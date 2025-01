AYESOB Başkanı Künkcü\'den Karacasu Esnafına Ziyaret

Yerel

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnaf buluşmaları kapsamında Karacasu'da ziyaretler gerçekleştirdi. İlçede şoför, sanayi ve çömlekçilik sektöründe faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Künkcü, "Esnafımız, Anadolu'nun üreten gücüdür" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Karacasu'da oda başkanları ve esnafla bir araya geldi. Ziyaretlerinde AYESOB Başkan Vekili Ahmet Tokmakoğlu, Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Karabacak, Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Gülgen eşlik etti. Sıcak ve samimi anların yaşandığı program kapsamında şoför, sanayi ve çömlekçilik sektöründe faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Başkan Künkcü, esnafın talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Karacasu'da faaliyet gösteren esnafın üretkenliğine dikkat çeken Başkan Künkcü, özellikle çömlekçilik gibi yöresel el sanatlarının Karacasu'yu farklı kılan önemli bir değer olduğunu vurguladı. Ziyaretler sırasında esnafın gösterdiği misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Künkcü, "Karacasu, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir zenginliğe sahip. Çömlekçilik başta olmak üzere burada faaliyet gösteren esnaflarımız hem bölgenin değerlerini yaşatıyor hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Karacasu'da da esnafımızın azmi ve emeğiyle bu değerlerin varlığını sürdürmesi gurur verici. Esnafımız, sadece ticaret yapmıyor, aynı zamanda kültürümüzü de yaşatıyor. Karacasu esnafımızla gurur duyuyoruz. Karacasu'nun toprak işçiliğinde ulaştığı bu ustalık seviyesi, sadece bölge ekonomisi değil, aynı zamanda kültürümüzün dünyaya tanıtılması açısından da çok değerli. Çömlekçilik, bu toprakların tarihini ve ruhunu yansıtan eşsiz bir sanat. Karacasu'nun bu değerine her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Başkan Künkcü ve beraberindeki heyet, Karacasu ve Çevre Köyleri Servis Kooperatifi'ni de ziyaret ederek şoför esnafıyla bir araya geldi. Servis esnaflarının karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinleyen Künkcü, şoför esnafının özellikle ulaşım hizmetlerindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Ayrıca sanayi esnafını da kapı kapı ziyaret eden Künkcü, yerel işletmelerin karşılaştığı mali zorluklar ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu. İlçedeki son ziyaretini Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'ya yapan Künkcü, misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

AYESOB olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ve taleplerin en kısa sürede ilgili kurumlarla paylaşılarak çözüme ulaştırılacağını belirten Künkcü, "Esnafımız, Anadolu'nun üreten gücüdür. Sizlerin sorunlarını çözmek ve ticari hayatınızı kolaylaştırmak adına üzerimize düşen her görevi yapmaya devam edeceğiz. Sizin güçlü olmanız, bu ülkenin güçlü olması demektir. AYESOB olarak esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN