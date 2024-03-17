Mustafa Kemal Atatürk\'ün Mersin\'e Gelişinin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101. yıl dönümü kentte coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan güzel kentimizde Atamızın yol göstericiliğinde çalışıyor, kentimize değer katıyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 101. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programına; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ve Başkan Seçer'in yanı sıra muharip gaziler, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Mersin Tren Garı'nda başlayan programda ilk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu. Ardından protokol üyeleri tarafından muharip gazilerden oluşan temsili heyet karşılandı. İçerisinde gazilerin bulunduğu tren, Mersin Garı'na geldikten sonra bir gazi tarafından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a Türk bayrağı teslim edildi.
Tren Garı'nın ardından Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortej, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na coşkulu bir şekilde yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden tören, Vali Pehlivan, Tuğamiral Fırat ve Başkan Seçer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Bir öğrencinin şiir okuduğu programda Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından gösteri yapıldı.
Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Seçer; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'i 17 Mart 1923'te Ordu Başkomutanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ziyaret edişinin 101. yıl dönümünde bir araya gelmenin gurur ve coşkusunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Seçer, şöyle konuştu:
"MERSİN'E VE MERSİNLİLERE HİZMET EDİYOR OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
"Bugün, o tarihi günü anarak, geçmişimizin kahramanlık dolu sayfasını bir kez daha hatırlıyor ve minnettarlıkla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı özgürlük ateşi, dalga dalga tüm Anadolu'yu sarmıştır. Mersinliler de vatan savunmasında yazdıkları eşsiz destanla tarihimizde hak ettiği yeri almışlardır. Mersin'e ve Mersinliler'e büyük bir değer veren ve çeşitli tarihlerde kentimizi 10 kez şereflendiren Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ülkemize ve Mersinimize yaptıkları için kendisine minnetle teşekkür ediyorum. Mersin'de bir arada, hoşgörüyle ve kardeşçe yaşıyoruz. Gerek ülkemizin, gerekse de güzel kentimizin hak ettiği gibi bir refah kenti olması ve kalkınması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Kadim medeniyetlerin buluşma noktası olan güzel kentimizde Atamızın yol göstericiliğinde çalışıyor, kentimize değer katıyoruz. Mersin'e ve Mersinlilere hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz."
'18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümüne de değinen Seçer, bu zaferin, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı ve Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"TÜM KAHRAMANLARIMIZI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUM"
"Bu onurlu zaferde; on binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine on binlercesi şehit düşmüştür. Kaderine boyun eğmeyi reddeden kahramanlarımızın bu destanı, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dahiyi, bir lideri ulusumuza armağan etmiştir. Bu eşsiz zaferin ardından ulusumuz, Atatürk'ün önderliğinde girdiği çetin mücadeleler sonucunda bağımsızlığa ulaşmış, Ulusal Egemenlik, Meclisimizin çatısı altında vücut bulmuştur. Egemenliğin sonsuza dek kayıtsız şartsız milletimizde kalacağına olan inancımla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında gözünü kırpmadan şehit olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum."
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