Başkan Büyükkılıç, öğrencilere Kayseri\'nin turizm değerlerini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğrencilere yönelik 'Kayseri'nin Turizm Değerleri' konulu sohbet gerçekleştirdi.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleşirken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Kayseri'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarma ve şehirdeki turizm bilincini arttırma adına öğrencilere yönelik "Kayseri'nin Turizm Değerleri" konulu bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattı.

Büyükkılıç, şehrin hak ettiği şekliyle tanıtımına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade ederek, Kayseri'nin kadim medeniyetler şehri olduğunun, Kültepe Kaniş-Karum'da son yapılan kazılarda 7 bin yıl öncesine giden bir şehir olduğunun altını çizdi. Kayseri'nin Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şehirlerin turizm alanında adeta yarıştığını kaydederek, insanlığın geleceğinin turizm ile şekilleneceğini, kentin altyapısının bu anlamda önemli olduğunu belirtti. Büyükkılıç, 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan fosillerin yine arkeolojik kazılarda ortaya çıkarıldığını hatırlatarak, fillerin atasının, zürafaların Kayseri'de yaşadığını, bu alanda fosilleri ayağa kaldırma ve müzeleşme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'e özel parantez açtı

Erciyes Kayak Merkezi'ne özel parantez açan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 milyona yakın ziyaretçi olduğunu, bilet satışlarında geçen seneye göre yüzde 40 artış olduğunu, Erciyes'i sadece kayak merkezinden öte, 12 ay faaliyet vermesi için sıcak su çalışması ile tenis kortları ile yüksek irtifa kamp merkezi ile insanlığa sunmaya gayret ettiklerini anlattı.

Büyükkılıç'tan yüksek irtifaya atletizm pisti müjdesi

Pazartesi günü Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı ile randevusu olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Atletizm Pisti yapımı için protokol imzalanacağının müjdesini verdi. Büyükkılıç, Erciyes'te sıcak suya dair çalışmaları olduğunu, çalışmaların ikinci sondaj ile devam ettiğini dile getirerek, sıcak suyun da bulunması halinde Erciyes'teki turizmin çok daha farklı konuma geleceğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin İstanbul'dan 80 dakikada ulaşılabilen bir durumda olduğunu da vurgulayarak, Erciyes'teki turizmin gelişme gösterdiğini sözlerine ekledi. Kayseri Kalesi'ni 'olmazsa olmaz' olarak nitelendiren Büyükkılıç, medeniyetlerin beşiği Kayseri'de tarih yeniden canlanıyor mantığı içerisinde Kayseri Kalesi'nin restore edildiğini, içerisine arkeoloji müzesini yerleştirdiklerini, Kayseri Cumhuriyet Meydanı ile şehrin bütününün bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu paylaştı.

Konuşmasında Sanatçılar Sokağı'ndan ve Tarihi Kayseri Mahallesi'ndeki çalışmalardan söz eden Büyükkılıç, faaliyetlerin devam ettiğini kaydederek Kapalı Çarşı ile ilgili bir disiplinize etme yönünde ilgili daire başkanlığının çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kenti 'müzeler şehri Kayseri' şeklinde tarif eden Başkan Büyükkılıç, tarihe ışık tutan müzeleri, tek tek sıralayarak anlattı. Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum'daki önemli çalışmaların sürdüğüne işaret ederek yaklaşık 3 bin metrekare genişliğinde kayadan oyma müzenin de yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Kültepe'nin Göbeklitepe'yi aratmayacak nitelikte olduğunu dile getiren Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi çalışmalarının da sürdüğünü aktardı. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Kayseri'nin en önemli değerlerinden ünü dünyaya yayılmış Mimar Sinan'ın evi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu söyledi.

Tarih yeniden yazılıyor mantığıyla çalışmaların sürdüğünün altını çizen Büyükkılıç, bu doğrultuda İncesu'daki Örenşehir bölgesinde bulunan, çalışmalarına başlanmış olan ve yüzlerce yıl öncesine ışık tutan mozaik kazı çalışmasının büyük bir öneme sahip olduğunu ve bunu daha fazla duyuracaklarını anlattı.

Büyük Bürüngüz'de, belki de dünyanın en önemli, en uzun yer altı şehir olduğu yönünde veriler mevcut olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükkılıç, bunu daha gün yüzüne çıkarmadıklarını da belirtti. Ayrıca Suzan ile Oğuz'un aşk hikayesini anlatacak olan ve yakın zamanda hizmete sunulacak olan Ağırnas'taki müzeyi de herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin turizm değerlerini anlattı

Büyükkılıç, Selçuklu döneminden kalan Kızıl Köşk'te çalışmaların sürdüğünü, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin de çok fonksiyonlu cazibe merkezi olduğunu anlattı.

Kayseri'nin 2024'te Avrupa Spor Şehri seçilerek Altın Bayrak ödülü aldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, kenti Avrupa Spor Başkenti yapmak için gayret ettiklerinin altını çizdi. Büyükkılıç, Yahyalı, Tomarza, Özvatan gibi ilçelerde su sporları için çalışmalar yapılmaya devam edeceğini belirterek, Kapuzbaşı Şelalesi'nden Göksu Şelalesi'ne, Kıpız Kanyonu'ndan kuş cenneti Sultan Sazlığı'na, balon turizmi yapılan Soğanlı Vadisi'nden Koramaz Vadisi'ne, Erdemli Vadisi'nden Ali Dağı'na kadar turizm değerlerinden bahsetti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır, şehrimizin değerine değer katmasına çok büyük katkılar sağladığı için çok teşekkür ederiz" dedi.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü de etkinlik hakkında bilgiler verirken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise göreve başladığı dönemde Başkan Büyükkılıç'ın 'ben yok, biz varız' cümlesinin ne kadar önemli olduğunu anlattı. Dursun, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam eden turizm çalışmalarından da bahsederek, Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu izletilirken, günün anısına hediye takdimi de gerçekleştirildi.

Etkinlikte, fakültede bugüne özel fotoğraf sergisinin açılırken, Türk dünyasından gelen öğrenciler tarafından mini bir konser verildi.

Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Arslan, akademisyenler, turizm paydaşları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Programda öğrenciler başta olmak üzere katılımcılara, ikramlıklar da dağıtıldı. - KAYSERİ