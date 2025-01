Bakan Göktaş: "Çocukların dijital mecraları kullanmak için yaş lisansı çalışması yapıyoruz"

Yerel

7. Olağan Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde 15 bin 30 kişinin, Kocaeli'den ise 564 kişinin başvurduğunu belirtti. 2024-2028 yılını kapsayan aile eylem planı oluşturduklarını belirten Bakan Göktaş, "Çocuklar ehliyet kullanmak isterken yaş lisansı var fakat dijital mecra kullanmak için yaş lisansı yok. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de aileyi korumak ve güçlendirmek adına çok önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7. Olağan Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Bakan Göktaş kürsüye çıkmasıyla gençler, Cumhurbaşkanı'nı araması için sloganda bulundu. Salondakilerin ısrarı üzerine Bakan Göktaş cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta olması sebebiyle sadece selam söyleyerek telefonu kapattı. Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız 23 yıldır önce çıktığı bu davada, bu yolda Türkiye devrim niteliğinde yenilikler getirdi. Devrim niteliğinde yeni politikalar, yeni atılımlar gerçekleştirdi. Kocaeli bu ülkenin adeta sanayi merkezlerinden bir tanesi" diye konuştu.

"Türkiye'nin gücü kadınların gücü"

AK Kadınların gece gündüz demeden çalıştığını söyleyen Bakan Göktaş, "AK Kadınlar bu davaya çok farklı bir ivme katmış. Ben her birinize teşekkür ediyorum. Bu kutlu davada sizlerin azmi, vefası, çalışkanlığı, üretkenliğinin her birinin çok büyük bir emeği var. Her biriniz gerçekten ilmek ilmek işlediniz. Bu kutlu davada sizlerle beraber inşallah istikrarlı, büyük Türkiye sizlerin katkılarıyla yapmaya ve oluşturmaya devam edeceğiz. Kadınlar her zaman bu davanın ilk sıralarında yer aldı. Gece gündüz demeden çalıştınız. Milletimiz her daim yaparsa AK Parti yapar dedi ve çok şükür ki Kocaeli'de de eser ve hizmet siyasetini görüyoruz. Belediye başkanlarımız Kocaeli'nin adeta çehresini değiştirdi. Burası çok farklı bir standartta gelmiş. Şimdi sanayileşmenin merkezi dedik. Ama bakıyorum ki kadın kolları aile konusunda da çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiş. Aile, kadın, çocuklar, engelli, yaşlılar, sosyal politikalar konusunda kimseyi geride bırakmama anlayışıyla her zaman hareket ettiniz? Bugünden sonra da inşallah bu kutlu davada aynı heyecanla yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Türkiye'nin gücü kadınların gücü. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla hep beraber inşallah Türkiye'nin yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla devam etmeye sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Aile ve gençlik fonuna Türkiye genelindeki başvuru sayımız 15 bin 30"

Deprem bölgesinde başlatılan aile ve gençlik fonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdığını söyleyen Bakan Göktaş, "Kocaeli'den bu konuda çok büyük teveccüh var. 150 bin liralık krediden bahsediyoruz. 2 yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli bir krediden bahsediyoruz. Ne mutlu ki bugün Kocaelili gençler de bu destekten faydalanacak. Kocaeli'nin rakamlarını vermek istiyorum. Bu hafta boyunca ayın 13'ünden sonra Türkiye genelindeki başvuru sayımız 15 bin 30. Fakat Kocaeli'deki sayı 564. Gençler bu sizler için yapılmış çok kıymetli bir destek. İnşallah bu çalışmamızı da sürdüreceğiz. Biz kadın, çocuk, genç yaşlı, şehit ve gazilerden sorumlu büyük bir bakanlığız. Sosyal yardımlardan da sorumluyuz. Bu yılımızı aile yılı ilan etmemizin çok farklı sebepleri var. Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi korumaya yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Nüfus politikalarımıza yönelik genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik de önemli adımlar atıyoruz. Fakat bizler aile dedikçe birileri rahatsız oluyor. Biz aile diyoruz onlar rahatsız. Biz aile diyoruz onlar, 'Siz kadınları kapatmak istiyorsunuz' diyor. Yahu biz kadınları kapatsak buradaki kadınlar ne?" ifadelerini kullandı.

"Kadın evinde kapalıyken bir kesimi rahatsız etmiyordu bir dönemler"

Kadınların emeği olmadan hiçbir şey olmadığını söyleyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın evinde kapalıyken bir kesimi rahatsız etmiyordu bir dönemler. Kadın meclise giremiyordu. Üniversiteye giremiyordu. Eğitim, çalışma bütün bu haklar ellerinden alınmıştı. Cumhurbaşkanımız geldi ve bu büyük ayrımcılık sona erdi. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genç, yaşlısıyla, ailenin her bir ferdini güçlendirmek istiyoruz. Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için, sağlıklı aileleri korumak zorundayız ve çok şükür bugün biz kadınlar güçlüyse hakları koruyorsa o ailede çocuklar sevgi dolu ortamlarda büyür. Kadınlar güçlüyse çocuklar geleceğe güvenle bakar diyoruz. Biz her daim bütün kadınları eşit hak ve fırsatlardan faydalanmalarını istiyoruz. Ben 2006 yılında 23 yaşındayken Belçika'da yurt dışında belediye meclis üyesi olarak seçildiğimde Türkiye'den milletvekillerimiz gelirdi ve derlerdi ki bu bizim ülkemizde neden mümkün değil? 2009 yılında Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda Türkiye'de milletvekili ablalarımız gelirdi. Milletvekillerimiz gelirdi. Neden bunlar bizim ülkemizde yok derdi? Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu vesayet, yasaklar tek tek kaldırıldı. İşte kadınların güçlendirilmesi demek bu demek. Kadınların güçlü, tam ve eşit olması demek. Bizler her daim güçlü kadın, güçlü Türkiye diyoruz ve bu minvalde güçlü kadın güçlü aile, güçlü Türkiye. Bu minvaldeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü tehlikelerden koruyoruz" dedi.

"Çocukların dijital mecraları kullanmak için yaş lisansı çalışması yapıyoruz"

"2024-2028 yılını kapsayan aile eylem planı oluşturduk" diyen Bakan Göktaş, "Bu minvalde de dijitalleşme sürecinde de ailenin korunması ve güçlendirilmesi, dijital içeriklerle mücadele edilmesi gibi. Çocuklar ehliyet kullanmak isterken yaş lisansı vardır değil mi? Fakat dijital mecra kullanmak için yaş lisansı yok. Küçücük çocukların ellerine eskiden zararsız gibi görünen şeylerin arkasında neler olduğunu gördük. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de aileyi korumak ve güçlendirmek adına çok önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ