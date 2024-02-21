Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, nitelikli yayınların haklarını ve sektördeki istihdam olanaklarını koruyacaklarını söyledi

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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, saha gerçeklerinden kopmadan olanla olması gereken arasındaki hassas dengeyi gözeterek, nitelikli yayınların haklarını ve sektördeki istihdam olanaklarını koruyacaklarını söyledi.

Basın İlan Kurumu 32.'nci Dönem 5.'nci Genel Kurul Toplantısı, Afyonkarahisar'da Genel Müdür Cavit Erkılınç'ın konuşması ile başladı.

Ülkeyi derin üzüntüye boğan depremler sonrasında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun da desteğiyle bölgedeki 130 gazete ve 58 internet haber sitesinin faaliyetlerini kolaylaştıran, ayakta kalmalarını sağlayan bir dizi tedbir aldıklarını belirten Erkılınç, "Fiili satış başta olmak üzere zorunlu ödevlerin bir kısmından muaf tuttuğumuz veya kolaylık sağladığımız süreli yayınlarımıza, deprem gününden yıl sonuna kadar 133 milyon Türk Lirası tutarında resmi ilan ve reklam desteği verdik. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren kolaylaştırıcı tedbirleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsayacak şekilde 4 ay daha uzattık. Nisan ayındaki Yönetim Kurulumuzda bu konuyu etraflıca tekrar değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Sahadaki gerçeklerden kopmayacağız"

"Görevde bulunduğumuz süre zarfında saha gerçeklerinden kopmayacağımızı, olanla olması gereken arasındaki hassas dengeyi gözeteceğimizi, bunu yaparken de nitelikli yayınların haklarını ve sektördeki istihdam olanaklarını koruyacağımızı hep vurgulaya geldik" diyen Erkılınç, bu bağlamda Yönetim Kurulu'nun en önemli teklifinin Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin tadiline ilişkin olduğunu söyledi. - AFYONKARAHİSAR