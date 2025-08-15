Ataşehir Belediyesi\'nden Deprem Bilinçlendirme Söyleşisi

Ataşehir Belediyesi tarafından deprem riskine karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla, jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün konuşmacı olduğu bir söyleşi düzenledi. Deprem riskine karşı bilimsel veriler ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtladı.

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan söyleşiye katıldı. Ataşehirli vatandaşların deprem risklerine karşı bilgilendirildiği ve alınması gereken tedbirlerin paylaşıldığı söyleşi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin yıldönümünde ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan söyleşi, Ataşehirlilerden yoğun ilgi gördü. Marmara bölgesinde yaşanabilecek yıkıcı bir deprem riskine karşı; bilimsel verileri Ataşehirlilerle paylaşan ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, katılımcıların merak ettikleri soruları da yanıtladı. Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemine değinen Naci Görür, "Halkımızın her gün deprem konuşması gerekmiyor ama ülkemizi depremi hazırlayanlar ara vermeden her gün, uzun yıllar çalışmalılar" dedi.

"Deprem dirençli kentler yapmalıyız"

"Ataşehir'in Depremselliği ve Deprem Dirençli Ataşehir" başlığı üzerine yapılan söyleşide Prof. Dr. Naci Görür, şunları aktardı:

"Faylar doğaları gereği deprem üretmek zorunda, bunu siz engelleyemezsiniz, durduramazsınız. Ancak bu depremlerden korunmak için deprem dirençli kentler yapabilirsiniz. Örnek Kamçatka'da dört, beş gün önce deprem oldu, bizim depremin 1500, 1600 katı enerji çıkardı ve bir kişi ölmedi, bir tane ev çökmedi. Çünkü halk; sorumlu, dürüst, gerekeni yapıyor ve deprem dirençli kent nasıl olur, onu uyguladılar. Bunu uygulayan ülkelere örnek; ABD, Japonya, Çin, Endonezya, Brezilya, Tayvan ve İtalya gibi birçok ülke var."

Naci Görür, "Depremde kaybettiğimiz insanları daha cesetleri bile soğumadan unutuyoruz. Binlerce insanımızı kaybediyoruz. Bu bizim zafiyetimizdir. Ben ülke gündemimizde her gün, her dakika deprem olsun, konuşulsun demiyorum, her gün deprem konuşmanız gerekmiyor ama ülkeyi depremi hazırlayanlar ara vermeden her gün uzun yıllar çalışmalılar" dedi.

"Ataşehir göreceli olarak daha sağlam"

Marmara bölgesinde yaşanabilecek depremlerle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Naci Görür, "Balıkesir Sındırgı'daki meydana gelen deprem, bizim beklediğimiz büyük deprem değil, bizim beklediğimiz deprem en az 7.2 şiddetinde. İnsanlarımız; tedbir almayı, önlem almayı, talep etmeyi bırakırsa yazık olur. İstanbul'un Avrupa yakası zemin itibariyle daha zayıf ve Avrupa yakasında oturuyorsanız, depremden daha fazla etkileneceksiniz. Bu bilimsel bir gerçek. Anadolu Yakası'nın ise zemin yapısı nispeten daha iyi ve göreceli olarak daha az etkilenecek. Dolayısıyla Ataşehirli komşularımız da göreceli olarak daha sağlam yerde oturuyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL