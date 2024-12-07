Balıkesir'de Türkiye'nin En Büyük Roman Çocuk Orkestrası Kurulacak - Son Dakika
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Balıkesir'de Türkiye'nin En Büyük Roman Çocuk Orkestrası Kurulacak

Balıkesir\'de Türkiye\'nin En Büyük Roman Çocuk Orkestrası Kurulacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması'nda Türkiye'nin en büyük Roman çocuk orkestrasını kuracaklarını açıkladı. Orkestra, çocukları eğitecek ve dünyayı dolaşacak. Ayrıca, Roman mahalleleri için özel bir çözüm ekibi oluşturulacak.

07.12.2024 18:49  Güncelleme: 18:54
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Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, " Türkiye'nin en büyük Roman çocuk orkestrasını kuruyoruz. Bu orkestra çocuklarımızı eğitecek, büyütecek ve dünyayı dolaşacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Pamukçu Onhann Termal Otel'de düzenlenen Roman Dernekleri Temsilcileri Buluşması programına katıldı. Programa Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Roman dernekleri temsilcileri ve Roman vatandaşlar katıldı.

Kuvayi Milliye'nin başşehri Balıkesir'de hiç kimsenin kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ayrıma ve ötekileştirmeye maruz kalmayacağını belirten Akın, herkesi kucaklayacaklarını aktarırken ayrımcılığa da asla izin vermeyeceklerini söyledi. Akın ayrıca Balıkesir'de tamamı Roman çocuklarından oluşan Türkiye'nin en büyük "Roman Çocuk Orkestrasını" kuracaklarını açıkladı. Kentte yaşayan Romanların eğitim, istihdam, barınma konularında yaşadığı sorunlara çözüm önerileri getirmek için Yakın Çözüm ekibinden oluşan bir takım kurulacak. Ekibin tespit ettiği sorun ve istekler raporlanarak her ay Başkan Akın'a sunulacak.

"Ekonomi iyi diyenler markete, kasaba, manava gitmiyor"

Akın, şu an üzerinde durulması gereken konuların başında yoksullukla mücadele olması gerektiğini söyledi. Sağ elin verdiğini sol el görmeden, ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden herkese sahip çıkacaklarını belirten Akın, "Bunu da birlik içerisinde yapacağız. ENAG verilerine göre enflasyon yıllık bazda yüzde 90'a dayanmış. Enflasyon düşecek diyorlar ama düşmüyor. Çünkü oturmuş bir sistem yok. TÜRK-İŞ'in verilerine göre açlık sınırı 20 bin lirayı aşmış, yoksulluk sınırı da 67 bin liraya dayanmış. Girdi maliyetleri sebebiyle tarlada başlayan yangın, sofralarımıza gelmiş durumda. Balıkesir gibi bir tarım ve hayvancılık cennetinde dahi gıda fiyatları cep yakıyor. Her gün televizyonlarda büyüme rakamlarından bahsedenler, ekonomi iyiye gidiyor diyenler belli ki markete, kasaba, manava hiç gitmiyorlar. Ben bunu Belediye Başkanı olarak söylüyorum" diye konuştu.

Çocuk orkestrası müjdesi

Türkiye'de, Romanlara yönelik yapılan ayrımcılıkların Balıkesir'e uzak olduğunu ifade eden Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde "Roman Çocuk Orkestrası" kurulacağını açıkladı. Kurulacak orkestranın Türkiye'nin en büyük çocuk orkestrası olacağını aktaran Akın, "Türkiye'nin en büyük Roman çocuk orkestrasını kuruyoruz. Bu orkestra çocuklarımızı eğitecek, büyütecek ve dünyayı dolaşacak. Türkiye'yi dolaşacak. Neden bizim evlatlarımız gidip, neden bizim Balıkesir'imizin evlatları Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da gidip konser vermesin" dedi.

Roman mahalleleri için özel ekip

Roman mahallelerine özel Yakın Çözüm ekibinden oluşan bir takım kurulacağını açıklayan Akın, bu ekibin Roman mahallelerini tek tek dolaşarak talep ve isteklerin yerinde tespit edileceğini belirterek şunları söyledi: "Yıllardır giderilmeyen bir eksikliği gidereceğiz. Eskiyi suçlamak artık yok. Biz, burada iş yapacak konumdayız. Yakın Çözüm ekibimizden oluşan arkadaşlar, sizlerin kapısını çalıp dertlerini ve isteklerinizi not edecekler. Bu notların her ay bana raporunu getirecekler. Ben de 20 belediye başkanımla birlikte bunların çözümlerini ortaya koyacağız. Bizim dönemimizde açık net söyleyeyim. Herkes yakın, herkes ayrıcalıklı. Öyle farklı bir şey yok" diye konuştu.

"Ayrımcılığı bitirelim"

Akın, son olarak şunları söyledi: "Balıkesir'den bir mesaj verelim. Lütfen artık Balıkesir'den başlayarak ayrımcılığı bitirelim. Buna hevesli, buna meraklı ve bunu kafasına koymuş bir belediye başkanı var. Artık bu ayrımcılık son bulsun. Artık birlik beraber daim olsun. Kuvayi Milliye'nin ruhuyla kalkınan Balıkesir'imiz olsun. Kalkınan memleketimiz olsun, Romanlarımız da kazansın istiyorum. Başka derdim yok." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Türkiye'nin En Büyük Roman Çocuk Orkestrası Kurulacak - Son Dakika

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