Ardahan Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk Kitap Kafe\'yi açtı

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahan Belediyesi Belediye Başkanı Faruk Demir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentteki ilk Kitap Kafe'nin açılışını yaptı. Kafeyi Ardahanlı gazeteci Doğan Şentürk adına açtıklarını ifade eden Demir, "7 mahallemiz var merkezde, 7'sine de yapacağız kısmet olursa. Bütün ilçelerimizde bu kitap kafe olacak ki çocuklar rahatlıkla gelsin ders çalışabilsin. Günlük ne kadar gazete dergi varsa onlardan alınacak. Oyun sadece satranç ve dama olacak, başka oyun olmayacak. O da zihinsel gelişimde çok etkili" dedi.

Ardahan Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk Kitap Kafe'nin açılışını yaptı. Açılışa Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, New York Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, iş insanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÖNEMLİ BİR AÇIĞI GİDERDİK"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Daha çok gençlerin ders çalışmaya geldiği, kitapları okumaya teşvik ettiği bir önemli açığı giderdik. Kitap Kafe'nin ilkini açıyoruz gördüğünüz bu kitaplar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hibe olarak geldi. Düzenlemesini atölyemizde yaptık ve bizim Ardahanımızın gururlarından gazeteci Doğan Şentürk adına açtık. Şimdi ikinci ve üçüncünün hazırlıklarını yapıyoruz. 2. Kitap Kafemizi yine New York Üniversitesi'nde öğretim üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Selçuk Şirin adına ikincisini de planladık. En kısa zamanda yapıp teslim edeceğiz. 7 mahallemiz var merkezde, 7'sine de yapacağız kısmet olursa. Bütün ilçelerimizde bu kitap kafe olacak ki çocuklar rahatlıkla gelsin ders çalışabilsin. Sessiz sakin ortamda hem internet bağlantıları olacak. Günlük ne kadar gazete varsa dergi varsa onlardan alınacak oyun sadece satranç ve dama olacak, başka oyun olmayacak. O da zihinsel gelişimde çok etkili. Fotoğraflarla Ardahan'ın dünü bugünü yansıyacak şekilde inşallah en kısa zamanda 7 mahallemizde de yapacağız. İlkini yapmış olmanın vermiş olduğu gururunu yaşıyoruz."

"DOĞDUĞUM TOPRAKLARDA AÇILMASINA MUTLU OLDUM"

New York Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin ise şunları söyledi:

"Ben bir eğitimci olarak kitapların önemini her yerde anlatıyorum. Kendi memleketimde, doğduğum topraklarda Ardahan'da böyle bir kütüphanenin açılışında katılmış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Aynı zamanda benim çok sevgili dostum Doğan Şentürk'ün adına böyle bir yerin açılmış olması beni çok mutlu ediyor. Özellikle buradaki çocukların Doğan Şentürk'ün burada doğmuş, büyümüş başarılı olmuş biri olarak örnek olacağını biliyorum. Çok zengin bir kütüphane hazırlamış belediye başkanımız. Burada ayrıca yaratıcılığa bir çözüm bulmuş, bir taraf emekliler için bir tarafta çocuklar için çalışma ve sosyalleşme ortamı hazırlamış. Sıcak çay var içerisi de çok sıcak dışarısı da çok soğuk olduğunda çocuklar buraya gelip kitapların arasında kaybolabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun."