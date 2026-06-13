Bakan Kurum: 2,5 milyon konut dönüştürüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de yapımı tamamlanan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen bin 97 konut ile 8 ticari bağımsız bölümün kura çekimine katıldı. Kurum, Türkiye genelinde 2,5 milyon konutun dönüştürüldüğünü, 500 bin sosyal konutun Mart 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacağını açıkladı. Bakan, Cedit'te gecikme kaynaklı hiçbir mali yükün vatandaşlara yansıtılmayacağını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bakanlık iş birliğinde hayata geçirilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen kura çekimine katılmak üzere Kocaeli'ye geldi. İzmit ilçesinde yürütülen proje kapsamında inşa edilen bin 97 konut ile 8 ticari bağımsız bölümün hak sahipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenmeye başlandı. Kura çekimi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2015 yılında riskli alan ilan edilen Cedit Mahallesi'nde yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında 12,6 hektarlık alanda modern yaşam alanları oluşturuldu. TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede toplam 47 blok inşa edildi. Projede bin 97 daire ve 8 ticari bağımsız bölüm için 29 kura grubu oluşturuldu. Hak sahiplerinin yeni konutları, gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

"2.4 milyon dip çamuru çıkarıp kuruttuk, bertaraf ettik"

Kura çekimi öncesinde konuşan Bakan Kurum, "Kocaeli Marmara'nın direğidir, Türkiye'nin çalışan kalbidir. Bu nedenle güzel şehrimize hizmet etmek sadece yol, köprü, hastane yapmakla olmaz. Körfezin kıyısında oturan çocuğumuza temiz su, temiz hava, temiz gelecek bırakmak da bizim görevimizdir. Bu kapsamda yıllarca kirlilikle boğuşan İzmit Körfezi'nde, Marmara Denizini Koruma Eylem Planımızla deniz dibinden yüz binlerce kamyon dolusu çamuru çıkararak sudaki yaşamı yeniden canlandırdık. Eskiden kokudan geçilmeyen Körfezimiz bugün yeniden hayat taşıyor. 2.4 milyon dip çamuru çıkarıp kuruttuk, bertaraf ettik. Denizde hayat yeniden canlandı. Dün kirlilikle anılan bu sular yine umut veriyor. 10 milyara yakın bir projeden bahsediyoruz" diye konuştu.

"2023'te 53 bin vatan evladını toprağa verdik"

Kocaeli'ye nefes aldıracak adımlar attıklarını söyleyen Bakan Murat Kurum, "Bu şehrin en derin yarası, deprem yarasıdır. O yara hala tazedir. O acının izi hala bu topraklardadır. 2020'de Elazığ'da deprem oldu hemen oraya gittik. Sokak sokak nerede ne yapılması gerekiyorsa hızlıca karar verdik ve yaptık. Konutları bitirdik. Bazı konutlar için eskisinden küçük denilerek şikayetler vardı. Sonra 2023'te 11 ilde deprem yaşadık. 53 bin canımız gitti. 53 bin vatan evladını toprağa verdik. Elazığ'da o depremi yaşayan şehirdi. Büyük deprem yalamasına rağmen en az hasar yaşayan ilimiz oldu. O zaman 'Küçük müydü, kapı böyle mi olsaydı' diyenler teşekkür etti. Sizin sayenizde çocuklarımızı toprağa vermedik dedi" ifadelerini kullandı.

"Şimdiye kadar Türkiye'de 2 milyon 500 bine yakın konutu dönüştürdük"

Kocaeli'nin çetin deprem sınavını 1999'da verdiğini hatırlatan Bakan Kurum, "11 ilimiz ise 6 Şubat 2023'te Asrın Felaketini yaşadı. 1999 bize hazırlığın, güçlü kurumların ve hızlı müdahalenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. 6 Şubat ise millet devlet dayanışmasının, güçlü koordinasyonun 3 bin 500 şantiyeden bahsediyorum ve kararlı şehircilik iradesinin önemini ortaya koydu. 2 yıl gibi kısa sürede öyle bir diriliş hikayesi yazdık ki dünyada eşi benzeri yok. 11 ilde 3 bin 500 ayrı alanda 455 bin konutu birlikte tamamladık. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, mecburiyettir, bunu deprem bize gösterdi. Şimdiye kadar tüm Türkiye'de bu anlayışla, 2 milyon 500 bine yakın konutu dönüştürdük. Her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kocaeli'de 46 bin konut inşa ettik"

Kocaeli'de 46 bin konut inşa ettiklerinin altını çizen Bakan Kurum, "İzmit Cedit Mahallemizde bin 97 konut ve 8 ticari birim olmak üzere toplam bin 105 bağımsız bölümü tamamladık. Ticari birimi, ticari kaygısıyla yapmadık. Oradan hiçbir gelir elde etmedik. İzmit'in merkezinde parkları, yeşil alanları, tüm sosyal donatılarıyla modern ve güvenli bir yaşam alanını hayata geçirdik. Bugün de bin 97 konutumuzun kurasını çekiyor; hak sahibi vatandaşlarımızın sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşma sürecinde çok önemli bir adımı daha atıyoruz" dedi.

"Gecikme kaynaklı hiçbir mali yükü sizlere yansıtmayacağız"

Çok kısa bir süre içinde sözleşmelerin imzalanacağını 2 hafta sonra pazartesi günü anahtar teslimi olacağı müjdesini veren Bakan Murat Kurum, "Temmuz sonuna kadar, okullar açılmadan tüm konutlar teslim edilecek. Tabii biliyorum ödeme kısmını merak ediyorsunuz. Endişelerinizin, beklentilerinizin hepsinin farkındayız. Her zaman kentsel dönüşümü teşvik eden bir anlayışla hareket ettik, burada da sizleri zor sokmayacağız. Gecikme kaynaklı hiçbir mali yükü sizlere yansıtmayacağız. Projedeki tüm borçlanmaları, ilk ihalede öngörülen resmi bitiş tarihi olan Haziran 2023 kriterlerine göre sabitledik. Bu tarihten sonra borçlarınızda hiçbir güncelleme, hiçbir fiyat artışı yapılmayacak. Sözleşme imzalarken ve anahtarlarınızı teslim alırken, sizlerden sadece en başta söz verdiğimiz gibi o ilk tutarlar talep edilecek. Tek arzumuz sizin duanızı almak. Devletimizin güvencesiyle kavuşacağınız yeni yuvalarınız şimdiden tüm hak sahiplerine, Kocaeli'mize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"500 Bin Sosyal Konut Projesi'ni de hayata geçirdik; kura çekimlerini tamamladık"

Sizler bizim yanımızda olduğunuz sürece biz kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Deprem bölgesi bitti, 500 bin yeni sosyal konuta başladık. Kuralarını çektik, Mart 2027'de teslimlere başlayacağız. Yani 2 milyon vatandaşımızı, ailemizi güvene, huzura kavuşturacağız. Yaptık, bitti demedik. Köşeye çekilmedik ve her geçen gün milletin derdini dinleyip yeni çözümler üretiyoruz. İstiyoruz ki ev sahibi olmayan kimse kalmasın. Bu kapsamda 64 ilimizde TOKİ Başkanlığımızla 20 bin konutu orta gelirli bilhassa vatandaşlarımızın erişimine sunuyoruz. Kocaeli'de de 423 konut var. Pazartesi satışları gerçekleşiyor. İnanıyorum ki bu evlerde Kocaeli'nin deprem riskine karşı bir tedbir olacak. Bu fırsatı kaçırmayın diyorum" dedi.

"Artık şehircilik dediğimiz mesele; yalnızca bina yapmak, yol açmak, meydan düzenlemek değildir"

"Bu topraklar bizim için yalnızca üzerinde yaşadığımız bir coğrafya değildir" diyen Kurum, "Bu vatan; şehitleriyle ve onların emaneti olan torunlarıyla; mübarek bir emanettir. Biz o emanete sahip çıkmak için buradayız; hizmet etmek için buradayız. Bugün bu kürsülerde yalnızca yapılan işleri anlatmak için bulunmuyoruz. Biz bugün, Türkiye'nin önünde açılan yeni bir dönemin ruhunu konuşmak için huzurlarınızdayız. Çünkü artık şehircilik dediğimiz mesele; yalnızca bina yapmak, yol açmak, meydan düzenlemek değildir. Şehircilik; insanın can güvenliğidir, çocuğun geleceğidir, ailenin huzurudur, milletin ortak hafızasıdır. Bizim meselemiz ve bu milletin okutup büyüttüğü bir evladı olarak benim meselem, taşla toprağı değil; insanla vatan arasındaki bağı güçlendirmektir" diye konuştu.

"Biz yarının Türkiye'sini inşa etmekle mükellefiz"

Türkiye son yıllarda çok ağır imtihanlardan geçtiğini belirten Bakan Kurum, "Depremi yaşadık, selleri yaşadık, yangınları yaşadık. Şehirlerimizin acısını da, milletimizin sabrını da gördük. Ben bu süreçlerde şunu çok yakından öğrendim. Devlet adamlığı, kolay günde kürsüye çıkmak değil; zor günde milletin yanında olmaktır. Siyaset adamlığı, sabahın ilk ışığında şantiyede olmaktır. Milletin adamlığı, evinin anahtarını bekleyen bir annenin gözlerinde başlar. Evladına, güvenli bir gelecek arayan babanın duasında başlar. Bu milletin karşısına iddiayla çıkanlar; bu vazifenin ne kadar büyük olduğunu her an yeniden anlamalıdır. Çünkü bugün bizim önümüzdeki görev, yalnızca bugünün sorunlarını çözmek değildir. Biz aynı zamanda yarının Türkiye'sini inşa etmekle mükellefiz. Türkiye'nin her bir köşesinde, 'devlet burada, milletinin yanında' dedirten eserler bırakmaya mecburuz. Çünkü siyasette söz, ancak millete hizmete dönüştüğü zaman kıymetlidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye; lafın değil icraatın, ayrışmanın değil ortak aklın, beklemenin değil harekete geçmenin adresi olacaktır"

Yeni dönemde, Türkiye'nin sesini şehirlerden dünyaya doğru yükselteceklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Antalya'da bu yıl ev sahipliği yapacağımız dünyanın en büyük iklim zirvesi COP31'de de bunu tüm dünyaya duyuracağız. Türkiye'nin insanı, çevreyi, üretimi ve adaleti birlikte düşünen medeniyet bakışını göstereceğiz. Dünyanın yeni bir denge, yeni bir vicdan, yeni bir uygulama gücü aradığı bu dönemde Türkiye; lafın değil icraatın, ayrışmanın değil ortak aklın, beklemenin değil harekete geçmenin adresi olacaktır. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha güçlü şehirler için, daha büyük bir Türkiye için gece gündüz demeden yolumuza devam edeceğiz. Milletin omzuna basarak değil, milletin duasını alarak yürüyeceğiz. Kendimizi milletimize vakfetmeye devam edeceğiz. Sadece siyasette değil, sizin kalbinizde iz bırakmak için; iyi gününüzde de zor gününüzde de yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda kura çekimleri başladı e temsili anahtar teslimi yapıldı.

Programa katılım yoğun oldu

Programa Bakan Kurum'un yanı sıra TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, il ve ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ