Başkan Akın, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gazeteciliğin zor şartlar altında yapıldığının farkında olduklarını belirtirek, "Özgürce ve onurla mesleğinizi icra edebilmeniz için her zaman yanınızda olacağız. Çünkü güçlü bir basın, güçlü bir Balıkesir demektir. Yürüdüğümüz yolda en büyük destekçimiz basın mensuplarımızdır" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, umre ziyareti nedeniyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir araya gelemediği basın mensuplarıyla buluştu. Kutsal topraklardan dönen Akın, Pamukçu Onhann Termal Otel'de düzenlenen kahvaltı programında kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmada Akın, masaları tek tek ziyaret ederek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Her şartlarda mesleğini özveriyle icra eden ve yerel demokrasiye değer katan basın emekçileriyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Umre ziyareti sebebiyle 10 Ocak'ta fiziksel olarak yanınızda olamadım. Ancak gönlüm, dualarım ve aklım her zaman 'ailem' dediğim Balıkesir'imde ve sizlerle birlikteydi. Bu vesileyle gecikmiş de olsa 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

"Sizler bu memleketin vicdanısınız"

Balıkesir basınının her zaman şehrin gören gözü, işiten kulağı, hafızası ve daima en güçlü sesi olduğunu belirten Akın, "Sizler bu memleketin vicdanısınız. Çünkü Balıkesir basınının köklerinde Kuvayımilliye ruhu yatar, basınımızın mücadelesi Kuvayımilliye'ye dayanmaktadır. Balıkesir'imizin yerel basını çok güçlü. Balıkesir'de Karesi gazetesi ile başlayan basınımız, İstiklal Savaşı yıllarında Ses gazetesinde yazan Hasan Basri Çantay gibi önemli bir fikir önderimizle Kuvayımilliye'nin vicdanı ve iradesini ortaya koymuştur. O gün Hasan Basri Çantay'ın kalemiyle yaktığı ateş, bir vatan savunmasıydı. Ne mutlu bize ki, Balıkesir basını o günden bugüne bu mirası yere düşürmeden taşımıştır. Bu şehir; Münir Yenal, Ekrem Balıbek ve Reşit Kıpçak gibi, mesleğin onurunu her şeyin üstünde tutan, sadece Balıkesir'de değil, tüm Türkiye'de birer marka haline gelmiş duayen gazeteciler yetiştirmiştir. Onlar, kalemlerini her zaman doğrudan, haktan ve halktan yana kullandılar. Aramızdan ayrılan bu kıymetli büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların açtığı yolda yürüyen siz değerli kardeşlerimin de aynı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini görmek, bir belediye başkanı olarak bana güven veriyor" diye konuştu.

"Gazeteciliğin zor şartlar altında yapıldığının farkındayız"

Her fırsatta "Balıkesir benim ailem" dediğini hatırlatan Akın, bu sözün öylesine söylenmiş bir söz olmadığını söyledi. Akın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aile demek; dert ortağı olmak, sevincini paylaşmak, birbirinin eksiğini kapatmak ve doğruyu söylemekten çekinmemek demektir. Sizler, bu büyük ailenin en kritik görevini üstleniyorsunuz. Yeri geldiğinde bizi eleştirerek daha iyisini yapmamız için yol gösteriyor, yeri geldiğinde şehrimizin başarılarını duyuruyorsunuz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gazeteciliğin zor şartlar altında yapıldığının farkındayız. Hasan Basri Çantay'dan devraldığınız bu bayrağı daha ileriye taşımanız, özgürce ve onurla mesleğinizi icra edebilmeniz için her zaman yanınızda olacağız. Çünkü güçlü bir basın, güçlü bir Balıkesir demektir. Yürüdüğümüz yolda en büyük destekçimiz basın mensuplarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; mesleğini onuruyla yapan, şehrimizin hafızası ve vicdanı olan tüm gazeteci dostlarımın gününü tekrar kutluyor; ebediyete irtihal etmiş tüm basın şehitlerimizi ve ustalarımızı rahmetle anıyorum."

Tanrıkulu: "Her zaman yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz"

Gazeteciliğin mesai kavramı olmayan, fedakarlık isteyen ve omuzlarında büyük bir kamu sorumluluğu taşıyan meşakkatli bir meslek olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu ise Balıkesir yerel basınının Kuvayımilliye ruhunu taşıyan, şehrin hafızasını tutan en önemli kale olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak şehre hizmet ederken, yapılan işlerin vatandaşa duyurulmasında, vatandaşın talep ve şikayetlerinin de en hızlı şekilde ulaşılmasında en büyük köprüyü gazetecilerle kurduklarını aktaran Tanrıkulu, "Şehrimiz, medya gücüyle Türkiye'nin örnek illerinden biridir. 49 yerel gazete ve 55 haber sitesiyle Türkiye'nin Basın İlan Kurumuna kayıtlı en çok basın kuruluşuna sahip şehri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu büyük potansiyel, aslında Başkanımız Ahmet Akın'ın 'Balıkesir benim ailem' dediği o büyük yapının en önemli parçasıdır. Sizler, bu ailenin sesi olarak bir fotoğraf karesi veya bir manşetle demokrasimizin güçlenmesine en az bizler kadar katkı sağlıyorsunuz. Bazen sahada omuz omuza çalışıyor, bazen de yapıcı eleştirilerinizle bizlere yol gösteriyorsunuz. Bu iş birliği ve yol arkadaşlığınız adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi olarak iletişimin tek taraflı olmadığını biliyoruz. Sizlerin çalışma şartlarınızın iyileştirilmesi, sahada daha rahat görev yapabilmeniz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın vizyonuyla her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kapımız da telefonumuz da gönlümüz de sizlere 7 gün 24 saat açık. Ebediyete intikal etmiş tüm basın emekçisi büyüklerimizi rahmetle anıyor; kalemini, vizörünü ve mikrofonunu hakikatten, doğruluktan ve Balıkesir sevdasından ayırmayan değerli meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yarma: "Basının olmadığı yerde demokrasi yoktur"

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı Mehmet Yarma ise basının bir şehrin en önemli unsuru olduğunu belirterek, "Basının olmadığı yerde demokrasi yoktur. Basın bir milletin göremeyen gözü, duyamayan kulağı ve yazamayan elidir. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a 20 ilçede görev yapan basın çalışanlarını bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR