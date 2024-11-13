Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden Susam Üreticisine Destek… Başkan Ahmet Akın: "Piyasa Değeri 95 Lira, Biz 120 Liradan Satın Alıyoruz"

Yerel

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, "Üretici Destek Modeli Projesi" kapsamında Sındırgılı üreticilerden susam alımına başladı. Sındırgı Pürsünler Mahallesi Köy Meydanı'nda düzenlenen susam alım töreninde 4 bin dekar alanda üretim yapan susam üreticilerinden 40 bin kilogram susam satın alacaklarını belirten Başkan Ahmet Akın, "Piyasa değeri yaklaşık 95 lira. Biz bu susamı 120 liradan satın alıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üretimin desteklenmesi ve ürünlerin katma değerinin korunması için Gömeç bamyasının ardından Sındırgı'da da susam alımı için düğmeye bastı. İlk etapta Sındırgı'da susam yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Pürsünler, Taşköy, Umurlar, Düğüncüler, Çamalanı, Mumcu, Kocabey, İzzettin, Çelebiler mahallelerindeki çiftçilere öncelik verilecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi (BATAŞ) iş birliğiyle toplamda 4 bin dekar alanda üretim yapan susam yetiştiricilerinden ortalama 40 bin kilogram susam satın alınacak. Sındırgı Pürsünler Mahallesi Köy Meydanı'nda düzenlenen alım törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, il ve ilçe meclis üyeleri, susam üreticileri, çok sayıda köy sakini katıldı.

Üretici kadınlarla susam hasadı

İlk olarak tarlada susam hasadına katılan Başkan Akın, susam üretiminin büyük bir emek istediğini ve bu emeğin farkında olduklarını belirterek, her zaman üretenin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Tarlada hasadın sona ermesiyle Akın, kendisinin kullandığı traktörle tören alanına geldi. Piyasada kilosu 95 TL olan susamı üreticiden 120 TL'ye alacaklarını açıklayan Akın, kadınlar tarafından köy fırınında pişirilip kendisine ikram edilen otlu çöreği tattı.

Susam'ın önemli bir tarım ürünü olduğunu ve kendileri için de önemli olduğunu söyleyen Akın, şunları dile getirdi:

"Bu bir kültürel miras"

" Türkiye'de yılda 20-30 bin ton susam üretimi yapılırken 2023 yılında tam 215 ton susam ithal etmişiz. Bizim bunu tersine çevirmek için potansiyelimiz var. Balıkesir olarak ithal pazarı olmayı reddediyoruz. Balıkesir'de sözleşmeli tarım planlı bir şekilde başlamıştır. Susam üretimi zor iş, çok büyük emek var. Bu derdi ortadan kaldırıp daha çok üretmemiz lazım. Bu bir kültürel miras. İddia ediyorum bizim susamımız hem organik hem de dünyanın en iyi susamı. Bu sebeple, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mız ve Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi iş birliğiyle planladığımız susam alımını bu yıl ilk defa gerçekleştiriyoruz."

Başkan Akın, 4 bin dekar alanda üretim yapan susam üreticilerinden 40 bin kilogram susam satın alacaklarını belirterek, "Hem de piyasa değeri yaklaşık 95 lira. Biz bu susamı 120 liradan satın alıyoruz. Tüm susam üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sadece satın almakla kalmıyoruz. Aynı zamanda sizlerden satın aldığımız susamlarımızı tahin, susam yağı gibi katma değerli ürünlere dönüştüreceğiz; bunların satışını yapacağız. Yani sonunda hem üreticimiz kazanacak hem de Balıkesir'imiz kazanacak" ifadelerini kullandı.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, sigortasız çalışan kadınlar içinde yeni hizmetleri hayata geçirdiklerini söyleyen Akın, tarlada çalışan annelerin, ablaların ve kızların kendilerine emanet olduğunu sözlerine ekledi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlatan Akın, bu düsturda hareket ettiklerini belirterek, "Gelinen noktada üretim konusunda hem girdi maliyetlerinin yüksek olması hem de ekonomik faaliyetlerinin üst üste binmesinden çiftçimiz ve köylümüz sıkıntılar yaşıyor. İşte bu sıkıntıları çözmek ve üstesinden gelmek için çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Tarımsal destekleri artırmaları ve tarıma yönelik yeni yeni projeleri hayata geçirmelerindeki en büyük amaçlarının vatandaşların topraklarını ve köylerini terk etmemelerini sağlamak olduğunu aktaran Akın, bunun için de üretilen ürünleri planlı ve programlı biçimde katma değeri yüksek hale getirmek için çalıştıklarını aktardı. Türkiye'de bamya alımı ile bir ilki gerçekleştirdiklerine değinen Akın, 60 TL'ye alınmayan ürünü 90 TL'ye alıp Amerika'da sattıklarını paylaştı. Aynı durumun susam için hem de bölgesel ürünler içinde geçerli olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de çiftçi kazanacak"

"Balıkesir'de artık çiftçi yalnız değil. Balıkesir'de çiftçi kazanacak. Açık ve net. Balıkesir tarihinde susamın Balıkesir için ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Maalesef gün geçtikçe azalan bir üretim var. Yine az bir üretim değil. Balıkesir'de üretilen susam üretiminin yarısında fazlası Sındırgı'da üretiliyor. Üretimimizi özellikle hem girdi maliyetlerini azaltmak hem de bu işin katma değerini yükseltmek için bilimsel şekilde çalışıyoruz ve bununla ilgili hayata geçirdiğimiz Planlama ve Kalkınma Ajansı'mız da çok detaylı çalışıyor. Kendilerine de bu çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Geçmişe değil önümüze bakacağız."

"Balıkesir molası" müjdesi

Kadın kooperatiflerinde üretilen ürünleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin satın alacağını söyleyen Akın, şöyle devam etti:

"Bunları Balıkesir'in yol güzargahlarına, İzmir'e, İstanbul'a tüm büyük şehirlere satış imkanlarını getiriyoruz. Balıkesir molasını hayata geçiriyoruz. Anneler çok önemli ürünleri hayata geçiriyor. Bunların satın alınması lazım. Coğrafi işaretli birçok ürünümüz var. Bunların bir kısmının Avrupa Birliği'nden de tescilli olması lazım. Üretimin her türlüsü var. Dünyanın en kaliteli zeytini zeytinyağı var ödüllü balımız var. Bizim de borcumuz bu memleketin evladı olarak bu ülkenin hakkını vermek. Balıkesir çiftçisi zarar etmeyecek. Memleketi ithal eden değil ihraç eden bir Balıkesir olacak. Biz üreteceğiz. Ne diyordu Ecevit hatırlayın: 'Toprak üretenin, su kullananın.' Şimdi hayata geçirmenin zamanı. Emanete ihanet edilmez. Yine Atatürk'ün dediği gibi, 'Görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir.' Bizim yüreğimizde Allah korkusu var. Milletin hakkını yemek en büyük ihanettir. Balıkesir'de kul hakkı yenmiyor, yenmeyecek."

Sındırgı'da bugüne kadar yapılmamış tüm hizmetlerin temelini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la attıklarını ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise "Sındırgı susam üretiminde Balıkesir'de birinci. Türkiye'de de belli bir kademeye gelmiş bir ilçemiz. Başkanımız sayesinde çiftçilerimizi zor durumdan kurtardık. Başkanım bir alım yapmak istedi. İnşallah sizlerle birazdan bu alımı gerçekleştireceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Pürsünler Mahallesi Muhtarı Mustafa Tekel ise Başkan Akın'a sahnede çiçek takdim ederken, çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.