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Başkan Altay: " İpek Yolu, iki bin yıldır medeniyetleri birleştiren bir köprüdür"

KONYA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımı ile geçtiğimiz ay İstanbul'da gerçekleştirilen "Zamanını Aşan Miras" İpek Yolu Sempozyumu ve Sergisi'ne bu kez Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İnsan ve Medeniyet Hareketi iş birliğiyle hazırlanan "Zamanını Aşan Miras; İpek Yolu Sergi ve Sempozyumu" Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleşti. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarihi İpek Yolu'nun; inancın, umudun, sevincin, kısaca tüm tarihin insanlığa göz kırptığı bir ticaret yolu olmasının ötesinde; aynı zamanda kültürlerin, medeniyetlerin ve fikirlerin kesiştiği bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

"Tarihi İpek Yolu, iki bin yıldır medeniyetleri, kültürleri birleştiren bir köprüdür"

İpek Yolu'nun öneminin, sadece ekonomik kazanımlarla sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Altay, "Bu yol, aynı zamanda kültürel etkileşimlerin, bilimsel gelişmelerin ve teknolojik yeniliklerin de aktarıldığı bir damar olmuştur. Konya'mızın kardeş şehri olan, Çin'in eski başkentlerinden Xi'an şehrinden başlayarak Orta Asya, Anadolu ve Akdeniz aracılığı ile Avrupa'ya kadar uzanan Tarihi İpek Yolu, iki bin yıldır medeniyetleri, kültürleri birleştiren bir köprüdür. İki asır Selçuklu'ya başkentlik eden Konya'mız, İpek Yolu üzerinde yer alması sebebiyle bu kültürel etkileşimden fazlasıyla nasibini almış ve zengin bir mirası bünyesine kazandırmıştır. Bu miras, şehrimizin tarihi dokusunda, mimarisinde ve sosyal yapısında açıkça görülmektedir" dedi.

"İpek Yolu'nu koruyarak geleceğe taşımak insanlık tarihine bırakacağımız müessir bir iz olacaktır"

Başkan Altay, İpek Yolu'nun, aynı zamanda bölgede bulunan Türk boylarını da birbirine bağladığını, ticari ilişkilerini geliştirdiğini, birlik ve beraberliklerini sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türklerin bu yola ne kadar önem verdiği bir Özbek atasözünde şöyle anlatılmaktadır: 'Kainatta iki büyük yol vardır: Gökyüzünde Samanyolu, yer yüzünde İpek Yolu.' Bu açıdan, geçmişten günümüze uzanan bir köprü, medeniyetlerin buluşma noktası ve insanlığın ortak mirası olan İpek Yolu'nu koruyarak geleceğe taşımak insanlık tarihine bırakacağımız müessir bir iz olacaktır. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 'Zamanını Aşan Miras İpek Yolu Sempozyumu' kapsamında 41 kıymetli sanatkarımız ve alanında uzman 36 bilim insanımız tarafından konuya özel olarak 60 parça özgün eserden oluşan sergiler ve sempozyumlar; katılımcılara eşsiz deneyimler sunacak. İstanbul ve Konya dışında, önümüzdeki aylarda; Özbekistan Semerkand, Taşkent ve Azerbaycan Bakü'de açılacak sergiler ile gerçekleştirilecek sempozyumlar, tarihi mirasımıza yeni bir pencere açacak."

İpek Yolu'nun tarihsel önemini ve şehirlerin bu yol üzerindeki eşsiz yerini vurgulayan bu etkinliklerin, kültürel zenginlik ve uluslararası alandaki tanınırlığa önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Altay, "Sempozyumda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza, İnsan ve Medeniyet Hareketine, hocalarımıza, bilim insanlarımıza, sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tarihin derinliklerinden gelen kültürel mirasımızı yeniden hatırlamak ve bu mirası koruyarak geleceğe taşımak adına önemli bir adım olan bu etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Toplumları birleştirmiştir"

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de İpek Yolu'nun, tarihin en eski zamanlarından itibaren ticaretin en önemli yolu olduğunu vurgulayarak, kültürlerin, toplumların kaynaşmasına ve iletişimini de vesile olduğunu belirtti. Her dönemde birlikteliğin, kaynaşmanın ve dayanışmanın izlerinin bulunduğuna dikkati çeken Selvi, "Bu yol aynı zamanda devletlerin inşası, siyasi güçlenmenin ve büyümenin de mirasını içinde taşımaktadır. Bunların hepsinin temelinde de bilgi ve bilgiyle yoğurulmuş bir birikim yatar. Eğer, arzu ettiğimiz ve hedeflediğimiz çerçevede doğru kullanabildiğimizde bu büyük birikim bize ışık tutar ve geleceğe taşır. Bu anlamda özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediyelerimiz kütüphaneleşmek, kültürel faaliyetleri öne çıkarmak ve tarihi mirasımızla buluşarak o mirasın ışığında gelecek inşasında hep birlikte atacağımız adımlara odaklanmada önemli görevler ifa ediyorlar. Bundan dolayı kendilerini özellikle teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sergi bir hafta süreyle ziyarete açık olacak

Konuşmaların ardından protokol, 41 kıymetli sanatkar ve 36 bilim insanı tarafından konuya özel olarak 60 özgün eserden oluşan sergiyi gezdi. Programa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İnsan ve Medeniyet Hareketi Sanat Birimi Başkanı ve Sergi Küratörü Meryem Güney, Medine Müdafii Fahreddin Paşa'nın Torunu Ömer Fahreddin Türkkan, akademisyenler ve sanatseverler katıldı. "Zamanı Aşan Miras; İpekyolu Sergisi", Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta bir hafta süreyle ziyaret edilebilecek. Uluslararası nitelikte hazırlanan proje kapsamında Özbekistan'ın Semerkand ve Taşkent şehirleri ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de sergiler ve sempozyumlar gerçekleştirilecek.