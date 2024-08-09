Başkan Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yenişehir'de - Son Dakika
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Başkan Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yenişehir'de

Başkan Bozbey, \'Başkan Bozbey Burada\' projesi kapsamında Yenişehir\'de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yenişehir ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Bozbey, ilçe yöneticileri, esnaf, çiftçiler ve muhtarlarla görüşerek sorunları dinledi ve çözüm üretmek için çalışmalar başlattı. Ayrıca tarım alanında desteklerin sürdürüleceğini ve ilçenin sosyal ve kültürel alanlara yönelik projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

09.08.2024 17:35  Güncelleme: 17:36
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Bursa'yı ortak akılla yönetmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesinin dördüncü durağı Yenişehir oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi çerçevesinde 2 haftada bir kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşup talep ve önerileri dinliyor. Proje çerçevesinde daha önce Büyükorhan, Keles ve Mustafakemalpaşa ilçelerine çıkarma yapan Başkan Mustafa Bozbey, genel sekreter yardımcılarından daire başkanlarına ve şube müdürlerine kadar kalabalık bir yönetim kadrosu ile makamını bu kez Yenişehir ilçesine taşıdı. İlk olarak Yenişehir Kaymakamı Osman Aslan Canbaba'yı ziyaret eden Başkan Bozbey, daha sonra Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i makamında ziyaret etti. CHP İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş'ın da bulunduğu ziyarette, ilçenin gelişimi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Yenişehir'in potansiyelini artırmak için atılacak ortak adımların da konuşulduğu ziyaretin ardından esnafla sohbet eden Başkan Bozbey, Yenişehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Bilgin'i ziyaret ederek ilçe esnafının ve sanatkarların karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi aldı. Yenişehir Muhtarlar Derneği'ne de uğrayarak muhtarlarla da görüşen Başkan Bozbey, daha sonra Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek ilçenin sanayi potansiyeli ve mevcut sanayi faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yenişehir Ziraat Odası'nı da ziyaret eden Başkan Bozbey, çiftçilerin ve üreticilerin yaşadığı sorunları birinci ağızdan dinledi. Cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Bozbey, daha sonra makamı haline getirilen otobüste Yenişehirlileri ağırladı. Görüşmelerde Başkan Bozbey'e vatandaşların ihtiyaçlarına göre Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

"Sorunları dinleyip çözümler üreteceğiz"

Bursa'nın verimli ovalarından birine sahip, yoğun çiftçi nüfusunun bulunduğu ve ziraat alanında en önemli ilçelerden biri olan Yenişehir'i ziyaret ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesinin Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu hatırlattı. Her 15 günde bir farklı bir ilçeyi tüm yönetici kadrosuyla birlikte ziyaret ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Başkanlık makamını o ilçeye taşıyarak tüm kurumları ziyaret ediyoruz. Ardından gün boyunca halkımızla buluşuyoruz. Görüşmek isteyen herkesi dinleyip, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin o ilçedeki işlerini yerinde inceliyoruz. Bugün Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir'de. Halkımızı, esnafımızı ziyaret ettik. Bir de makamda hemşehrilerimizi ağırlayarak projelerini, sorunlarını dinleyip çözümler üreteceğiz" dedi.

"Desteklerimizi sürdüreceğiz"

Yenişehir'in özellikle tarım alanında önemli bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Bozbey, bu sene yurt dışı bağlantıların zayıf olması ve artan maliyetlerden dolayı ürünlerin değerinde satılamadığını anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ürünlerin değerinde satılması ve tarlada kalmaması adına elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Mustafakemalpaşa'da bunu kavun karpuz ile yaptık. Çiftçimize diğer destekleri de sunacağız. Hazırlıklara başladık. Sulamayla ilgili boru temini, gübre, fide ve mazot konularında desteklerimizi sürdüreceğiz. Maliyetlerin en azından aşağı inmesini sağlamayı hedefliyoruz. Daha fazla üretim yapılmasını ve daha fazla gelir getirmesini hedefliyoruz. Şehir dışından tarlalarda çalışmaya gelen emekçiler için bir çalışmamız olacak. Ailelerin kalabileceği ortamları oluşturmayı hedefliyoruz. Onların da yaşam standartlarını yükseltmemiz gerekiyor. Ticaret ve sanayi odalarıyla da görüştük. Sanayi alanlarındaki ulaşım konusunda hemen çalışmaları başlatıyoruz" diye konuştu.

"Bursa yaşanabilir bir kent olacak"

Yenişehir'e 'Biber Hali' kazandırılması için çalışmalara hemen başlayacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Yakın sürede projelerini tamamlayıp yoğun bir çalışma başlatacağız. Hemen faaliyete geçmesini istiyoruz. Ayrıca ilçenin sosyal ve kültürel alanlara ihtiyaç duyduğunu da biliyoruz. Hazırlıklarımız var. Önemli festival ve etkinlikleri 17 ilçemize yayacağız. Meydan projesini üstleniyoruz. Yol, altyapı faaliyetlerinin yanında ilçenin önceliklerine göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muhtarlık ofislerinin de bir an önce yapılması için arkadaşlarımızın harekete geçmesini istedim. Yenişehir'de ürün çeşitliliğinin artması için Tarım Peyzaj AŞ üzerinde projeler geliştiriyoruz. Daha az suya ihtiyaç duyan ve geliri de yüksek olan ürünleri halkımızla buluşturmak istiyoruz. Çiftçimizin daha az maliyetle nitelikli ve kaliteli ürün yetiştirmesini arzuluyoruz. Dünya'nın en güzel kentlerinden birisinde yaşıyoruz. Eksiklikleri ve bugüne kadar yapılmayanları tartışarak ve el birliğiyle gidereceğiz. İşte o zaman Bursa yaşanabilir bir kent olacak. Yenişehirli de gülümseyecek, Bursalı da gülümseyecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yenişehir'de - Son Dakika

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