idari işlemleri başlatacağız. ve bunun da takipçisi olacağız. Bu hususta da sadece biz baro olarak kurumsal görevimiz olabilir ama bu hususta bütün Ardahan kamuoyunu başta siyasiler olmak üzere bu tür olumsuz olayların tekrar yaşanmaması için bize destek olmaları için göreve davet ediyoruz."

Ardahan Baro Başkanı, müvekkilin kelepçeli tutulduğu ve darp edildiği iddiasıyla savcıya başvurdu
Kaynak: ANKA

Murat Yolcu, Ardahan, Göle, İnsan Hakları, Hukuk, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan Baro Başkanı, müvekkilin kelepçeli tutulduğu ve darp edildiği iddiasıyla savcıya başvurdu - Son Dakika

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