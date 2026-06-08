Bağımlılıkla mücadelede yeni protokol ve Batman pilot uygulaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Batman'da bir pilot uygulama başlatmıştık. Özellikle bağımlılık üzerinde sosyal risk kapsamında. Ekiplerimiz bugüne kadar bin 92 haneye ziyarette bulundu. Bağımlılık riski taşıyan bireylere ve ailelerine ulaştık. Saha verilerimiz özellikle genç yetişkin erkeklerde riskin yoğunlaştığını gösterdi. Tedaviye ihtiyacı olan 246 vatandaşımızı sağlık sistemine yönlendirdik. İş hayatına katılabilecek durumdaki vatandaşlarımızın istihdam edilmesini sağladık. Risk grubundaki 291 çocuk ve gencimiz için eğitim ve psikolojik destek süreçlerini başlattık. Bu pilot uygulamayı kademeli şekilde ülke genelinde yaygınlaştıracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla, Yeşilay arasında yeni bir "Bağımlılıkla Mücadele Protokolü" imzalandı. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Göktaş, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'yle iş birliğini yenileyen bir protokol imzaladıklarını belirterek, "Bu protokolle, bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz çalışmaları daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Bağımlılıkla mücadelede; aileyi merkeze alan, sosyal hizmetleri geliştiren ve sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı cevap veren yeni bir çalışma dönemini başlatıyoruz. Bağımlılık meselesi artık, sadece bireysel bir sağlık sorunu olarak görülmüyor. Aile ilişkilerini, eğitim hayatını, çalışma düzenini, sosyal uyumu, güvenliği ve toplumsal refahı etkileyen çok boyutlu bir risk alanı olarak değerlendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü, bağımlılıkların önlenmesi ve tedavisinde kamu sağlığı odaklı, çok disiplinli ve kurumlar arası iş birliğine dayalı modellerin önemini vurguluyor. Birleşmiş Milletler ise aile, okul ve toplum temelli önleme çalışmalarının çocuklar ve gençler için koruyucu bir çevre oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bir asrı aşan çalışmalarıyla Yeşilay, okullardan ailelere, yerel topluluklardan gençlere uzanan çalışmalarıyla milyonlarca insana sağlıklı yaşam bilinci kazandırdı. Emine Erdoğan hanımefendinin 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' vizyonu, bu mücadeleye güçlü bir ivme kazandırdı. Nitekim, Yeşilay'ın 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' ilan etmesi, bu vizyonun sahada daha güçlü bir karşılık bulmasını sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bağımlılıkla mücadeleyi insanı, aileyi ve toplumu birlikte koruyan güçlü bir devlet politikası haline getirdik" dedi.

"Eğitimlerle 81 ilimizde 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık"

Bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalardan da söz eden Bakan Göktaş, "Hiç şüphesiz, evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan korumayı ve ailelerimizin yanında durmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımızla, bu milli sorumluluğu sahada karşılık bulan somut adımlara dönüştürüyoruz. Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle, 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü şekilde katılmasını sağlıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ile toplumun farklı kesimlerine bağımlılık konusunda farkındalık kazandırıyoruz. Bu eğitimlerle 81 ilimizde 2,5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık. Öte yandan, dijital farkındalık atölyeleri, dijital detoks kampları ve rehber materyallerle ailelerin dijital riskleri erken fark etmelerini ve çocuklarını güvenle desteklemelerini sağlıyoruz. Dijital çağın imkanlarını doğru kullanmak elbette önemli. Ancak çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerine karşı korumak da bir o kadar hayati. Bu inançla, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesiyle, çocukların üstün yararını esas alan yeni bir çerçeve çizdik. Bu kapsamda, sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına çocukların korunmasını esas alan yükümlülükler getiriyoruz. Böylece evlatlarımızın zihin dünyasını tehdit eden algoritmaların önüne set çekeceğiz. Çocuklarımızın filtre balonlarının içine hapsolmasına fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Bu pilot uygulamayı kademeli şekilde ülke genelinde yaygınlaştıracağız"

Sosyal Risk Haritalarıyla, bağımlılık riskini hane, mahalle ve ilçelerde aile rehberi ve çocuklar güvende sistemiyle takip ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Sosyal Risk Haritalarında Yeşilay'ın mahalle bazlı veri paylaşımı var. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun kararıyla ikisi yetişkin, biri çocuklarla ilgili hazırladığımız üç bağımlılık sosyal risk haritamızı tamamladık. Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeliyle de, özellikle yerelde tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, Batman'da bir pilot uygulama başlatmıştık. Özellikle bağımlılık üzerinde sosyal risk kapsamında. Ekiplerimiz bugüne kadar bin 92 haneye ziyarette bulundu. Bağımlılık riski taşıyan bireylere ve ailelerine ulaştık. Burada amaç sadece bireyin kendisiyle temas kurmak değil bütün aileye bir farkındalık oluşturarak bir taramadan geçirmek. Bu süreçte gördük ki bağımlılık, sadece kişinin hayatını değil ailesini, sosyal çevresini, eğitimini, çalışma hayatını ve geleceğe dair umudunu da etkileyen ağır bir yük oluşturuyor. Saha verilerimiz özellikle Batman'da genç yetişkin erkeklerde riskin yoğunlaştığını gösterdi. Madde kullanımına başlamada arkadaş çevresinin belirleyici etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu çalışmada, her bir bireyin ihtiyacını ayrı ayrı değerlendirdik. Tedaviye ihtiyacı olan 246 vatandaşımızı sağlık sistemine yönlendirdik. 140 kişinin tedavi süreçlerini başlattık. İhtiyaç duyan ailelerimize gerekli sosyal ekonomik desteği sağladık. İş hayatına katılabilecek durumdaki vatandaşlarımızın istihdam edilmesini sağladık. Risk grubundaki 291 çocuk ve gencimiz için eğitim ve psikolojik destek süreçlerini başlattık. Bu pilot uygulamayı kademeli şekilde ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Şu anda çocuğun suça sürüklenmesi ve kadına yönelik şiddetle ilgili çalışmayı bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdık. Saha taramasını bütüncül bir perspektifle ele alıyoruz. İlgili bütün kurumlarla birebir takip ettiğimizde başarı orana daha güçlü oluyor. ve bütün haneyi güçlendirmiş oluyoruz. Kurumlar arası eş güdümün ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Bu meseleler sadece bir kurumunu değil bütün toplumun meselesi" ifadelerini kullandı.

"Personelimizin sahadaki yönlendirme ve müdahale süreçlerini daha etkili hale getireceğiz"

Bugün imzalanan protokolle, bağımlılıkla mücadelede daha güçlü, daha koordineli ve etkili bir dönemi başlattıklarını aktaran Bakan Göktaş, "'Bağımlılıktan Koruyan Aile' eğitimleriyle ebeveynlere erken belirtileri fark etme, doğru iletişim kurma ve çocuklarını risklerden koruma konusunda desteklerimizi yaygınlaştıracağız. Koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızı bağımlılık risklerine karşı daha yakından izleyeceğiz. Özellikle teknoloji bağımlılığı konusunda değerlendirmeler yapacak, riskli durumları erken dönemde kayıt altına alacak ve gerekli yönlendirmeleri sağlayacağız. ŞÖNİM'lerden hizmet alan şiddet mağduru vatandaşlarımız için bağımlılıkla mücadele alanında farkındalık çalışmaları yürüteceğiz. Personelimizin sahadaki yönlendirme ve müdahale süreçlerini daha etkili hale getireceğiz. Sosyal Risk Haritası çalışmalarımızla Yeşilay'ın saha deneyimini birlikte değerlendireceğiz. Hangi bölgede, hangi risklerin öne çıktığını daha net görecek; hizmetlerimizi bu ihtiyaçlara göre planlayacağız. Afet sonrası süreçlerde de psikososyal destek, yas süreci ve bağımlılıkla baş etme konularında ortak projeler geliştireceğiz. Bu protokol ile amacımız; bağımlılık riski ortaya çıkmadan önleyici tedbirleri güçlendirmek, bağımlılıkla mücadele eden bireyleri yeniden sosyal hayatın güçlü bir parçası haline getirmektir. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonumuz doğrultusunda; güçlü aile, sağlıklı nesil ve güvenli gelecek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"1 milyon 345 bin 469 kişiye eğitim verdik"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise, "Dünyadan alacağımız değil dünyaya vereceğimiz çok önemli bir özelliğimiz var. Aile yapımız dünyadaki birçok ülkeden önemli. Dolayısıyla yaptığımız çalışmaları uygularken mutlaka bireyle başlayan ve bireyle biten değil, ailenin de içinde yer aldığı ailenin güçlendirdiği, ailenin de korunduğu, ailede koruyucu faktörlerin de artırıldığı modeller çalışmaya başlattık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Kapsamı programı kapsamında 1 milyon 345 bin 469 kişiye eğitim verdik. Bakanlığımızla çok önemli risk haritası projemiz var. O projeyi Batman'da başlattılar. O çalışmayı birlikte götürüyoruz. Sahada karşılığı olan adımlar atıldı. Batman'daki model tüm Türkiye'ye yayılmış olacak" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL