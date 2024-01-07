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Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet Maçında Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet Maçında Elektrik Kesintisi

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet voleybol karşılaşmasında salonun elektrikleri kesildi. Takımlar maçı yarı karanlıkta oynamayı kabul etti ancak daha sonra salonun tüm ışıkları söndü. Taraftarlar elektrik kesintisini protesto etti.

07.01.2024 - 18:11,
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Aydın Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Opet arasında, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan voleybol karşılaşmasında salonun elektrikleri kesildi. Kadın voleybol takımları elektrikler gelmeyince yarı karanlıkta maçı oynamayı kabul etti fakat daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki salonun tüm ışıkları söndü. Taraftarlar, sloganlar ve İzmir marşı ile elektrik kesintisini protesto etti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci devresinin ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe Opet kadın voleybol takımları, Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda bugün saat 15.00'te karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan voleybol maçında salonun elektrikleri kesildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki elektrik sorunu çözülemeyince takımlar, maçı yarı karanlıkta oynamayı kabul etti. Maç bu şekilde devam ederken daha sonra salondaki tüm ışıklar söndü ve ortalık karardı.

Taraftarlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ve İzmir Marşı ile salondaki elektrik kesintisini protesto etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet Maçında Elektrik Kesintisi
Kaynak: ANKA
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