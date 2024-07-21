Artvin'de SMA hastası bebek için kermes düzenlendi - Son Dakika
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Artvin'de SMA hastası bebek için kermes düzenlendi

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Artvin'in Ardanuç ilçesinde SMA Tip-2 kas hastası olan Bilge Yüksel bebek için kadınlar tarafından kermes düzenlendi. Bebeğin teyzesi, ilaca ulaşması için destek çağrısında bulundu. Yardım kampanyası ise Artvin, Ankara ve Türkiye'nin birçok noktasında devam ediyor.

21.07.2024 14:06
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde kadınlar, SMA Tip-2 kas hastası Bilge Yüksel bebek için kermes düzenledi. Bilge bebeğin teyzesi Yağmur Vanlı Bayraktar "Bilge bebeğimizin bir an önce ilacına kavuşması lazım ve o yüzden hepinizin desteğini bekliyorum" diyerek kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Ankara'da yaşayan Ardanuçlu Bilge Yüksel bebeğe SMA Tip-2 kas hastası teşhisi konulmasının ardından valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Artvin, Ankara ve Türkiye'nin birçok noktasında Bilge bebek için yardım kampanyası sürerken; Ardanuçlu kadınlar da kermes düzenledi. Bilge bebeğin teyzesi Yağmur Vanlı Bayraktar, şunları söyledi:

"Tüm SMA hastası olan bebeklerimize tüm insanlarımızın yardımlarını bekliyorum"

Bilge bebeğin Teyzesi Yağmur Vanlı Bayraktar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla dostlarımızla ve herkesle birlikte bugün bu kermesi yapıyoruz. Bilge bebeğimizin bir an önce ilacına kavuşması lazım ve o yüzden hepinizin desteğini bekliyorum ve hepinizi çok seviyorum. Bilge bebek Artvin Ardanuç bebeği ve şu an kendisi Ankara'da hastanede. Hatta bugün Bilge bebeğimiz elli günlük, kas kaybı yaklaşık dördüncü ayında başlıyor ve bebeğimiz ikinci ayında ve 2 aylık süremiz var. Yalnız yurt dışına gittiğinde kan değerleri düzgün olmaz ise daha fazla beklemesi gerekecek o yüzden 2 ay değil yarın bizim bu miktarı halletmemiz gerekir. Hepinizden eşinizden dostunuzdan akrabanızdan ve yakınlarınıza Bilge bebeğin iban numarasını ulaştırıp az çok destekte bulunmasını istiyorum. Bilge hepimizin bebeği ve hepinizi duyarlılığa davet ediyorum."

'Pazarcı Dayı' olarak tanınan Muharrem Gerda, "Ardanuç'un papatyası ve Ardanuç'un kızı SMA hastası Bilge için bugün pazarcı dayının tüm tezgahının geliri kampanyaya destek amacıyla bilge için çalışıyor ve yeter ki Bilge bebeğimiz iyi olsun" dedi.

Bilge Yüksel için valilik izinli iban numaraları ise şöyle:

TL: TR11 0001 5001 5800 7331 4279 42

EUR: TR29 0001 5001 5804 8024 2548 69

USD: TR61 0001 5001 5804 8024 2548 75

Artvin\'de SMA hastası bebek için kermes düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de SMA hastası bebek için kermes düzenlendi - Son Dakika

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