Bandırma\'da Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekmek İçin Fidan Dikimi Yapıldı

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Bandırma'da katledilen kadınlar anısına fidanlar dikildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandımra ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele gününde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü haftası dolayısıyla, katledilen kadınlar ve çocuklar anısına fidanlar dikildi. Yüzlerce kadının bir araya geldiği etkinliğine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Başkan yardımcıları Niyazi Yeloğlu, Cemal Adıgüzel, meclis üyeleri, kadın sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın katılımıyla, Gençeral Balcı Çamlığı Tenis Kortu Arkası bölgesinde bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. 2024 yılında bugüne kadar 406 kadın cinayeti işlendiği için hayatlarını kaybeden tüm kadınların anısına 406 fidan dikimi yapıldı.

Mirza "Kadına Şiddeti Asla Kabul Etmiyoruz"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi. "Doğayı Yaşat, Kadını Yaşat" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddete dikkat çekilirken, doğanın korunmasının önemine de vurgu yapıldı.

Mirza "Bugün, şiddete maruz kalan kadınlarla dayanışma ve mücadele günü. Bandırma'da çok sayıda kadın örgütü ve bireysel olarak bu konuda çaba gösteren vatandaşlarımız var. 2024 yılında ne yazık ki 406 kadının katledildiği ifade ediliyor. Bu sayının her geçen gün artması hepimizi derinden üzüyor. Biz, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne kesinlikle karşıyız ve asla kabul etmiyoruz."

Mirza"Bireysel Silahlanmaya Karşıyız"

Mirza, kadına yönelik şiddetin bireysel ve toplumsal boyutlarına dikkat çekerek, "Terörü ve terör örgütlerini lanetlediğimiz gibi bireysel silahlanmaya ve bireysel şiddete de karşıyız. Kadına yönelik şiddetle mücadele sadece bir günle sınırlı kalmamalı, hayatın her alanında sürdürülmelidir. Bandırma Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz" dedi.

Mirza "Her Kadın İçin Bir Fidan"

Başkan Mirza, konuşmasında kadına şiddet mağdurlarının anısına bir farkındalık projesi başlattıklarını belirterek, "Şiddete maruz kalan her kadının anısına bir fidan dikiyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 400 fidan hazırladık. Bu fidanlar küçük ve sembolik değil, büyük, yetişmiş fidanlar. Kısa sürede bu projeyi hayata geçirerek hem farkındalık oluşturmayı hem de geleceğe bir iz bırakmayı amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Dursun Mirza ve katılımcılar fidan dikimine geçti.