AYESOB Başkanı Künkcü'den Karacasu Esnafına Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AYESOB Başkanı Künkcü'den Karacasu Esnafına Ziyaret

AYESOB Başkanı Künkcü\'den Karacasu Esnafına Ziyaret

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Karacasu'da esnaf buluşmaları düzenleyerek, şoför, sanayi ve çömlekçilik sektöründeki esnaflarla bir araya geldi. Esnafın üretkenliği ve yerel değerlerin korunması konularında önemli mesajlar verdi.

13.01.2025 17:37  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnaf buluşmaları kapsamında Karacasu'da ziyaretler gerçekleştirdi. İlçede şoför, sanayi ve çömlekçilik sektöründe faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Künkcü, "Esnafımız, Anadolu'nun üreten gücüdür" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Karacasu'da oda başkanları ve esnafla bir araya geldi. Ziyaretlerinde AYESOB Başkan Vekili Ahmet Tokmakoğlu, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Karabacak, Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Gülgen eşlik etti. Sıcak ve samimi anların yaşandığı program kapsamında şoför, sanayi ve çömlekçilik sektöründe faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Künkcü, esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Karacasu'da faaliyet gösteren esnafın üretkenliğine dikkat çeken Başkan Künkcü, özellikle çömlekçilik gibi yöresel el sanatlarının Karacasu'yu farklı kılan önemli bir değer olduğunu vurguladı. Ziyaretler sırasında esnafın gösterdiği misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Künkcü, "Karacasu, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir zenginliğe sahip. Çömlekçilik başta olmak üzere burada faaliyet gösteren esnaflarımız hem bölgenin değerlerini yaşatıyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Karacasu'da da esnafımızın azmi ve emeğiyle bu değerlerin varlığını sürdürmesi gurur verici. Esnafımız, sadece ticaret yapmıyor, aynı zamanda kültürümüzü de yaşatıyor. Karacasu esnafımızla gurur duyuyoruz. Karacasu'nun toprak işçiliğinde ulaştığı bu ustalık seviyesi, sadece bölge ekonomisi değil, aynı zamanda kültürümüzün dünyaya tanıtılması açısından da çok değerli. Çömlekçilik, bu toprakların tarihini ve ruhunu yansıtan eşsiz bir sanat. Karacasu'nun bu değerine her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Başkan Künkcü ve beraberindeki heyet, Karacasu ve Çevre Köyleri Servis Kooperatifi'ni de ziyaret ederek şoför esnafıyla bir araya geldi. Servis esnaflarının karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Künkcü, şoför esnafının özellikle ulaşım hizmetlerindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Ayrıca sanayi esnafını da kapı kapı ziyaret eden Künkcü, yerel işletmelerin karşılaştığı mali zorluklar ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu. İlçedeki son ziyaretini Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'ya yapan Künkcü, misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

AYESOB olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve taleplerin en kısa sürede ilgili kurumlarla paylaşılarak çözüme ulaştırılacağını belirten Künkcü, "Esnafımız, Anadolu'nun üreten gücüdür. Sizlerin sorunlarını çözmek ve ticari hayatınızı kolaylaştırmak adına üzerimize düşen her görevi yapmaya devam edeceğiz. Sizin güçlü olmanız, bu ülkenin güçlü olması demektir. AYESOB olarak esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karacasu, Ekonomi, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel AYESOB Başkanı Künkcü'den Karacasu Esnafına Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:19:58. #1.11#
SON DAKİKA: AYESOB Başkanı Künkcü'den Karacasu Esnafına Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.