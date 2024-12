Yerel

Başkan Aydın 8 ayda 3 kreşin temelini attı

Osmangazi Belediyesi ilçeyi kreşlerle donatıyor

Başkan Aydın: "Türkiye çapında 652 olan kreş sayımızı bir yıl içinde bin hedefine hep birlikte ulaştıracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem: "İktidara geldiğimizde göreceksiniz ki ülkemiz dünyada parlayan bir yıldız olacak. Bunda da belediye başkanlarımızın çok büyük etkisi olacak"

BURSA - Osmangazi ilçesini hizmetlerle donatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve geldiği 8 ayda 3'üncü kreşin temelini attı. Küplüpınar Mahallesi'nde hayırsever vatandaşların desteğiyle temeli atılan kreş birkaç ayda içinde bitirilerek hizmete açılacak.

İlçede yaşayan çocukların eşit hizmet alabilmesi için dünya standartlarında kreşleri ilçeye kazandırmaya devam eden Osmangazi Belediyesi, hayırsever iş adamları Osman ve Ali Özelif'in katkıda bulunarak merhum babaları Hamit Özelif adını taşıyacak kreşin temelini Küplüpınar Mahallesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Bir kaç ay sonra hizmete girecek kreş 2 kattan oluşarak 600 metre kare alanda 80 öğrenciye hizmet verecek. Düzenlenen temel atma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

"Bursa ve Osmangazi halkının yanındayız her konuda destek olmaya devam edeceğiz"

Osmangazi ve Küplüpınar Mahallesi sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği Kreşin temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "8 ay gibi bir sürede 3'üncü kreş temelimizi atıyoruz. İlk temeli Mayıs ayında atmıştık. Ekim ayında da açılışını yaptık, çocuklarımız açılışını yaptığımız Ayça Azak Kreşinde eğitim almaya başladılar. Geçtiğimiz ay Yunuseli Mahallesi'nde bir kreş temeli daha attık. Bugün Küplüpınar Mahallesi'nde kreş temeli atıyoruz. Birkaç hafta sonra Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir kreş temeli daha atacağız. Sayın genel başkanımızın geçen hafta Ankara'da söylediği şuanda Türkiye çapında 652 olan kreş sayımızı bir yıl içinde bin hedefine hep birlikte ulaştıracağız. Günümüz şartlarında annelerin iş hayatına katılabilmesi için çocuklarında kaliteli ve nitelikli eğitim hayatında olması gerekiyor. Kreşlerde güvenilir, sağlıklı ve hijyen ortamlarında çocuklarını aileler güvenle emanet edebilmeleri gerekiyor. Hayırsever iş insanları, Osman ve Ali beyler sağolsunlar rahmetli babalarının adlarını yaşatacakları güzel bir esere imza atıyorlar. Kısa sürede buranın inşaatını bitirip birkaç ay sonra burada çocuklarımızı eğitime kabul edeceğiz. Çirişhanespor Kulübünün Mayıs ayında temelini atmıştık. Onunda Ekim ayında açılışını yaptık. Hizmetlerimiz devam edecek. Biz yerel belediyeciliği sosyal demokrat belediyecilik olarak dezavantajlı guruplara hizmet ulaştırma olarak görüyoruz. Her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Osman ve Ali Özelif iş insanlarına bu değerli yatırımı yaptıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Erkan Başkanın açtığı bu kreşlerde eğitim gören çocuklar çok iyi yerlere gelecektir"

Erkan Aydın Başkan'ın çok başarılı işler yaptığını bildiğini ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Her yerde ilçe ve büyükşehir belediyelerimiz kreş ve kent lokantaları, açarak halkına hizmet etmek istiyorlar ve bunu başarıyorlar. Bunun Erkan başkanımda da gördüm. Göreve geldiği 8 aydan buyana 4'üncü temel atma törenini gerçekleştirdi, tebrik ediyorum kendisini daha çok güzel işler yapacağını da biliyorum. Bizim Erkan başkanımla uzun yıllardır arkadaşlığımız var kendisini milletvekilliği döneminden tanırım. Beraber yol aldığımız arkadaşlarımızdan birisidir. Ben kendisinin burada çok başarılı işler yapacağını hayata bir sıfır geride başlayan insanların hayatlarını eşitleyeceğini, onlara daha çok dokunacağını ve hizmet edeceğini biliyorum. Çünkü bizim hedefimiz şu? Biz ezilmiş insanların biraz daha geçinmekte zorlanan insanların yanında olmak için yola çıktık. Bu uğurda tüm fedakarlığı yapmak için hiçbir şeyden kaçınmayacağız. Bunu böyle bilmenizi isterim. Çünkü sizler her şeyi hak ediyorsunuz. Bu çocuklar ileride belki öğretmen, doktor ve iş insanı olacaklar. Biliyorum ki işlerinden çok değerli profesörler yetişerek kendileri gibi küçük çocuklara eğitim verecek hale geleceklerdir. Kendimden bir örnek vereyim. Erkan Başkanın açtığı bu kreşlerde eğitim gören çocuklar ileride ülkemiz içiresindeki çok büyük holdinglerde umuyorum ki yöneticiler olacaktır. Başkanıma teşekkür ediyorum hizmetlere devam edeceğiz. Sadece Osmangazi'de değil her yerde devam edeceğiz. İktidara geldiğimizde göreceksiniz ki ülkemiz dünyada parlayan bir yıldız olacak. Bunda da belediye başkanlarımızın çok büyük etkisi olacak ben hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu imkanı bize sunan ve projeyi destekleyen Erkan Aydın başkanımıza teşekkür ederiz"

Ostaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Osman Özelif, "Osmangazi Belediyesi sınırları içinde, şehrimizin geleceği olan çocuklarımıza, kadınlarımıza ve ailelerimize büyük bir katkı sağlayacak olan kreşimizin temel atma törenini gerçekleştirmek için bir aradayız. Bursa, bizim için sadece bir iş alanı değil, aynı zamanda işimizin ve hayatımızın şekillendiği, vefa borcumuzu ödeyerek desteklememiz gereken bir şehirdir. Tüm şirketlerimizde Bursa'nın imkanları ve Bursalıların desteği ile büyüdük ve geliştik. Ostaş olarak, bu şehrin ekmeği yiyen, bu şehri insan kaynağı ile gelişen ve bu şehirde büyümüş bireyler olarak, Bursa'ya olan minnettarlığımızı ve vefa borcumuzu her fırsatta göstermek için çalışıyoruz. Bugün, bu şehirdeki çocukların daha iyi bir geleceğe adım atabilmesi için böyle bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu imkanı bize sunan ve projeyi destekleyen Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'a ve tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür projelerin gerçekleşmesi için her zaman yanımızda olan ve vizyonlarıyla bize ilham veren değerli başkanlarımıza minnettarız. Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, bizim için sadece bir görev değil, bir önceliktir. Bu kreş, çocuklarımız için güvenli ve eğitim odaklı bir ortam sağlayacak, annelere çalışma hayatında kolaylık tanıyacak ve ailelerin sosyal yaşantısını destekleyecek önemli bir merkez olacaktır. Hamit Özelif kreşinin merhum babamın ismini yaşatacak olması da ailemiz için ayrı bir gurur vesilesidir. Değerli başkanımızı böylesi güzel, Bursalılara hizmet, değer katan projeleri için bir kez daha kutluyor, Ostaş olarak bize bu hayırlı işe iştirak etme fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Küplüpınar Mahalle Muhtarı Mümin Gündoğan ise mahallelerine bu güzel hizmeti kazandıracak olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve hayır sever iş adamlarına teşekkür etti.