Aydın yerel haberleri... Yurt dışından gelen Zeytin dostu kentlerin heyeti Aydın'da ağırlandı - Son Dakika
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Aydın yerel haberleri... Yurt dışından gelen Zeytin dostu kentlerin heyeti Aydın'da ağırlandı

16.10.2022 17:21
Aydın yerel haberleri... Yurt dışından gelen Zeytin dostu kentlerin heyeti Aydın'da ağırlandı

Aydın haberi: Aydın Valiliği öncülüğünde Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesi işbirliğiyle İspanya ve İtalya'dan gelen zeytin kenti derneklerinin başkanları Aydın'da ağırlandı.

Aydın Valiliği öncülüğünde Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesi işbirliğiyle İspanya ve İtalya'dan gelen zeytin kenti derneklerinin başkanları Aydın'da ağırlandı.

Zeytin Dostu Kentler projesi çerçevesinde İspanya ve İtalya'dan oluşan heyet Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Aydın Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen ziyaretlerde zeytinyağı tadımı yapan heyet aynı zamanda Didim'in tarihi yerlerini de gezdi. Aydın ve Didim'deki zeytin varlığı ile ilgili bilgiler alan heyet, ziyaretin ikinci gününde ise Aydın Valiliği koordinesinde düzenlenen toplantıya katıldı. Didim'inde üyesi olduğu Akdeniz Zeytin Şehirleri Birliği olan (RECOMED) yıllık olağan yönetim kurulu toplantısı da Aydın Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi. Karşılıklı görüş ve fikir alışverişinin de yapıldığı ziyaretlerde Türkiye ve Aydın olarak gelecekte daha fazla sorumluluk almaya hazır olunduğuna vurgu yapıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, İtalya, Zeytin, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın yerel haberleri... Yurt dışından gelen Zeytin dostu kentlerin heyeti Aydın'da ağırlandı - Son Dakika

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