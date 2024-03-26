Ayvalık Belediye Başkanı Doğal Gaz Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Doğal Gaz Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Ayvalık Belediye Başkanı Doğal Gaz Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, doğal gaz çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, sürecin neden geciktiğini açıkladı. Ergin, AKP adayının yalanını ortaya çıkardıklarını belirterek, Ayvalık halkının doğal gazı beklediğini ve tehditlere boyun eğmeyeceğini söyledi.

26.03.2024 12:33  Güncelleme: 13:13
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe sakinlerinin doğal gaz çalışmalarına ilişkin soruları karşısında yaşanan sürece ilişkin bilgi verdi. Balıkesir genelinde çalışmaların yapıldığını ancak en sonra Ayvalık'a gelindiğini, bu noktada yetkili kurum ve kuruluşlardan geri dönüş alamadıkları için kendi görev tanımları dahilindeki çalışmalara başlayamadıklarını dile getirdi. Ergin, "Kafamda onlarca soru var, bu arkadaşlar bize oy verin diye tehdit ediyor ya insanları, acaba seçim sonucuna göre mi davranacaklar doğal gaz devam etsin mi, etmesin mi diye. Ama Ayvalık halkı bu tehditleri yemez "dedi.

Başkan Ergin, doğal gazın BOTAŞ ile şehrin girişine kadar geldiğini, ardından dağıtım firmalarına ihale edildiğini aktardı, süreci anlattı. Ergin'in açıklaması, şöyle:

"Doğal gazı BOTAŞ şehrin girişine kadar getiriyor, ondan sonra bu işi dağıtım firmalarına ihale etmişler zamanında ve Balıkesir AKSA doğal gaz firması tarafından ihalesi alınmıştır. Balıkesir'in genelinde doğal gaz çalışmaları gerçekleştirilmiş, en son Ayvalık'a gelmiştir. Ayvalık'ın birinci etabı, sanayi sitesinin karşısındaki bölgelerin kazıları gerçekleştirildi ve orada şu an vatandaşlarımız doğal gaz kullanımını gerçekleştiriyor. Biz de hatta o kazılarla ilgili, ihalemizi yaptık, on milyon lira civarında bir ihale bedeli, tamir bedeli, hepsinin tamirlerini gerçekleştirdik. Biz AKSA firmasıyla konuştuğumuzda, ikinci etap, üçüncü etabı konuştuk, öyle kaldı. İkinci etap Ali Çetinkaya ve 150 Evler Mahalleleri, orada da dikine yapı olduğu için tercihleri bunun dikine yapı olduğu yerde yaygınlaştırmak.

"BU İŞİ AKSA DOĞAL GAZ YAPIYOR, AYVALIK BELEDİYESİ KAZMIYOR"

Vatandaşlar bize soruyor: 'Ne zaman başlayacak bu iş? Niye doğal gaz çalışmaları yok' gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Biz de AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ye bir yazı gönderdik. Dedik ki, ne yapacaksanız, programınız neyse bir an önce bu mağduriyetleri giderelim. Vatandaşların bir talebi var. Biz de bilelim programınızı, ona göre çalışmalarımızı yapalım. Yani kazdığın zaman o yolların yapımı var. Biz ona bütçe ayırmak zorundayız, kendimizi planlamak zorundayız. İhalemizi yapmak durumundayız. Vatandaşımız onun beklentisi içerisine girecek. Biz de bununla ilgili bir yazı gönderdik AKSA'ya. AKSA'dan da aldığımız cevap burada, bunun için de sosyal medyada talimat verdim arkadaşlarla paylaşalım, AKP adayının yalanını ortaya çıkaralım diye. AKSA'nın bize yazdığı cevap, aynen son paragrafı okuyayım: 'Yatırımlar mevzuatta da belirtilen kıstasla belirli bir plan ve disiplinle sürdürülmektedir.' Yani bu işi AKSA doğal gaz yapıyor. Ayvalık Belediyesi kazmıyor oraları. '2024 yatırım yılına ait bütçe çalışmaları devam etmekte olup, bütçenin onaylanmasına müteakip tarafınıza bilgilendirme yapılacağını bilgilerinize sunarız.' Yani diyor ki bütçem, kaynağım yok daha kaynağımı ayarlıyorum, size takvimi bildireceğim. Burada AKP adayının söylediği yalanı deşifre etmiş olmuyor muyuz? Sonuçta ben de bilmiyorum ne zaman kazılacağını. Gelin kardeşim, bize de bilgi verin, başlayın ama biz de bilelim hazırlık yapalım, diyoruz. Sonuç itibarıyla vatandaş da bunu bekliyor haliyle. Biz de istiyoruz çünkü doğal gaz da bu şehirde gelişime katkı sunacaktır. Bütçeler yıl sonunda olur, önümüzdeki yılın bütçeleri netleşir yıl sonunda. Diyelim ki 2024'ün bütçesini 2023'ün 11.-12. ayında netleştirirsiniz ve o parayı 2024'te harcamaya başlarsınız. Sen bu yıl da halen daha bütçe konuşuyorsan, yani diyecek bir şey bulamıyorum.

"ALIN İŞTE AKP ADAYININ YALANINI ORTAYA ÇIKARTMIŞ OLDU"

Kafamda onlarca soru var, bu arkadaşlar bize oy verin diye tehdit ediyor ya insanları, acaba seçim sonucuna göre mi davranacaklar doğal gaz devam etsin mi, etmesin mi diye. Ama Ayvalık halkı bu tehditleri yemez. Alın işte AKP adayının yalanını ortaya çıkartmış olduk. Bunu da sosyal medyada paylaşacağız. Doğal gaz biz de gelsin istiyoruz, doğal gaz yayılsın istiyoruz. Sonuç itibarıyla hepimiz büyükşehirlerle İzmir, İstanbul, Ankara gibi illerle ilişkimiz var. Balıkesir de öyle keza. Yani orada doğal gaz kullanılan evlerin konforunu biliyoruz. Şehirlerin konforlarını da biliyoruz. Onun için bir an önce gelmesini de istiyoruz ki burada nüfus da artacak, orta vadede, doğal gaz geldiği zaman. Sonuçta bu insanların evleri, vatandaşlarımız geliyor yazlık gibi de kullanıyor burayı, beş altı ay kullanıyor, havalar soğuyunca gidiyor. Ki o insanlar burada sürekli kalmaya dönecekler, bir de o var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı Doğal Gaz Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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