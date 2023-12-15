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Ayasofya Camii önünde Filistinliler için 'SayStop' eylemi - Son Dakika
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Ayasofya Camii önünde Filistinliler için 'SayStop' eylemi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, Filistin'de yaşanan katliama dur demek için 'SayStop' eylemi gerçekleştirdi.

Ayasofya Camii önünde Filistinliler için \'SayStop\' eylemi
15.12.2023 - 16:53,
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- Ayasofya Camii önünde Filistinliler için 'SayStop' eylemi

İSTANBUL - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, Filistin'de yaşanan katliama dur demek için 'SayStop' eylemi gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik kollarının öncülüğünde 81 ilde aynı anda "Filistin'e Zulme Dur De" temasıyla 'SayStop' eylemi gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, 'SayStop' eylemi Cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde gerçekleştirildi. Filistin'de yaşanan katliamda hayati uzuvlarını kaybeden sivil ve çocuklara dikkat çekmek için gerçekleştirilen eyleme engelli vatandaşlar da katıldı. Gerçekleştirilen eyleme Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ebrar Çoban, engelli vatandaşlar ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Eylemde konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ebrar Çoban, "Bizler AK Parti Gençlik Kolları olarak sorumluluk bilinciyle 'İnsanlığın olduğu yerde engel yoktur' mottosuyla bugün engelli kardeşlerimizle birlikte 81 ilimizde 'SayStop' çağrımızı devam ettiriyoruz. Saldırıların, vahşetin başladığı ilk günden itibaren AK Parti Gençlik Kolları olarak zaten kararlı bir duruş sergiliyorduk. 'SayStop' mottomuzla bu sefer de engelli kardeşlerimizle bir çağrıda bulunmak istedik. Bir soykırım yaşanıyor maalesef bu saldırıların şu an Gaddar İsrail'in bu saldırıları soykırıma dönüştürdüğüne soykırım haline getirdiğine şahit oluyoruz. Aslında bu programı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yapmayı planlıyorduk. Ancak bizim Artvin Gençlik Kolları İl Başkanımız Doğukan kardeşimiz maalesef o tarihte elim bir trafik kazasında vefat etti. Bizler teşkilat olarak orada olduğumuz için bu programımızı bugüne planlamış olduk. 'İnsanların olduğu yerde engel yoktur' diyerek haykırıyoruz ve tüm özellikle gençlik genç kardeşlerimizi zalime karşı, zulme karşı 'SayStop' çağrısına davet ediyoruz. Şu an küresel bir direniş haline gelen Filistin mücadelesinin de her zaman arkasındayız" şeklinde konuştu.

AK Parti Teşkilat üyesi Mert Seçkin Çekici ise, "İsrail, ayrımcılık, yurtsuzlaştırma, katliam ve işgale son vermek niyetinde olmadığını ve insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ispatlamıştır. Filistin'de 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların 7 Ekim'den itibaren küresel vicdani yaralayan bir soykırıma dönüştüğüne şahit oluyoruz. Buna karşılık her karış toprağının bombardımana tabi tutulduğu, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıp; hastanelerin, bombaların hedefi olduğu, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, küresel güçlerin görmezden geldiği ve sırt çevirdiği Filistin'de direniş yerelden çıkıp dalga dalga büyüyerek evrensel bir hal aldı. Saldırıların ilk saatinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun ve işlenen savaş suçlarının karşısında durma çağrısında bulundu. Tüm insanlığın küresel kötülük karşısında ayağa kalktığı her ırktan insanın ve özellikle gençlerin hiçbir siyasi amaç taşımadan soykırıma dur dediği güçlü bir direnişe dönüştü. AK Gençlik olarak bu soykırıma dur demek ve farkındalık oluşturmak için AK Parti Gençlik Kolları mensubu 10 binlerce gençle birlikte tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı protestolarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu konudaki desteklerin çığ gibi büyüdüğü Gazze halkının haklıların tüm dünya tarafından kabul edileceği, gaddar İsrail'in tek başına kalıp bu vahşice katliama son vereceği güne kadar 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek haykırmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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