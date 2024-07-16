Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk 100 günde gerçekleştirdiği projeleri anlattı

Yerel

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve başlamasının ardından geçen ilk 100 günde gerçekleştirdiği projelerini anlattı. Aras, "Seçimlerden önce başladığımız yolculukta 'Dünya Kenti Muğla' misyonuyla yola çıkmıştık. Atamızın bize bıraktığı çok önemli bir miras var. Bu 100 yıllık birikim, 100 yıllık bir güç. Bizler aslında bununla hareket ediyoruz. Atamızın ışığında, onun yolunda ilerliyoruz. Önümüzde talansız ve yalansız yarınları hedefliyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "100 günde neler yapılabilir" başlıklı proje tanıtım töreni düzenledi. Tanıtım törenine ilçe belediye başkanları, CHP il ve ilçe örgütü, daire başkanları, birim müdürleri ve partililer katıldı.

'Dünya Kenti Muğla' misyonu ile yola çıktıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aras "Seçimlerden önce başladığımız yolculukta 'Dünya Kenti Muğla' misyonuyla yola çıkmıştık ve 31 Mart'ta tabii ki kentimizin teveccühüyle yeni bir aşamaya geçtik. Seçim başarı ile sonuçlandı ve göreve başladım. İlk 100 gün için bir tanıtım programı hep kafamızda zaten vardı. Neler yapabiliriz diye bakıyorduk. Tabii ki 100 gün aslında çok kısa bir süre. Yeni seçilmiş bir belediye başkanı için masasına oturduğunda kadrosu yeni ekibi yeni o yüzden 100 günde neler yapılabilir çok tartıştık" dedi.

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni Muğla olarak revize edeceğiz"

Vizyonlarının bir tanesinin 'Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' olduğunu söyleyen Başkan Aras, şunları söyledi:

"Biz şunu biliyoruz ki Atamızın bize bıraktığı çok önemli bir miras var. Bu da 100 yıllık bir birikim. Bu 100 yıllık birikim, 100 yıllık bir güç. Bizler aslında bununla hareket ediyoruz. Atamızın ışığında onun yolunda ilerliyoruz. İçimizdeki hizmet aşkı, vatan, millet sevgisinden, memleket sevgisinden geliyor. Yine önümüzde refah dolu, özgür, demokratik ve talansız ve yalansız yarınları hedefliyoruz. Şeffaflığı, yetim hakkını, kaynaklarımızın adil eşit etkin kullanımını önceliyoruz. Geliştirdiğimiz tüm projelerde bu doğrultuda planlıyor ve bu doğrultuda hayata geçiriyoruz. Bizim pusulamız sizlersiniz. İkinci yüzyılın ilk yerel seçiminde çok büyük bir başarı yakaladık. CHP, bu başarısıyla halkımızın gözünde bir umut oldu, biz de onun bir parçası olan, onun bir belediyesi olmanın gururu ile hedefleyebileceğim tek şey onurlu bir yaşamdır. Bizler onurlu bir yaşamı emekle, üretim ile eşit ve adil haklarla mümkün kılacağız. Vizyonumuzun yapı taşlarından bir tanesi de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bizim için öncelikle bir çatı oldu ancak bu hedefleri daha sonra biz 'Muğla'nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' olarak revize edeceğiz."

"Özgür, demokratik bir kent kurmak bizimde görevimiz"

Bu yolda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sağladığı vizyon hem partimize hem de belediyecilik anlayışınıza bir fener tutmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm yurttaşlarımızın, Cumhuriyet'in sağladığı tüm haklardan eşit yararlanacakları özgür demokratik bir kent kurmak bizim de görevimiz. Yerel yönetim olarak bizler halkçı sosyal demokrat belediyecilik manifestosuyla hareket ediyoruz. Sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin gösterdiği yönde ilerliyor, doğayla çevreyle uyumlu, eşitlikçi, özgürlükçü dayanışma ilkeleri etrafında bir yaşamı talep ediyoruz. Bugün ülkemiz müthiş bir yoksulluğun yoksunluğu içindedir. Toplum açlıkla sınır haldedir. Yaşadığımız yıkım neoliberalizmin dayattığı eşitsizliklerin doğa kıyımının haksız rekabetin kıyımıdır. Eşitsizliklerin had safhaya çıktığı toplumsal barışın ve adaletin temelden sarsıldığı bir zamandayız. Bu sebeple dönüşümde ve katılımda adalete katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışacağız. Çabamız sosyal demokrat duruşumuz ve tutarlılığımızı gereğidir. Emekçilerinin gençlerin yoksulların artan ve ağırlaşan sorunlarına sosyal demokrat kimlikte çare ve umut olmak için tüm gücümüzle buradayız. Bugün artık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geleneksel belediyecilik anlayışının dışında aramızda eşitsizlik yaratan merkezi uygulamalara karşı halkçı çözümler bulmakla yükümlü yönetimlerdir."

İlk 100 günün projeleri

Başkan Aras güçlü bir yapılanma ile 1 Nisan'da projelerine başladıklarını belirterek şunları anlattı:

"Ülkemizin önceliği kadına şiddete karşı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızı kurduk. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı ve Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni hemen imzaladık. Kadın sığınma evleri açmak için adımları attık. Muğla Planlama Ajansı'nı kurduk. Bütün paydaşların katılım sağlayacağı, ortak kararların alınıp Muğlamızın planlanacağı bir hizmeti devreye soktuk. 108 belediyenin yer aldığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanlığını devraldık. Katılımcı belediyeciliğin ilk uygulamasını Menteşe Evleri bölgesinde sandık koyarak başlattık."

Aras yeni projelerinden de bahsederek, "Kadın sığınma evi, muhtarlık hizmet binaları, gündüz bakımevi, etüt merkezleri, semt polikliniği, HPV aşı uygulaması, 'Oyna, öğren, Muğla istihdam ofisleri', belediye plajları, 4 paylaş otobüsü hizmetleri için çalışmaları başlattık. Cenaze nakil hizmetlerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Vektörle mücadele ve itfaiye için yeni araç alımı yapıyoruz. 100 yeni içme suyu deposu, Datça Betçe 3.Etap çalışmalarını başlatıyoruz. En çok önemsediğimiz konulardan biri de emeklilerimiz. Emeklilerimiz için kapsamlı bir destek paketi hazırlıyoruz. Muğla Kart ile emeklimiz, öğrencimiz, çiftçimizin yanında olacağız" dedi.

Tarımsal üretim ve üreticiye destek konusuna da değinen Başkan Aras, çiftçi kart, 4 ilçede tarım market, Fethiye salça üretim tesisi, makine desteği, Muğla'nın ilk flake yem tesisi, yem desteği projelerinin hayata geçirileceğini, sulama kanalları temizliği ve bakımı çalışmalarının da devam edeceğini söyledi. Ayrıca başkan Aras, Bodrum Katı Atık Aktarma İstasyonu yapımına başladıklarını, güneş enerji santralleri yapımına devam edeceklerini, Denizova'ya yapılan güneş enerji santralinin devreye girdiğini ve MUSKİ'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unun buradan karşılandığını belirtti.