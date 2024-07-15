ATO Başkanı Gürsel Baran: Ankara iş dünyası darbeci zihniyetin ekonomimize sinmesine izin vermedi

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara iş dünyamız 15 Temmuz gecesi ve sonrasında darbeci zihniyetin ülkemiz ekonomisine sinmesine izin vermemiştir" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baran, darbe girişiminin demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini hedef aldığını belirterek, "Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu saldırıyı unutmayacağız. Darbeciler ve iş birlikçileri de bu milletin demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini unutmasın" dedi.

Türk milletinin, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği kahramanca mücadelenin içerde ve dışarda hainlerin oyununu bozduğunu belirten Baran, "Ülkemizi bölmek isteyen güçlerle iş birliği yapan hain terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı ihanet karşısında, milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve çağrısıyla meydanlara inerek canını ortaya koymuş, demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmış ve demokrasiden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir" diye konuştu.

"Ankara iş dünyamız darbeci zihniyetin ülkemiz ekonomisine sinmesine izin vermemiştir"

15 Temmuz'un demokrasinin yanı sıra ekonomiye, yerli ve milli üretim anlayışına yönelik bir darbe olduğunun da altını çizen Baran, Türkiye'nin büyük ve müreffeh bir ülke haline gelmesini engellemeye çalışan demokrasi düşmanlarına, dün olduğu gibi bugün de yarın da geçit verilmeyeceğini söyledi. Baran, "Ankara iş dünyamız 15 Temmuz gecesi ve sonrasında darbeci zihniyetin ülkemiz ekonomisine sinmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz hainlerinin ekonomide oluşturmaya çalıştığı tahribata karşı daima teyakkuz halindeyiz" açıklamasında bulundu.

"Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum"

Türkiye Cumhuriyeti'ni gelişmiş ülkeler düzeyinin üzerine çıkartmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan ve bu gayretin Türkiye üzerinde emelleri olan hainlere verilecek en büyük mesaj olduğunu ifade eden Baran, "Bu önemli günün yıl dönümünde vatanımıza ve demokrasimize sahip çıkmak için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA