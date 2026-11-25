Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kadına yönelik şiddete karşı birlik ve dayanışma mesajları verildi. Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan'da savaş, baskı ve zulme maruz kalan kadınların yaşadığı acılara da dikkat çekildi.

Arnavutköy Kent Konseyi, Arnavutköy Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadın Bir Emanet, Saygı Bir Sorumluluktur" temalı farkındalık programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa Arnavutköy Kent Konseyi Başkanı Ali Asaf Soylu, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Altay, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşegül Baybek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla düzenlenen programda, şiddetle mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan'daki kadınlar unutulmadı

Programda kadına yönelik şiddetin tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir mesele olduğuna dikkat çekildi. Gazze başta olmak üzere Filistin'de savaşın ortasında hayat mücadelesi veren, evlatlarını korumaya çalışan annelerin ve Doğu Türkistan'da baskı ve zorluklarla karşı karşıya kalan kadınların yaşadığı acılar gündeme taşındı. Dünyanın neresinde olursa olsun kadınların hayat hakkının, onurunun ve özgürlüğünün korunması gerektiği vurgulanarak her türlü şiddet ve haksızlığa karşı dayanışma çağrısı yapıldı.

"Kadına saygı bir lütuf değil, insan olmanın gereğidir"

Arnavutköy Kent Konseyi Başkanı Ali Asaf Soylu, programın temasının Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in Veda Hutbesi'nde kadınlara ilişkin verdiği mesajdan ilham alınarak belirlendiğini ifade etti. Kadına saygının medeniyetimizin temel değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Soylu, bu değere sahip çıkmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin uluslararası boyutuna da dikkat çeken Soylu, "Eğer ki bir uluslararası mücadeleden bahsediliyor ve burada Doğu Türkistan'dan, Filistin'den bahsedilmiyorsa o programın eksik kalacağını düşünüyoruz. Başta Doğu Türkistan ve Filistin olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun zulme maruz kalan kadınlara ve insanlara karşı sorumluluğumuzu tekrardan hatırlatmak istiyoruz." dedi.

"Bu, hepimizin ortak meselesi, hepimizin sorumluluğudur"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Altay, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hiçbir kadın kendi evinde, yaşadığı sokakta, çalıştığı iş yerinde korku duymamalı. Hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı, kendisini çaresiz ve yalnız hissetmemeli. Güven içerisinde yaşamak, saygı görmek her insanın en temel hakkıdır. Kadına yönelik şiddeti sadece kadınların meselesi olarak görmek büyük bir yanlıştır. Bu, toplum olarak hepimizin ortak meselesi, hepimizin sorumluluğudur."

Arnavutköy Belediyesi olarak eğitimden istihdama, sosyal desteklerden mesleki gelişime kadar birçok alanda kadınların yanında olduklarını belirten Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında, özellikle Gazze'de, Filistin'de ve Doğu Türkistan'da savaşın, baskının ve zulmün acısını yaşayan kadınları da unutmuyoruz. Nerede yaşarsa yaşasın, hiçbir kadının gözyaşına, acısına ve uğradığı haksızlığa kayıtsız kalamayız."

"Kadınların acılarını değil, başarılarını konuşmak istiyorum"

Arnavutköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşegül Baybek ise konuşmasında kadınların yaşadığı sorunlara karşı toplumsal duyarlılığın önemini vurguladı.

"Gazze'de, Filistin'de savaşın ortasında evlatlarını korumaya çalışan anneleri, Doğu Türkistan'da baskı ve zorluklarla mücadele eden kadınları düşündükçe yüreğim sızlıyor. Çünkü nerede yaşarsak yaşayalım, bir annenin evladı için duyduğu korku da döktüğü gözyaşı da aynıdır."

Kadınların korkmadan ve güven içerisinde yaşayabildiği bir gelecek temennisinde bulunan Baybek, "Ben artık kadınların acılarını değil, başarılarını konuşmak istiyorum. Korkuyla yaşayan değil, hayallerinin peşinden cesaretle giden kadınlar görmek istiyorum." ifadelerini kullanarak kadına saygının bir tercih değil, herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kadınlar için gökyüzüne umut balonları bırakıldı

Program kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Kadınlar için gökyüzüne balonlar bırakılırken, katılımcılara karanfil dağıtıldı. Renkli boyalarla gerçekleştirilen el baskısı etkinliğinde ise vatandaşlar, kadına yönelik şiddete karşı ortak duruş sergiledi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen buluşmada, dünyanın hiçbir yerinde kadınların şiddetin, savaşın ve korkunun gölgesinde yaşamak zorunda kalmadığı bir gelecek için birlik ve dayanışma mesajları verildi.