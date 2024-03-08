Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, projelerini ve meclis üyesi adaylarını açıkladı

Bahçelievler Belediye Başkanı ve Adayı Dr. Hakan Bahadır, düzenlenen programda projelerini ve meclis üyesi adaylarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı programda Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, eğitim, sosyal hizmetler, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi, parklar, kütüphaneler, doğa gibi konulardaki projeleri ve meclis üyesi adaylarını açıkladı.
Bahçelievler Belediye Başkanı ve Adayı Dr. Hakan Bahadır, yeni dönemde yapılması planlanan proje ve faaliyetlerini düzenlenen programda açıkladı. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleşen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Bahçelievler'de yapılan faaliyetler ile ilgili video gösterimi yapıldı. Protokol konuşmalarının ardından lansman, dans gösterisi ile devam etti. Programda kürsüye çıkan Başkan Dr. Hakan Bahadır, yeni dönemde yapılması planlanan faaliyet ve projeleri açıkladı. Eğitim, sosyal hizmet, kentsel dönüşüm, çevre düzenlemesi, parklar, kütüphaneler, doğa gibi konulardaki projelerin açıklanmasının ardından meclis üyesi adaylarının tanıtılmasıyla program sona erdi.
"Bahçelievler'de çok çalışan Hakan Bahadır var. Ona destek olacağız"
Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bahçelievler her zaman bizim kalemiz. Bahçelievler her zaman AK Parti'nin kalesi. İnşallah Dr. Hakan Bahadır ile beraber yine 5 yıl boyunca destan yazmaya devam edeceğiz. Biz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyelerimizle çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Başlangıçtaki en önemli konularımızdan bir tanesi bağımlılıkla mücadeledir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, spor salonlarına, yüzme havuzlarına getirelim ve onlara gerçek Türkiye'yi, büyüyen Türkiye'yi, gelişen Türkiye'yi gösterelim. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde spor devrini yaşamaktadır. Avrupa'nın en büyük stadyumları, kapalı spor salonları, en büyük organizasyonlar Türkiye'de, İstanbul'da olacak. Yolumuzu açın. Murat Kurum geliyor. İstanbul muradına kavuşsun. Algı siyaseti değil, tatilde yatan değil, tatile giden değil bize çalışan adam lazım. İstanbul'a çalışan adam lazım. Depremde, selde çalışan adam lazım. Sokaklarda çalışan adam lazım. İstanbul 5 yıl boyunca kötü talihini yenemedi. Şimdi Bahçelievler'de çok çalışan Hakan Bahadır var. Ona destek olacağız. Sandıkları patlatacağız. 31 Mart'ta herkese 'Burası Bahçelievler, ayağa kalk Bahçelievler, göster İstanbul'a kim geliyor' diyeceğiz" dedi.
"5 yıllık Bahçelievler Belediye Başkan dönemliğimde sayısız hizmetlerde bulunduk. Vaatlerimizin yüzde 98'ini gerçekleştirdik"
Yapılması planlanan projeleri anlatan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Sevdamız, derdimiz, davamız Bahçelievler'i yeniden şahsıma emanet eden bize inanan bize güvenen bu sorumluluğu veren İstanbul sevdalısı Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlı, dik duran Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan var. Genel merkezimize bizleri bu göreve layık gördükleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi yeniden Bahçelievler için yola çıkıyoruz. 2019'da aşkla başladığımız bu hizmet yolculuğumuzun ilk 5 yılını alnımızın akıyla rahatlıkla, kazasız belasız vatandaşımıza her konuda destek olarak tamamlamış bulunuyoruz. İkinci 5 yılımızda azimle, gayretle kararlılıkla sizlerin bizlere duyduğu bu güvene ve bu inanca layık olacağımıza şimdiden söz veriyoruz. Aynı kararlılıkla, aynı çabayla Bahçelievler Belediyesi'nin ailesi olarak onlara da teşekkür ediyorum. 5 yıl önce yine seçime hazırlanırken o günün şartlarında hazırladığımız projelerimiz vardı. 5 yıllık Bahçelievler Belediye Başkan dönemliğimde sayısız hizmetlerde bulunduk. Vaatlerimizin yüzde 98'ini gerçekleştirdik. 2 projemizi yapamadık. Bu 2 projemiz İBB ile yapacağımız projeydi. Binali Yıldırım ile yapacaktık ama yapamadık. Ayamama Deresi'ne geriye doğru su basacaktık ve o nehri yaşanılır bir hale getirecektik. Etrafına da bir yaşam vadisi oluşturacaktık. Diğeri ise teknik binamızın olduğu taraftaki metroda bir aktarma istasyonu ve yaşam merkezi olacaktı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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