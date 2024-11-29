Bakan Yardımcısı Gizligider: "Bu memleketin spekülasyonlara muhatap olmaması için elimizden geleni yapacağız"

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Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider; "Patetesin, üzümün, pancarın ya da hayvancılığa dair bu memleketin spekülasyonlara muhatap olmaması için elimizden geleni yapacağız. Çok net ve açık taahhüt ediyorum. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 'Türkiye Yüzyılı' derken aynı zamanda 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' diyoruz" dedi.

Sanayi, ticaret ve turizm olmak üzere birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da dikkat çeken Kayseri'de gerçekleştirilen 'Tarımda Yeni Dönem, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Toplantısı', Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, tarım ve hayvancılık sektörünün paydaşları ve çiftçiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav; Kayseri'nin, tarımsal üretimde ekili arazi büyüklüğünde Türkiye'de ilk 6'da, bitkisel üretimde ilk 5'te yer aldığını vurgulayarak, aspir, çerezlik ay çiçeği ve çavdar üretiminde Kayseri'nin birinci şehir olduğunu kaydetti. Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve sanayinin merkezi olarak anıldığını ancak son süreçte ise verilen rakamlar ve bilgiler ışığında tarım ve hayvancılık alanında da kendisinden söz ettiren bir yaklaşım sergilemekte olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "İnsanlığın geleceği üretim, insanlığın geleceği hayvancılık ve tarım. Bu bizim olmazsa olmazımız. Bu anlayış içerisinde değerli İl Müdürlüğü'müzle, Tarım Bakanlığı'mızla iş birliği anlayışı içerisinde yaptığımız projeleri hayata geçiriyor, kayıtsız şartsız hangi alanda ihtiyaç var ise ona destek veriyoruz. Bu açıdan da çok şükür tarım ve hayvancılığa destek veren en önemli iller arasında geliyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç; tarım ve hayvancılık alanında son 6 yılda 622 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Üretenin hizmetkarıyız, çünkü bizim geleceğimiz bu üretimlerde. Biz bu anlayışla çok şükür 622 milyon civarında bir rakamla desteğimizi verdik ve adeta sınır tanımadık. Arı, tavuk, koyun, traktör, ekipman, aklınıza ne geliyorsa, tohum çeşitleri, bütün bunlarla ilgili destek verdik" diyerek tüm ziraat odaları başkanlarına teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçe ile birlikte, çiftçileri doğdukları yerlerde doyurmak gayesiyle imkan ve fırsat sunmak gayretinde olduklarını kaydederek, şunları söyledi;

"Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çok şükür Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak son dönemlerde yapılan hem taşraya altyapı hizmetleri bağlamında tarım hayvancılık başta olmak üzere her alanda desteklerimizi sürdürüyoruz. Ne söz verdiysek onları da hayata geçirme yönünde irade gösteriyoruz."

Üreticiler İçin IPARD Desteği talebi

Pastırma ve sucuk denilince akla Kayseri'nin geldiğine işaret eden Büyükkılıç, bunun altyapısını oluşturacak olan hayvancılık konusunda hayata geçirdikleri Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Projesi'nin önemine vurgu yaparak; "Bu arada hayvancılık yapmak isteyen dostlarımıza IPARD desteği konusunda buraya özel bir destek istiyoruz, çünkü ülkemiz adına bunu istiyoruz, şehrimiz adına bunu istiyoruz. Bu bağlamda da bunu sizlerin takdir edeceğinizi umuyoruz. Zaten projelerimiz sizlere sunuldu. İnşallah bunu da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da selamlama konuşması yaparak, Kayseri'nin tarım şehri olduğunu, Başkan Büyükkılıç'ın traktörden ekipmana kadar birçok alanda güçlü destekler verdiğini belirterek, teşekkürlerini iletti. AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy da tarımsal alanda yapılan çalışmalardan bahsederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki 30 büyükşehirin yapmadığı hizmetleri bu alanda yaptığını anlattı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de toplantının hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, tarım ve hayvancılık alanında yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ise tarım ve hayvancılığa dair durum değerlendirmesi yaparak, tarım ve hayvancılık alanında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı. Gizligider, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 25 yılda 'asla çözülemez' denen kendi sınırları dahil terör meselesinden tutun ulaşıma, savunma sanayine, her şehrinde birden fazla üniversitesiyle ve birçok alanda dev meseleleri halletmiş bir ülke. Bir yandan küresel, bir yandan jeopolitik gelişmelerle ve iklimin getirdiği dayatmalarla tarım ve ormancılık sektöründe de dev bir adım atıyor. Biz bir daha bu memlekette şu cümleyi duymak istemiyoruz; 'patates geçen sene para etti, bu sene ne olacak hali' lafını duymak istemiyoruz. Üzümün, pancarın ya da hayvancılığa dair bu memleketin spekülasyonlara muhatap olmaması için elimizden geleni yapacağız. Çok net ve açık taahhüt ediyorum. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 'Türkiye Yüzyılı' derken aynı zamanda 'üretimin ve üreticinin yüzyılı' diyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ndeki sunumunda, Kayseri'ye ve Türkiye'ye yeni dönemde tarım ve hayvancılık alanındaki müjdelerini sıraladı. - KAYSERİ