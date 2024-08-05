Ataşehir Belediyesi Ağustos Ayında Renkli Etkinliklerle Devam Ediyor

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Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler Ağustos ayında da hız kesmeden sürüyor. Birbirinden renkli etkinlikler hem çocukları hem de ailelerini sinema, spor, oyun ve müzikle buluşturuyor.

Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı etkinlik takvimi yaz boyunca ara vermeden devam ediyor. Yaz günlerini eğlenceli ve kültürel açıdan zengin hale getirmeyi hedefleyen Ataşehir Belediyesi, Ağustos ayında düzenleyeceği etkinliklerle hem çocukları hem de ailelerini sinema, spor, oyun ve müzikle buluşturacak. Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler, yaz tatilinde hem eğlenceli hem de kültürel bir atmosfer sunarak, çocukların ve ailelerinin keyifli zaman geçirmelerine imkan tanıyacak.

Parkta müzik var

Müzikseverler için düzenlenen "Parkta Müzik Var" etkinlikleri, Ağustos ayı boyunca sekiz farklı parkta gerçekleştirilecek. "Sandalyeni kap gel" sloganıyla yapılan etkinlikler, pop müzikten türkülere, caz müzikten 80'lere kadar geniş bir müzik yelpazesini Ataşehir'in parklarına taşıyacak. Etkinlikler, akşam saat 20.00'de başlayacak ve bölge halkına müzik dolu anlar yaşatacak.

Sokak oyunları ve atölyeler

Ataşehir Belediyesi, çocukluk döneminin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yeniden hayata geçiriyor. Parklarda gerçekleştirilecek etkinliklerde; sek sek, yakan top ve ip atlama gibi eğlenceli oyunlar çocukların enerjilerini atmalarını sağlarken, çeşitli atölyeler de düzenlenecek. Taç ve Kukla Atölyesi, Müzik Aleti Yapımı Atölyesi, Boyama Atölyesi ve Bilim Atölyesi gibi birçok atölye, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak.

Çocuk sinema günleri

Ataşehir'deki parklar, Ağustos ayında her akşam 21.00'de düzenlenecek "Çocuk Sinema Günleri"ne ev sahipliği yapacak. Çocuklar, açık hava sinemalarında sevilen filmleri izlerken, patlamış mısır ikramı da yapılacak. Etkinlik, yaz tatilindeki çocuklar için eğlenceli ve keyifli bir deneyim sunacak.

Parkta sabah sporu

Ataşehirlileri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Ataşehir'in parklarında düzenlenen sabah sporu etkinlikleri devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen kültür-fizik hareketlerine dayalı sabah sporu etkinliklerine isteyen her vatandaş ücretsiz olarak katılabiliyor. Güne sabah sporuyla başlayan vatandaşlar; hem zinde bir vücuda sahip oluyor, hem de günlük motivasyonlarını artırarak ruhsal sağlık durumlarını daha rahat koruyabiliyorlar. Sabah sporu etkinlikleri; Esatpaşa Mahallesi Buhara Parkı ve Mehmet Akif Ersoy Parkı, Mevlana Mahallesi 30 Ağustos Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı (Ataşehir Sivil Toplum Merkezi), Atatürk Mahallesi Yenişehir Parkı, Küçükbakkalköy Mahallesi Nazım Hikmet Parkı, İçerenköy Mahallesi Meskenler Parkı ve Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı ile Kayışdağı Mahallesi 80.Yıl Parkı'nda yapılıyor.

Sokak oyunları ve atölyeler

Sokak Bizim Derneği ve İstanbul Gençlik Platformu'nun da katkı sunacağı ilk etkinlik bu hafta sonu 3 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 - 18.00 saatleri arasında Örnek Mahallesi Revan Sokak'ta gerçekleştirilecek. Şenlik Ağustos ayı boyunca farklı mahallelerde devam edecek. Şenlikte düzenlenecek spor etkinlikleri ve atölyeler şu şekilde: Dans, taç ve kukla atölyesi, marakas müzik aleti yapımı atölyesi, boyama atölyesi, bilim atölyesi, origami atölyesi, yüz boyama atölyesi, senin sokağın senin seçimin oyunu, tohum topu atölyesi, sek sek, yakan top, olimpiyat halkası, basketbol, futbol, balık ağı, parkur oyunu, ip atlama.

Parkta sinema

5 Ağustos Pazartesi Saat: 21.00 - "Rio"

Yenişehir Mahallesi Yenişehir Parkı

7 Ağustos Çarşamba Saat: 21.00 "Paw Patrol"

İçerenköy Mahallesi Bahar Parkı

12 Ağustos Pazartesi Saat: 21.00 "Enkanto: Sihirli Dünya"

Yenisahra Mahallesi Atalay Caddesi Yanındaki Park

14 Ağustos Çarşamba Saat: 21.00 "Sonic 2"

Barbaros Mahallesi Hekimoğlu Parkı

19 Ağustos Pazartesi Saat: 21.00 "Elemantal: Doğanın Güçleri"

Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı

21 Ağustos Çarşamba Saat: 21.00 "Neşeli Ayaklar"

İnönü Mahallesi Sevgi Çiçeği Parkı

28 Ağustos Pazartesi Saat: 21.00 "Space Jam: Yeni Efsane"

Küçükbakkalköy Mahallesi Nazım Hikmet Parkı

Parkta müzik var

6 Ağustos Salı Saat: 20.00

Örnek Mahallesi İsmet İnönü Parkı

8 Ağustos Perşembe Saat: 20.00

Ferhatpaşa Mahallesi Necmettin Erbakan Parkı

13 Ağustos Salı Saat: 20.00

Fetih Mahallesi Buhara Parkı

15 Ağustos Perşembe Saat: 20.00

Yenişehir Mahallesi Yenişehir Parkı

20 Ağustos Salı Saat: 20.00

Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı

22 Ağustos Perşembe Saat: 20.00

İçerenköy Mahallesi Muhtar Tacim Ayvadaş Parkı

27 Ağustos Salı Saat: 20.00

Atatürk Mahallesi Atapark

29 Ağustos Perşembe Saat: 20.00

Atatürk Mahallesi Amfili Park - İSTANBUL