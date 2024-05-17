Artvinli esnaflar, kredi faizlerinin artırılmasına tepki gösterdi

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifinden kullanılan kredi ödemelerinde faiz artırımına gidilmesine Artvinli esnaf tepki gösterdi. Kemalpaşalı esnaf Muzaffer Ayaydın, "Bütçede açık var ve devlet bir yerden kasayı dolduracak. Şu anda esnaf zor durumda. Krediler de faiz artırılmış, vatandaş zaten düşük faizle aldığı krediyi ödemekte zorlanıyordu, şimdi ise nasıl ödeyecek" dedi. Taksici Hayrettin Aparoğlu, "Bu şekilde olsaydı biz çekmezdik krediyi. Gidip çay toplardık daha iyiydi şimdi ise tuzağa düşürülmüş gibi olduk" diye konuştu.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, esnaf kefalet kredilerinde faiz oranlarının yüzde 100'e varan oranlarda artırıldığını duyurdu. Duruma Artvinli esnaf tepki gösterdi. Kemalpaşalı taksici Hayrettin Aparoğlu, şunları söyledi:

"Esnaf kredisini mecburen çektik ÖTV çıkacaktı biz de taksilerimizi değiştirecektik. Şu anda kredileri ödeyemezken, kredilerimizin üzerine bir de faiz ilave edilmiş ve artık ne olacağı belli değil. Esnaflar Cemiyeti bizden taksi durağını ve plakaları alsın ve bizde rahatlayalım en iyisi bu. Bu böyle gitmez, kredi çekmenin bir anlamı kalmadı ki ve biz paramıza göre kredi çektik. Şimdi ödemiş olduğumuz kredi 17 bin liraydı şimdi olmuş 23 bin lira ve biz nasıl ödeyeceğiz, üç çocukla nasıl geçineceğiz? Şu anda kredileri ödeyemezken, kredilerimize faiz ilave edilmiş başka çaremiz yok. Geçinemiyoruz, esnaf kredisi böyle olmaz ki eskisi gibi olsa tamam yine ödemeye çalışacağız. İşler zaten yok ve asgari ücret 17 bin lira ve ben 23 bin lira nasıl ödeyeyim?

"KREDİYİ ÖDEYİNCE BEN NASIL GEÇİNECEĞİM?"

Güven Başer, "Bu krediler konusunda insanlara haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kim kredi çektiyse bu durumdan etkilendi. Biz bu kredi ödeyemeyeceğiz. Benim gelirim 15 bin lira diyelim 8 bin 500 yüz lira kredi ödüyorum ve çocuklar okula gidiyor. Ben nasıl geçineceğim? Şu anda bu yapılan yanlış, düzelmesini istiyorum. Bizler bekliyorduk ki vergilerin yarısını silsinler ama şimdi her şey gittikçe artıyor. Biraz olsun insanlara yardım etme ihtimali yok mu yani düzeltme gibi şansları yok mu ve bizde onu sormak istiyoruz ama sesimizi duymuyorlar" diye konuştu.

Taksici Hayrettin Aparoğlu, "Bu şekilde olsaydı biz çekmezdik krediyi. Gidip çay toplardık daha iyiydi şimdi ise tuzağa düşürülmüş gibi olduk. Çektik kredileri Allah razı olsun dedik, faiz geldi biz nasıl ödeyeceğiz" dedi. Ali Başar, "Esnaf kredisi kullandık ama şimdi yeni bir faiz gelmiş kredilerimize ve nasıl yansır bilmiyoruz ama esnaf zaten zor geçiniyor ve bakın elimizde başka bir şey yok, günlük ve asgari ücrete çalışıyoruz yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"KEMERİ DEVLET DEĞİL, VATANDAŞ SIKACAK"

Kemalpaşalı esnaf Muzaffer Ayaydın, şöyle konuştu:

"Bütçede açık var ve devlet bir yerden kasayı dolduracak. Şu anda esnaf zor durumda. Krediler de faiz artırılmış, vatandaş zaten düşük faizle aldığı krediyi ödemekte zorlanıyordu, şimdi ise nasıl ödeyecek? Herkesin kredi kartlarına borcu var ve borçsuz bir insan var mı? Cebinde kredi kartı olmayan insan sokaktan geçen insana bakıyor ki bana bir çay ısmarlasın çay ocağında. İnanın ekmeği bile kredi kartıyla alan var. Ben şahidim adam çay ocağında çay içiyor ve içmiş olduğu iki çayın ödemesini kredi kartına çektiriyor. İnanın çok zor bir durum var. Esnafın durumu şu an iyiye gitmiyor yani ama umdum var iyi olacak inşallah. Şöyle 3- 5 sene geçsin aradan, devlet şu yeni kemer sıkma politikası düzenledi ama devlet değil vatandaş sıkacak kemerini."

"BU UYGULAMANIN HAKSIZLIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Borçkalı taksici Mesut Dikici şunları söyledi:

"4 yıldır esnaf ve sanatkarlardan kredi kullanmamıştım ama 2. ayda ihtiyacım vardı ve bu ihtiyaç doğrultusunda kredi kullandım. Önceki gün bir faiz artırımı yapılacağını durduk ve bu duruma baktığınızda bir adaletsizlik olduğunu görüyorsunuz. Bankadan da kredi kullandım ve kredimi daha önce ödediğim gibi aynı şekilde ödüyorum, ödemelerinde her hangi bir değişiklik yok. Bu şekilde olursa borç bitmeyecek ve her iki senede faizler arttıkça benim borcum stabil kalacak. Ben borcuma göre ödeme planı yapmıştım. Bugün 5 bin lira artarsa ki ve bazı arkadaşların 35 bin lira ödemeleri var ve bu ödemeler 40-45 bin liraya çıkması halinde ödemler nasıl yapılacak? Bu uygulamanın haksız bir uygulama olduğunu düşünüyorum."

"BU DÜZENLEMENİN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUM"

Terzi Mihriban Ayhan, "İnsanların alım gücü düşmüş dolaysıyla esnafların geliri azalmıştır yani ve sonuçta insana çalışıyoruz biz. Bu haberi duydum ve şok oldum açıkçası. Ödemekte zorlanıyoruz hatta hepsini ödeyemeyen arkadaşlarımız var. Ben bu ödemelerimizin üzerine yeni bir faizin eklenmesini istemiyorum ve geri çekilmesi lazım diye düşünüyorum" dedi.

Borçkalı esnaf Osman Özçelik, "20 yıllık esnafım, maalesef sonumuz gelmiştir diye düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum; AK partiyi kötülemek istemiyorum ben AK Partiliyim. AK Parti de bunu duysun; şu küçücük dükkana 2 bin 500 yüz lira veriyorum, 6 bin lira sigorta ödemesi var, kalp hastasıyım ve durumum iyi olmadığı içinde kredi kullandım şimdi de krediler arttı. Bugün bin lira arttı sonrasında ne olur onu bilemem. Esnaf zaten ağlıyor, esnafın durumu kötü. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; bu durumumuzu görsün ve bu böyle gitmez kapatmamız gerek, esnaflık işi bitmiştir." şeklinde konuştu.