Ümraniye\'de kavşak açılışı ve meydan projesi temeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Ümraniye'de Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirilirken, Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi'nin de temeli atıldı. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında taşıt trafiğinin 230 metre uzunluğundaki alt geçide alınacağını belirterek, "Kısaca burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz; Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz" dedi.

Ümraniye'de ulaşım ve şehircilik açısından önemli iki proje hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın açılışı gerçekleştirilirken, Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi'nin temeli atıldı.

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçeye kazandırılan Millet Bahçeleri'nin Ümraniye'nin en önemli projeleri arasında yer aldığını söyledi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçeleri vizyonuyla çalışmalara başladıklarını belirterek, "Namı Ümraniye'yi aşarak tüm şehre yayılan ve İstanbul'umuzun her bir köşesinden misafir ağırlayan en önemli projemiz Millet Bahçelerimiz oldu" dedi.

Ümraniye'de 4 Millet Bahçesi

Ümraniye'de dört Millet Bahçesi bulunduğunu belirten Yıldırım, "İlk olarak Ümraniye Millet Bahçesi 330 dönüm. 'Durmak yok, yola devam' dedik; ardından Osmangazi Millet Bahçesi 180 dönüm. Şimdi içinde bulunduğumuz, bu açılışını yaptığımız yer Trabzon Millet Bahçesi ve 550 dönüm. Son olarak Anadolu Millet Bahçesi, dördüncüsü 90 dönüm" ifadelerini kullandı.

Trabzon Millet Bahçesi'nin 550 bin metrekarelik alanıyla dört Millet Bahçesi arasında en büyüğü olduğunu ifade eden Yıldırım, "Yaşam alanları, sosyal tesisler, doğalgaz pişirme üniteleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle on binlerce vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Yıldırım, açılışı yapılan bağlantı yollarıyla Millet Bahçesi'ne ulaşımın kolaylaşacağını belirterek, "Hem Üsküdar hem de Çekmeköy istikametinden kavşak bağlantıları sayesinde şehrin iki yönünden de Trabzon Millet Bahçemizin ulaşımı sağlanmış olacak inşallah. Ümraniye'mize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Şile Otoyolu'nun üzeri kapatılarak yeni meydan oluşturulacak

Törende Ümraniye için ikinci önemli projenin de temelinin atıldığını belirten İsmet Yıldırım, Şile Otoyolu'nun üzerinin kapatılmasıyla Belediye Meydanı'nın genişletileceğini söyledi.

Yıldırım, "Şile Otoyolu'nun üzerini kapatmak suretiyle inşallah yakın zamanda, herhalde bir 6 ay içerisinde Belediye Meydanımıza ekleyeceğimiz Büyük Meydan projemizin de temelini atarak inşallah 'Bismillah' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut 25 dönümlük Belediye Meydanı'nın yeni düzenlemeyle önemli ölçüde büyütüleceğini kaydeden Yıldırım, "25 dönüm olan Belediye Meydanımız, 14 dönümlük yeni kapama alanıyla birlikte ve cami alanının duvarlarının da yıkılıp meydan haline getirilmesiyle inşallah 65 dönüme çıkmış olacak" dedi.

Yıldırım, projelerin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Bakan Uraloğlu'ndan Marmara Denizi'ndeki kazaya ilişkin açıklama

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise sözlerine Marmara Denizi'nde meydana gelen iki geminin çarpışması sonucu yaşanan deniz kazasına değinerek başladı.

Uraloğlu, "Öncelikle denizcilerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Orada olan çalışmalar, orada olan kaza sonucu arkadaşlarımız yakın takip ediyorlar. Kamuoyunu da inşallah daha detaylı, ilerleyen dakikalarda, saatlerde bilgilendirmiş olacağız" dedi.

1987'de yapılan üst geçit yetersiz kaldı

Ümraniye'de hayata geçirilecek Şile Otoyolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi hakkında bilgi veren Uraloğlu, bölgede 1987 yılında yapılan üst geçidin ilçenin gelişmesiyle birlikte yetersiz kaldığını söyledi.

Uraloğlu, "1987 yılındaki üst geçit, ilçede gelişen hizmet alanlarıyla birlikte genişlik bakımından, kapasite bakımından yetersiz kaldı. Araç ve yaya trafiğine, yoğunluğuna neden olmaya başladı" diye konuştu.

Bu nedenle yeni bir ulaşım düzenlemesi planladıklarını belirten Uraloğlu, "TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye bağlantı yolu üzerinde yapacağımız düzenleme ile buradaki taşıt trafiğini 230 metre uzunluğunda inşa edeceğimiz alt geçide almayı planladık" ifadelerini kullandı.

9,5 dönümlük ilave yeşil alan kazandırılacak

Projenin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, yaya hareketliliği, peyzaj ve modern kent yaşamının bir arada düşünüldüğünü belirtti.

Uraloğlu, "Bu projeyle sadece bir alt geçit inşa etmiyoruz; yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz, yeni bir meydan oluşturuyoruz" dedi.

Taşıt trafiğinin yer altına alınmasıyla yeryüzünün yayalara ve yeşil alana bırakılacağını ifade eden Uraloğlu, "Taşıt trafiğini 230 metre uzunluğundaki alt geçide alırken yeryüzünü, bahsettiğimiz gibi insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında yaklaşık 9,5 dönümlük ilave yeşil alan** oluşturulacağını belirten Uraloğlu, Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunun da birleştirileceğini söyledi.

Uraloğlu, "Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Cami avlusunu birleştirerek toplamda 50 dönümlük dev bir yeşil alan ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Bisiklet yolları ve elektrikli araç altyapısı olacak

Yeni meydanın modern yaşam alanı olarak tasarlanacağını aktaran Uraloğlu, projede bisiklet yolları, şarj ve park istasyonları ile yeme-içme tesislerinin yer alacağını söyledi.

Uraloğlu, "Doğa ile iç içe kurgulanan bu alan; bisiklet yolları, şarj ve park istasyonları, yeme-içme tesisleriyle ailelerimizin güvenle vakit geçirebileceği modern bir yaşam merkezi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Projenin engelsiz ulaşım ve afet durumları açısından da işlevsel olacağını belirten Uraloğlu, "Günlük kullanımda herkes için kolay ve engelsiz ulaşım sunacak, afet ve acil durumlarda araç erişimine de geçit verecek esneklikte tasarlanarak hem günlük hayatın konforunu hem de olağanüstü anların güvenliğini bir arada sağlayacağız" dedi.

Uraloğlu, projenin genel amacını ise "Kısaca burada yalnızca trafiği rahatlatmıyoruz; Ümraniye'ye nefes aldıracak, insanı merkeze alan yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz" sözleriyle özetledi.

Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı hizmete alındı

Bakan Uraloğlu, program kapsamında açılışı gerçekleştirilen Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacağını belirtti.

"Söz konusu kavşağımızı hizmete alarak Trabzon Millet Bahçesi'ne ve Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne daha hızlı ve konforlu ulaşımı sağlamış oluyoruz" diyen Uraloğlu, çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başlatıldığını ifade etti.

Trabzon Millet Bahçesi'nin yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve sosyal tesisleriyle büyük bir yaşam alanı olduğunu belirten Uraloğlu, kavşak projesiyle vatandaşların bölgeye daha hızlı ve konforlu ulaşmasının sağlandığını kaydetti.

Uraloğlu, Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın açılışının yanı sıra meydan projesinin temelinin atılmasının Ümraniye ve İstanbul için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı'nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım araca binerek Trabzon Millet Bahçesi'ni gezdi. Bakan Uraloğlu ve Başkan Yıldırım, millet bahçesi içerisindeki yaşam alanlarını, sosyal tesisleri ve düzenlemeleri yerinde inceledi.