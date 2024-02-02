Kayseri\'de Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi" konulu çalıştaya katıldı.

İklim değişikliğiyle mücadelede kent merkezlerinde bulunan yeşil alanların verimli ve sürdürülebilir yönetimi büyük önem taşırken, bu kapsamda Kayseri'de önemli bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından 2-4 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Kentsel Yeşil Alanların Sürdürülebilir Yönetimi konulu çalıştayın açılış töreni gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuorğlu, Sayın Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Özhaseki'ye Teşekkür

Başkan Büyükkılıç, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan çalıştayda yaptığı konuşmada, Bakan Özhaseki'ye hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Böyle bir çalışmanın çok değerli bakanımızın talimatlarıyla Kayseri'mizde yapılıyor olması, sizler gibi dostlarımızı, Erciyes Kayak Merkezi'mizin mevsiminin olduğu dönemde burada görmenin mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Böyle bir eseri şehrimize kazandıran değerli bakanımıza, her noktasında, her aşamasında şehrine hizmetle sevdalı olan, yaptığı çalışmalarla hem şehrimizin insanlarının hem bizlerin gönlünde taht kuran bir anlayış içerisinde olduğunu ifade ediyorum. Cenab-ı Allah kendilerine sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin" diye konuştu.

Birliğin, beraberliğin Kayseri'de dayanışmaya ve berekete vesile olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Kayseri'miz 5 üniversitesi, 75 bin civarında üniversite öğrencisi, 4 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 2 teknoparkı olan, inovatif anlayışıyla geleceğe yönelik çalışmalarıyla, yük olmayan yük çeken Anadolu'nun incisi oldu" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 1994 yılında Kayseri'de 5 tane dikenli tellerle çevrili parklar yer aldığını, daha sonra devrim niteliğinde yapılan hizmetlerle şuanda sırf Büyükşehir Belediyesi kontrolünde en az 2 bin parkın olduğunu, ilçe belediyelerle birlikte bu sayının ikiye katlandığını anlattı.

"1 Milyon Metrekaresi Yeşil Alan Olan Millet Bahçesi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçeleri anlayışı ile Türkiye'de en büyüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kayseri'ye kazandırıldığını hatırlatan Büyükkılıç, "1 milyon 260 bin metrekare alanın 1 milyon metrekaresi yeşil alan olarak hayata geçirildi. Kalan kısımları da değişik etkinliklere fırsat veren bir central park mantığı içerisinde şehrimiz için bir değer, kazanım oldu. Katkılarınızdan dolayı sizleri tebrik ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şehircilik ve Belediyecilik Açısından Takdire Şayan Bir Örnek Sergiliyor"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin şehircilik ve belediyecilik açısından takdire şayan bir örnek sergilediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyecilik anlayışını sadece altyapı, şehircilik hizmetleriyle değil, çevreci ve yeşili önemseme anlayışı içerisinde de sürdürmeye devam ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Değişikliği, Sıfır Atık Daire Başkanlığımızı kurmak suretiyle adeta bir devrim niteliğinde yapmış olduğu çalışmalar ile Kayseri'ye değer katıyor. Yenilenebilir enerji düşüncesinde gerek GES konusunda gerek biyogaz gerek katı atık gerekse sizlerin desteğiyle RES konusunda çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Amacımız çevreci ve yenilenebilir anlayış, sera gazı ile mücadele anlayışı. İnşallah 2053'lerde yüzde 77'lerden daha fazla başarıya ulaşmayı hedefliyoruz."

"Parklarımız Donanımlı, Bakımlı"

Büyükkılıç, hem merkezde hem de taşra ilçelerde millet bahçesi, kent ormanı uygulamaları yaptıklarını belirterek, erozyonla mücadele konusunda da çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade ederek, "Parklarımız donanımlı, bakımlı, Ali Dağı'nda çalışmaları sürdürüyoruz, Erciyes'imizde de şehrimizi doğasına ve iklimine uygun bitkileri seçmek suretiyle bu konuda da hassasiyeti gösteriyoruz. El ele gönül gönüle, şehrimizi daha güzel bir geleceğe, çevreci bir anlayış içerisinde taşıma yönünde irade göstereceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ